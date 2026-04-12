“Me están aplicando la misma de Miguel Uribe Turbay”: Abelardo de la Espriella habla sobre interceptaciones, economía y su seguridad

Abelardo de la Espriella durante la entrevista con Infobae Colombia, en la que denunció presuntas interceptaciones ilegales en su contra crédito Infobae Colombia- crédito Infobae Colombia

El abogado penalista Abelardo de la Espriella, candidato presidencial y uno de los nombres que ha ganado mayor visibilidad en la recta final de la campaña electoral, concedió una entrevista a Infobae Colombia en la que abordó los temas que más han agitado el debate político reciente: las presuntas interceptaciones ilegales de sus comunicaciones, su relación con la oposición venezolana liderada por María Corina Machado, y sus planes concretos para los primeros noventa días de un eventual gobierno.

De la Espriella, que se define como el único outsider real de la contienda, llegó a la conversación con un tono combativo, pero también con propuestas concretas sobre cómo enfrentaría la crisis fiscal, la inseguridad y la corrupción.

Defendió su independencia política y económica, rechazó las acusaciones del presidente Petro sobre supuestos vínculos con los accionistas de Thomas Greg & Sons y reiteró su convicción de ganar la primera vuelta el 31 de mayo.

Infobae Colombia: ¿Qué evidencias tienen ustedes o qué evidencias han podido pasar a esas autoridades para poder corroborar esa versión de lo que sucedió?

Abelardo de la Espriella: Lo primero es que la prueba reina de esas interceptaciones ilegales es el trino de hace tres días del presidente de la República, en donde reconoce de manera clara y expresa que estoy siendo interceptado y que recibió informes de la DNI, que es un antro de bandidos y de corruptos. ¿Qué hice yo? Presenté las denuncias correspondientes ante la Comisión de Acusaciones, que no sirve de nada, pero tengo que dejar la constancia histórica. No sirve de nada porque esa comisión la maneja Petro y toda su bandola.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella cuestionó al Gobierno y aseguró ser víctima de persecución política- crédito Presidencia - @delaespriella_style/Instagram

Presenté también las denuncias en la Fiscalía contra los funcionarios de la DNI que no son aforados y le envié una notificación a la Unión Europea y a la Secretaría de Estado en Estados Unidos, dejando en evidencia la persecución de la que estoy siendo víctima. Me están aplicando la misma que le aplicaron a Miguel Uribe Turbay: perfilamiento, difamación, montaje judicial y lo que viene sin duda es tratar de acabarme físicamente por cuenta de un atentado.

Afortunadamente, Dios me protege en esta batalla que no solamente es política, sino también espiritual. Yo no me voy a dejar, ni me voy a dejar presionar ni arredrar. Yo voy pa’ adelante y sigo recorriendo el país y haciendo lo que tengo que hacer, porque voy a ganar el 31 de mayo y voy a derrotar al régimen.

Lo grave de lo que ha sucedido hoy es que la propia fiscal general de la Nación, a quien Petro ternó, y la cosa es tan grave que hasta una persona que él ternó sale a decirlo, ha señalado que en trece mil interceptaciones legales no aparecen escuchas a mis abonados celulares o intervención a mis comunicaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que me estaban chuzando ilegalmente.

Y habrá que ver de dónde viene eso. Si no es del sistema Esperanza, de qué otro sistema y qué tiene que ver la DNI, porque el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia dijo también hace dos días que sí había interceptaciones. Y hoy la Fiscalía dice que no hay interceptaciones legales en mi contra, lo cual indica que son ilegales y por eso tiene que responder el jefe de la mafia, que es Gustavo Petro y toda su bandola.

Infobae Colombia: Usted acaba de decir, como bien dijo la fiscal, que esto no estaba registrado en el sistema de los jueces, el sistema Esperanza. ¿Tienen algún indicio sobre el tipo de interceptación que puede ser?

En entrevista con Infobae Colombia, Abelardo de la Espriella aseguró que un trino de Gustavo Petro confirmaría que sus comunicaciones fueron interceptadas. El candidato sostuvo que la ausencia de registros en el Sistema Esperanza indicaría que se trataría de “chuzadas ilegales” y retó al mandatario a hacer públicas las supuestas grabaciones- crédito Infobae Colombia

Abelardo de la Espriella: El sistema Esperanza es una plataforma de interceptaciones. Los jueces es otra cosa distinta. Si no estoy en el sistema Esperanza es porque no hay orden judicial.

El señor Petro dice que hay unas conversaciones mías hablando con los hermanos Bautista, que son los dueños de Thomas Greg. No conozco a esa gente, nunca me he sentado con ellos, no he hablado ni personalmente ni a través de teléfono u otro medio de comunicación, en lo absoluto. Eso hace parte del montaje que me quieren armar.

Eso es lo que hace la izquierda. Eso hicieron con el hacker y quieren montarme el mismo cuento. Lo que pasa es que yo estoy hecho de otro material. A mí no me asustan con eso. Todo lo contrario, a mí eso me impulsa a seguir adelante defendiendo la democracia, la libertad y la institucionalidad.

Infobae Colombia: El presidente insinuó esas presuntas conversaciones suyas con los accionistas de Thomas Greg & Sons sobre fraude electoral. ¿Qué medidas específicas solicitará a la organización electoral para garantizar la transparencia en los comicios?

Abelardo de la Espriella: Es muy interesante porque hace dos días me reuní con María Corina Machado y su equipo, precisamente para conocer la experiencia de ellos en el 2024, cuando pudieron probar que el régimen del narcodictador Maduro se había robado las elecciones. Y ese fue el punto de inflexión.

En diálogo con Infobae Colombia, Abelardo de la Espriella habló sobre seguridad, economía y sus propuestas de campaña- crédito Infobae Colombia

Ese día Maduro selló su final, porque por primera vez en veinticinco años, la oposición encabezada por María Corina logró probar que se robaron las elecciones, porque implementaron un método muy sofisticado que no dejaba rastro. María Corina y su gente montaron un sistema que les permitió develar el robo de esas elecciones.

Queremos traer esa experiencia, nos van a ayudar. Y además de eso, tenemos nuestro departamento de Derecho Electoral, nuestra gerencia de Derecho Electoral atenta a ese asunto. Además, tenemos más de millón cuatrocientos mil defensores de la patria inscritos en nuestro movimiento ciudadano, miembros de la reserva, las comunidades de fe que nos van a ayudar en cuidar la voluntad electoral, porque para nadie es un secreto que la izquierda radical tratará de robarse las elecciones.

Pero viene siendo como el complejo espejo: Petro me está acusando a mí de lo que está haciendo él y de lo que piensa hacer él. Yo no tengo nada que ver con contrato de pasaportes ni le estoy pidiendo a nadie que altere los resultados.

Yo reto públicamente al presidente de la República a que saque esas interceptaciones. Si es tan varón, que las saque.

Infobae Colombia: Si usted llega a la presidencia, ¿mantendría el contrato actual con el tema de los pasaportes o volveríamos a la situación con Thomas Greg & Sons?

Abelardo de la Espriella: Habría que revisar cuáles son las condiciones contractuales y si se está cumpliendo a cabalidad, porque hay una cosa que se llama confianza legítima. El Estado no puede estar firmando contratos para desconocerlos al día siguiente.

Abelardo de la Espriella defendió sus propuestas económicas y planteó una reducción del tamaño del Estado en caso de llegar a la presidencia- crédito Luisa González

Si algo promuevo yo es la seguridad jurídica. Si la gente no ha incumplido el contrato, el contrato hay que respetarlo. Lo que pasa es que Petro y su gobierno tenían una intención en ese contrato que era la mampara para pelear con la gente de Thomas Greg, porque lo que quieren es controlar el software, que es lo que hace la izquierda y lo que hacían en Venezuela, lo que han hecho en Nicaragua y lo que han hecho en todos lados a donde ese cáncer de la izquierda radical ha llegado.

A mí no me interesa desconocer ningún acuerdo. Por supuesto, en lo que tiene que ver con contratos del Estado en los que no se está cumpliendo o que hay condiciones leoninas que salen perjudicando al Estado colombiano, pues se revisará. Yo no tengo ningún problema con esos señores, no los conozco y no me he comprometido absolutamente nada con ellos porque nunca he hablado con los señores Bautista. Tan sencillo como eso.

Infobae Colombia: Sabemos que usted estuvo hablando con María Corina Machado. Pero en caso de llegar a la presidencia de la República, ¿cómo sería su relación con Delcy Rodríguez, la persona que está actualmente al frente?

Abelardo de la Espriella: Esa relación hay que triangularla. Allá, Delcy es una funcionaria más. En Venezuela está gobernando el gobierno americano y yo me voy a entender directamente con ellos, porque yo con esos bandidos del régimen no me voy a sentar. Tan sencillo como eso.

El aspirante presidencial Abelardo de la Espriella lanzó duras críticas contra el presidente Gustavo Petro durante la entrevista.- crédito Infobae Colombia/Colprensa/Catalina Olaya

Infobae Colombia: ¿Cómo serían esas relaciones y presionaría de alguna forma para que cambiara alguien más afín, por ejemplo, a María Corina Machado?

Abelardo de la Espriella: Yo lo que deseo es que venga pronto la democracia para Venezuela, que haya elecciones, que María Corina sea la presidenta, para que podamos articular unas relaciones bilaterales que son absolutamente necesarias e indispensables para ambas naciones.

La mejor reforma tributaria, el mejor plan de desarrollo para Colombia es que a Venezuela llegue la democracia plena, porque nos vamos a convertir en los principales socios de Venezuela, porque el comunismo allá destruyó todo, no producen nada. Tenemos que mandarle todos los bienes y servicios posibles y eso va a disparar nuestra economía. Yo confío en que antes de que finalice el año pueda haber luz sobre eso. Mientras llegue María Corina y un gobierno decente, yo me voy a entender con el gobierno americano, con el que tengo también las mejores relaciones.

Infobae Colombia: Queríamos preguntarle también, doctor. Usted esta semana hizo públicas sus propuestas y vimos un enfoque fuerte en lo social, con la protección a las mujeres, al campesinado, a los animales, y su bandera política siempre ha sido la defensa y el orden público. Estamos en una crisis fiscal muy grande y esos siempre son los sectores en donde más se recorta gasto cuando pasan este tipo de crisis. ¿De dónde va a salir?

Abelardo de la Espriella: Para nosotros lo social tiene una prioridad grande. Yo creo que la acción del Estado de un gobierno tiene que estar dirigida a los más humildes, a los más pobres. Hay una gran deuda social en Colombia. Lo que pasa es que un país que no tiene seguridad física y jurídica no puede tener una economía sana que sirva para ayudar a los más humildes.

Abelardo de la Espriella aseguró que no necesita alianzas políticas y que su respaldo proviene del “pueblo colombiano - crédito Catalina Olaya/Cristian Bayona/Colprensa/Campaña Abelardo de la Espriella

Porque es que el Estado no genera riquezas, el Estado genera las condiciones para que los particulares, los empresarios, los emprendedores, generemos riqueza y con el pago de esos impuestos es que se hacen los programas sociales.

Por ejemplo, las madres cabeza de familia: hay que ayudarles con el subsidio. A los viejitos hay que tratar de subirles de dos cincuenta a tres cincuenta. Y hay que ver qué hacemos con los ninis, esos cientos de miles de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Y entre todo eso, hay que empezar a visualizar cómo es que vamos a cerrar el hueco fiscal y cómo es que vamos a echar a andar la economía.

Esta es la idea: en cuatro años, reducir un 40% el Estado. Al Estado colombiano le sobran más de setecientos mil puestos de trabajo y contratistas. No quiero que queden sin trabajo, voy a hablar con el sector privado para incorporarlos, pero tengo que reducir el Estado.

Si yo reduzco el Estado, doy seguridad física y jurídica y bajo los impuestos, la inversión a Colombia viene como tú no te imaginas, porque tenemos todo para ser una gran nación. Si además de eso echo a andar los cinco motores más importantes de la economía colombiana —la minería, el sector de hidrocarburos y energía, la construcción, la infraestructura y el agro colombiano— queremos hacer de la altillanura el nuevo Mato Grosso para ser una potencia mundial en alimentos.

Y además de eso, el turismo, la innovación y la tecnología. Tú sacas el país adelante con disciplina fiscal, dándole confianza a la inversión y asegurando que esa inversión tenga seguridad física y jurídica.

El candidato presidencial aseguró que respetará la autonomía del Banco de la República, defendió su independencia frente al Gobierno y propuso “más tecnicismo y menos política” en las decisiones económicas- crédito Infobae Colombia

Infobae Colombia: ¿Respetaría usted la independencia del Banco de la República?

Abelardo de la Espriella: Petro sigue siendo un guerrillero, un subversivo. Él está contra todo y a él le encanta el caos, porque en la medida en que reine el caos, la izquierda radical se puede atornillar en el poder. Donde hay seguridad y prosperidad, el odio, la división y el resentimiento no tienen cómo echar raíces.

Entonces, eso hace parte de un plan. Lo cierto es que yo respeto la autonomía de la junta directiva del Banco de la República. Mis límites son la Constitución y la ley. No voy a interferir en funciones de otras dependencias de las otras ramas del poder público. Tiene que haber un armónico entendimiento entre los asuntos fundamentales del Estado, un acuerdo sobre lo fundamental, sobre lo que necesita Colombia con la rama judicial, la rama legislativa, pero con total independencia y respeto por la autonomía de cada rama.

Yo creo que Colombia tiene una gran crisis institucional porque el presidente de la República todo el tiempo promueve el ataque a las instituciones, el desconocimiento de decisiones judiciales, ataques contra la prensa. Y eso en mi gobierno se acaba, porque yo soy un tipo institucional.

Soy independiente, soy un hombre de leyes que respeta el Estado de derecho y que tiene perfectamente claro que solamente en armonía con las otras ramas del poder público y respetando la Constitución podemos sacar a Colombia adelante.

Infobae Colombia: Justamente eso quería preguntarle, porque hay varios partidos políticos y también la opinión pública que han estado hablando de que el gobierno no debería tener participación dentro de la junta del Banco de la República. ¿Usted estaría dispuesto a eso?

Abelardo de la Espriella: Yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, una discusión que se suscitó hace poco sobre el salario mínimo: yo sería partícipe de que el salario mínimo se discutiera allá en la junta directiva del Banco de la República con los trabajadores y con los empresarios, para volverlo más técnico.

Entre menos política y más tecnicismo tenga el ejercicio del poder, la democracia es mucho mejor. Yo sí soy partícipe de que entre más independencia tenga la junta directiva del Banco de la República, eso sin duda alguna generará un mayor beneficio para Colombia.

Infobae Colombia: O sea, en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella, ¿estaría dispuesto, si se tramita, a retirar a su ministro de Hacienda de la junta?

Abelardo de la Espriella: Yo no creo que haya que retirar al ministro de Hacienda, porque es que la política macroeconómica tiene que ir en coordinación. Lo que creo es que hay que señalar unas pautas claras para que no se vuelvan a presentar episodios como el que ha protagonizado el actual ministro, patrocinado por el presidente de la República, que entre otras cosas es inédito.

Durante la entrevista, Abelardo de la Espriella expuso su plan de choque en seguridad para los primeros meses de gobierno- crédito Luisa González/Reuters

Eso en doscientos dieciséis años de vida republicana nunca había pasado. Lo que pasa es que la gente votó por un tipo que había mostrado lo que era y la gente pensó que iba a cambiar. Eso es como la mujer que se casa con el tipo infiel, que se lo coge metiéndole cachos el mismo día del matrimonio, el tipo le jura y ahí se vuelve a casar. Cree que lo va a cambiar y el tipo sigue peor que antes. Entonces, no entiendo en qué momento, conociendo los antecedentes del personaje, la gente cayó en ese gran engaño.

Infobae Colombia: ¿En qué se enfocaría en los primeros cien días de gobierno de una eventual presidencia de Abelardo de la Espriella?

Abelardo de la Espriella: Noventa, porque tenemos un plan de choque para resolver temas que son fundamentales para el devenir de la nación. La inseguridad: un plan de choque en noventa días para retornar a los territorios con presencia total de la fuerza pública, para empezar a fumigar la fuente primigenia de todas las formas de violencia, que son las más de trescientas treinta mil hectáreas de coca, y para empezar a bombardear los campamentos de los narcoterroristas y a tomarnos las ciudades en cada cuadra.

Vamos a recuperar la seguridad en los primeros noventa días, retomando los territorios, bombardeando, fumigando y haciendo presencia con ampliación del pie de fuerza de la policía en todas las ciudades y pueblos de Colombia, ayudándonos con los veteranos y los reservistas.

Tenemos que aprovechar esa experiencia para formar en todos los barrios y pueblos y ciudades un frente formado por la policía, por los veteranos y reservistas y por la comunidad, que nos va a informar con esa red de informantes ciudadanos lo que está ocurriendo. Por supuesto, hay ciudades que tienen graves problemas y eso lo vamos a resolver también sacando el ejército a la calle.

En los primeros noventa días también vamos a dar de baja o con la captura a diez cabecillas importantes del narcoterrorismo, de las bandas extorsivas, los bandidos del gota a gota que esclavizan al pueblo colombiano y, por supuesto, los corruptos que se llevan más de setenta billones de pesos al año.

En los primeros noventa días vamos a aplicar un plan de choque para estabilizar el sistema de salud con diez billones de pesos, para que nadie se quede sin tratamiento y sin medicamentos, para que la gente no se vuelva a morir por falta de atención y, por supuesto, para pagarle a esos héroes de bata que son los médicos y personal clínico y hospitalario que hoy no están recibiendo un peso.

También vamos a iniciar la lucha frontal contra la corrupción y eso no lo hacen los de siempre. Lo hacemos los que nunca hemos estado en eso, porque es que los de siempre han participado de todas las cosas y cada vez que levantan una piedra para investigar algo aparece un amigo, un familiar, un compadre. Con nosotros eso no va a pasar, porque nosotros no venimos a hacer la política de siempre, venimos a cambiar la política para siempre.

El mismo día de la posesión voy a expedir más de noventa decretos en materia de seguridad, educación y economía, porque Colombia necesita resultados. Y a mí me dicen: “No, es que De la Espriella no tiene experiencia en el sector público”. Perdón, todos los que han tenido experiencia nos han traído este desastre. Yo tengo experiencia en ser exitoso y es lo que vengo a hacer con Colombia, a volver a este país a una gran nación.

Infobae Colombia: ¿Cómo recibiría el gobierno las condiciones en las que está, con las deudas que tenemos y el gasto público disparado? ¿Es sostenible poder hacer ese tipo de recortes sin que afecte a las personas de menos recursos?

Abelardo de la Espriella: Es que si no haces esos recortes, no es viable el Estado colombiano. Quiero que ustedes entiendan una cosa: el Estado colombiano no puede seguir hacia adelante con ese tamaño y ese gasto que tiene. Hay que hacerlo en cuatro años. Yo no pretendo dejar a esa gente sin puesto, sin sustento.

Abelardo de la Espriella aseguró que implementará medidas para garantizar la transparencia electoral y evitar un posible fraude en los comicios- crédito Luisa González /Reuters

El sector privado me tiene que ayudar a reclutar a esa gente y para eso también tengo un programa. Pero el Estado colombiano, no es que si queremos y tal, no: es que tenemos que recortarlo, porque no es viable financieramente si no lo hacemos.

Tenemos que ser responsables, porque no podemos seguir engordando un Estado que está desahuciado, que vamos a encontrar quebrado. Y por eso yo he dicho que voy a hacer una auditoría internacional certificada para saber qué fue lo que se robaron, dónde se lo robaron, quiénes se lo robaron y a dónde llevaron la plata.

Lo que propongo yo es una visión empresarial. Yo no vengo de la política, yo vengo de la empresa privada. En la empresa privada tú tienes que resolver o te botan. En la política puedes ser malo y terminas de presidente de la República.

Para la muestra un botón: el señor Petro, un tipo que nunca creó un puesto de trabajo, que nunca pagó una nómina y que nunca ha generado riqueza. ¿Cómo se supone que puede manejar la empresa más importante de un país, que es el Estado colombiano? Si queremos que las cosas sigan igual, voten por los de siempre.

Infobae Colombia: ¿Cuáles son sus líneas rojas con respecto a poder sumarse a alguna campaña o que lo apoye alguna campaña política de otros candidatos para una posible segunda vuelta?

Abelardo de la Espriella: Yo hice la alianza que tenía que hacer, que es con el pueblo colombiano y con Dios, y ese es el fervor que me tiene aquí. Yo me pregunto: ¿qué político me trajo a mí aquí? Esto no es un movimiento político, esto es un movimiento popular ciudadano, y es ese mismo pueblo el que me va a llevar a la presidencia de la República. Yo no vine a hacer la política de siempre, yo vine a cambiar la política para siempre.