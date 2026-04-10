Colombia

El Gobierno Petro quiere recaudar $16 billones con la nueva reforma tributaria, confirmó el ministro de Hacienda

La administración del presidente Gustavo Petro pretende enfrentar una crisis fiscal y el encarecimiento de la deuda de la Nación

Guardar
- crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República
La reforma tributaria será presentada ante el Congreso tras la caída de la emergencia económica en la Corte Constitucional - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, pretende recaudar $16 billones, aproximadamente, a través de la reforma tributaria recientemente anunciada. El proyecto responde a la caída de dos leyes de financiamiento y de emergencias económicas decretadas por la administración.

La ley de financiamiento que presentamos para ajustar el presupuesto de 2026 tenía un monto de 16 billones de pesos, y creemos que es en este orden en el cual debe ser presentada la propuesta de reforma tributaria”, detalló el jefe de la cartera en conversación con Meridiano Blu, de Blu Radio.

Esta nueva reforma, que ya tiene el rechazo del Partido Conservador, se enfoca en responder a una crisis fiscal en la que se encuentra el país y que, según el Gobierno de Gustavo Petro, impide a la Nación garantizar la protección de algunos derechos fundamentales de la población y la prestación de determinados servicios básicos.

A través de su cuenta de X, el primer mandatario aseguró que el contenido de la iniciativa tributaria será el mismo que figura en la emergencia económica que la Corte Constitucional declaró inexequible por no cumplir con los requisitos establecidos por la Constitución Política para la declaratoria.

Se decreta la emergencia cada vez que la situación lo haga necesario, y si no hay aprobación de reforma tributaria en este periodo del congreso con el contenido de lo que la corte tumbó se volverá a decretar dado que la deuda se seguirá encareciendo”, advirtió el jefe de Estado.

Además, en un evento público realizado el 9 de abril de 2026, afirmó que, de no aprobarse la reforma tributaria en el Congreso de la República, la administración hará recortes billonarios que afectarán a la población más adinerada del país.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Reforma tributariaGobierno PetroMinisterio de HaciendaColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Psicóloga de hogar de paso del Icbf fue ahorcada por cuatro adolescentes en Barrancabermeja: “Dedicó su vida al servicio”

Yanissa Merlano fue asesinada por adolescentes que estaban bajo su cuidado y que, en varias ocasiones la habían amenazado e intoxicado. Ella siempre reportó los inconvenientes

Psicóloga de hogar de paso del Icbf fue ahorcada por cuatro adolescentes en Barrancabermeja: “Dedicó su vida al servicio”

Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a Petro rectificar afirmaciones sobre fraude electoral en 2014, 2022 y 2026

El presidente ha advertido en varias ocasiones que la transparencia de los comicios no está asegurada, debido, entre otras cosas, al software de preconteo y de escrutinio que se utiliza

Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a Petro rectificar afirmaciones sobre fraude electoral en 2014, 2022 y 2026

Colombia vs. Venezuela EN VIVO, Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia buscarán la victoria ante la Vinotinto en Cali, en medio del regreso del torneo que da cupo al Mundial de la FIFA Brasil 2027

Colombia vs. Venezuela EN VIVO, Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto

Contraloría cuestionó los cálculos del Gobierno para decretar emergencia económica por crisis climática: encontró inconsistencias en las cifras

El órgano de control señaló inconsistencias en los cálculos de recursos, vacíos metodológicos e incertidumbre en el análisis presentado para sustentar la medida adoptada en febrero de 2026

Contraloría cuestionó los cálculos del Gobierno para decretar emergencia económica por crisis climática: encontró inconsistencias en las cifras

En Antioquia piden el traslado y retiro de beneficios de los gestores de paz involucrados en fiesta en la cárcel de Itagüí

El presidente del Concejo de Medellín radicó una solicitud en la que aseguró que en la región están cansados de los privilegios que reciben los condenados que hacen parte de la Paz Urbana

En Antioquia piden el traslado y retiro de beneficios de los gestores de paz involucrados en fiesta en la cárcel de Itagüí
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

ENTRETENIMIENTO

Manelyk González fue anunciada como “host digital” de los Premios India Catalina 2026

Manelyk González fue anunciada como “host digital” de los Premios India Catalina 2026

Acusan a Cris Valencia de robo: se habría quedado con $11 millones

Diego Sáenz aseguró que se le apareció un niño fantasma en el set de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’: “Tiene 6 años”

Cintia Cossio compartió imagen de fuerte lesión en su cara: “Pasaron cositas”

Andy Rivera sorprendió a sus fans con revelación sobre su relación sentimental con Xime Mua: “Llevo muchos años soltero ”

Deportes

Colombia vs. Venezuela EN VIVO, Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto

Colombia vs. Venezuela EN VIVO, Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto

El técnico Ángelo Marsiglia puso la vara alta a la selección Colombia femenina: este es su objetivo en la Liga de Naciones

Colombia es uno de los países con peor rendimiento en el inicio de la fase de grupos en Libertadores y Sudamericana

St. Pauli vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 29 de la Bundesliga

Así fue la desgarradora lesión de figura de la selección Colombia en la derrota ante Uruguay en el Sudamericano Sub 17 de Paraguay: “Mi rodilla, mi rodilla”