Campanita conmovió a todos en ‘La casa de los famosos Colombia’ tras sufrir una crisis emocional en medio de una actividad

Campanita causó sorpresa y conmovió a los televidentes con su reacción durante una actividad que involucró inteligencia artificial en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía RCN

Transcurre la semana 13 en La casa de los famosos Colombia y conforme se acerca el momento de conocer al Top 10 de la tercera temporada, la tensión se dispara, lo que sumado a la mella de un aislamiento del mundo exterior que está por cumplir tres meses hace que varios de ellos se encuentren más vulnerables emocionalmente.

Con 23 años y una exitosa trayectoria previa como bailarín y más tarde como participante en el Desafío XX, de Caracol Televisión, el caleño ha logrado consolidarse como una de las figuras centrales del reality show producido por el Canal RCN gracias a su energía y talento para el baile, habilidades que recientemente le valieron el título de “Rey del Merengue” dentro de la competencia.

En cuanto a su desempeño estratégico, Campanita ha demostrado ser un competidor fuerte al ganar el liderazgo de la semana en varias ocasiones. Por lo mismo, se ha visto involucrado en algunos de los roces más sonados de la temporada, siendo el momento más destacado los comentarios que recibió por parte de Johanna Fadul durante un posicionamiento, mismos que le valieron señalamientos de racismo y derivaron en su expulsión.

Durante la semana, Campanita fue noticia luego de que experimentara una crisis emocional durante una de las actividades que ordenó el “Jefe”. La misma consistía en que los participantes se reunían en la sala y observaban proyectada en la pantalla la apariencia que podrían tener dentro de unos años, gracias a una simulación generada por inteligencia artificial.

El bailarín no participó de una actividad y no pudo evitar las lágrimas ante la sorpresa del resto de participantes y la producción - crédito Canal RCN

Aunque no faltaron las reacciones de sorpresa de los famosos al verse reflejados en la pantalla, ninguno llegó al extremo de Campanita, pues cuando se le pidió pasar al frente se negó a mirar la proyección de sí mismo. En su lugar, se sentó de espaldas y permaneció en silencio, mostrando signos evidentes de nerviosismo.

Sus compañeros, notando la tensión, intentaron tranquilizarlo asegurándole que la imagen no era real y que no debía emitir ningún comentario si no lo deseaba. De hecho, varios de los pariticipantes elogiaron el aspecto que reflejó la IA, asegurando que se veía similar al Faustino “el Tino” Asprilla.

Esta situación llegó a su punto de máxima tensión cuando el “Jefe” le preguntó si se encontraba bien. Al escucharlo, Campanita rompió en llanto y comenzó a gritar, motivando la intervención inmediata de los demás, quienes lo acompañaron para intentar calmarlo.

En sus palabras, Campanita explicó en medio de sollozos que le resulta difícil pensar en el futuro, debido a la angustia que le provoca el imaginar la ausencia de sus padres en esa etapa de su vida, lo que le impidió continuar con la actividad. Al percatarse de la gravedad de la situación, el “Jefe” autorizó que Campanita fuese asistido por el resto de participantes para que lo llevaran al confesionario, algo a lo que este accedió.

Así va la placa de nominados en ‘La casa de los famosos Colombia’

La placa de nominados tiene una sorpresa para los participantes, ya que el líder invisible está includio, pero por su inmunidad saldrá del riesgo - crédito cortesía Canal RCN

La integración de decisiones del líder de la semana, la casa y el voto del público modificó la dinámica de la competencia en la semana 13. Valentino se llevó el liderazgo oculto, por lo que utilizó el beneficio de la llamada caja de Pandora, opción que le permitió vetar a dos participantes en la votación, eligiendo a Alejandro Estrada y a él mismo, con el fin de proteger su identidad.

Sin embargo, Valentino no pudo evitar que Beba —a quien intentaba proteger— quedara sentenciada en la votación, por lo que ahora el influenciador tendrá que ganarse la salvación para evitar que ella siga en riesgo de eliminación.

En este proceso, la potestad del líder invisible colocó directamente a Tebi en la placa, mientras que Alejandro Estrada ingresó entre los nominados por decisión de Marilyn Patiño, la más reciente eliminada. La placa la completan de momento Tebi, Alexa, Aura Cristina Geithner y Juancho Arango.