El Gobierno Petro quiere recaudar $16 billones con la nueva reforma tributaria, confirmó el ministro de Hacienda

La reforma tributaria será presentada ante el Congreso tras la caída de la emergencia económica en la Corte Constitucional - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, pretende recaudar $16 billones, aproximadamente, a través de la reforma tributaria recientemente anunciada. El proyecto responde a la caída de dos leyes de financiamiento y de emergencias económicas decretadas por la administración.

“La ley de financiamiento que presentamos para ajustar el presupuesto de 2026 tenía un monto de 16 billones de pesos, y creemos que es en este orden en el cual debe ser presentada la propuesta de reforma tributaria”, detalló el jefe de la cartera en conversación con Meridiano Blu, de Blu Radio.

Esta nueva reforma, que ya tiene el rechazo del Partido Conservador, se enfoca en responder a una crisis fiscal en la que se encuentra el país y que, según el Gobierno de Gustavo Petro, impide a la Nación garantizar la protección de algunos derechos fundamentales de la población y la prestación de determinados servicios básicos.

A través de su cuenta de X, el primer mandatario aseguró que el contenido de la iniciativa tributaria será el mismo que figura en la emergencia económica que la Corte Constitucional declaró inexequible por no cumplir con los requisitos establecidos por la Constitución Política para la declaratoria.

“Se decreta la emergencia cada vez que la situación lo haga necesario, y si no hay aprobación de reforma tributaria en este periodo del congreso con el contenido de lo que la corte tumbó se volverá a decretar dado que la deuda se seguirá encareciendo”, advirtió el jefe de Estado.

Además, en un evento público realizado el 9 de abril de 2026, afirmó que, de no aprobarse la reforma tributaria en el Congreso de la República, la administración hará recortes billonarios que afectarán a la población más adinerada del país.

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