“Consecuencia del trabajo efectivo”: Inpec se pronuncia tras atentado contra subdirectores en Bucaramanga

Cárcel de Palogordo, Girón, Santander

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) rechazó el atentado contra dos subdirectores de la cárcel de Palogordo en Girón, según información obtenida por El Tiempo.

Los funcionarios resultaron ilesos tras el ataque armado ocurrido en el área metropolitana de Bucaramanga, citado por ese medio de comunicación.

La entidad aseguró que lo sucedido estaría relacionado con las labores del personal penitenciario.

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- crédito Colprensa

Pronunciamiento oficial del Inpec

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario emitió un comunicado oficial en el que rechazó el atentado registrado contra dos subdirectores del establecimiento penitenciario de Palogordo, ubicado en el municipio de Girón, Santander.

De acuerdo con la entidad, los hechos ocurrieron cuando los funcionarios se movilizaban en un vehículo y fueron atacados por hombres armados.

El instituto confirmó que, pese a la gravedad del ataque, ambos subdirectores salieron ilesos.

Asimismo, indicó que la situación fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones correspondientes.

En el documento oficial, el Inpec condenó lo ocurrido y señaló que este tipo de hechos estarían relacionados con el trabajo que adelantan los funcionarios del sistema penitenciario.

“El hecho se da como consecuencia del trabajo efectivo de los servidores Inpec”, indicó la entidad, citada por ese medio de comunicación.

En la imagen, la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, Girón (Santander). Foto: Gobernación de Santander.

Además, el instituto hizo un llamado a las autoridades para que se identifique a los responsables del ataque y se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal.

También solicitó el acompañamiento de la Policía y otros organismos para avanzar en las indagaciones.

El Inpec expresó su respaldo a los funcionarios afectados y reiteró su rechazo frente a cualquier acto de violencia dirigido contra el personal penitenciario.

Detalles del ataque y avances de la investigación

Según la información conocida, el atentado ocurrió en la tarde del miércoles 9 de abril en el área metropolitana de Bucaramanga.

Los subdirectores se transportaban en un vehículo particular cuando fueron interceptados por hombres armados.

En ese momento, los atacantes dispararon contra el automóvil en el que se movilizaban los funcionarios.

De acuerdo con versiones preliminares, los impactos de bala no causaron daños de gravedad ni dejaron personas heridas.

Tras el ataque, las autoridades iniciaron un operativo en la zona con el objetivo de ubicar a los responsables.

Sin embargo, los agresores lograron huir del lugar luego de perpetrar el atentado.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que ya adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Entre los aspectos que se buscan determinar están las circunstancias exactas del ataque, los posibles móviles y si los funcionarios habían recibido amenazas previas.

Las indagaciones también pretenden establecer la identidad de los responsables y su posible relación con estructuras delictivas.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen los operativos en la zona para dar con el paradero de los implicados.

El caso ha generado preocupación por la seguridad del personal del sistema penitenciario, en un contexto en el que se analizan los riesgos asociados a sus funciones.

La situación sigue en desarrollo y se espera que en los próximos días se conozcan nuevos avances sobre este atentado ocurrido en Santander.