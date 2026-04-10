Aquí podrá ver el amerizaje de la misión Artemis II este viernes 10 de abril desde Colombia

Estas son las plataformas en las que podrá ver el amerizaje de la misión Artemis II este viernes 10 de abril - crédito Europa Press

La misión Artemis II de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas en inglés) finalizará el viernes 10 de abril de 2026 con el amerizaje en el océano Pacífico, frente a las costas de California, tras un viaje de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna con una tripulación de cuatro astronautas, informó la agencia. El descenso está previsto para las 5:07 p.m. (hora local de Estados Unidos).

Durante el reingreso, un proceso considerado uno de los más complejos de toda la operación, la cápsula deberá soportar temperaturas superiores a los 3.000 ℃ debido a la fricción atmosférica, según la NASA. La cobertura mundial del evento estará disponible en plataformas como NASA TV, NASA+ (web, iOS, Android, Roku, Apple TV, Fire TV), YouTube, X, Facebook y Twitch. Cadenas como Amazon Prime Video y, en ciertas regiones, Netflix, también habilitarán la señal.

La transmisión inicia a las 7:07 p. m. en Colombia- crédito NASA

Según el cronograma, la transmisión en directo incluirá el momento del reingreso, el despliegue de los paracaídas y el amerizaje. En Colombia, el horario estimado para el evento es a las 7:07 p. m.

Los colombianos que residen en el sur de California podrán observar la maniobra desde puntos con vista noroeste hacia el océano, recomendación de Francisco Contreras, miembro de la Asociación de Astronomía de San Diego. El Museo del Aire y el Espacio de San Diego organizará un evento especial para familias y niños durante el amerizaje.

Colombia se incorpora a la gobernanza lunar en un entorno de alianzas globales

Los Acuerdos de Artemisa establecen principios para la exploración pacífica, transparente y sostenible de la Luna y otros cuerpos celestes - crédito montaje Infobae Colombia/Imágenes de referencia de la NASA - crédito montaje Infobae Colombia/Imágenes de referencia de la NASA

En enero de 2026, la firma de Omán elevó a 61 el número de países adheridos a los Acuerdos de Artemisa, marco internacional instaurado por la NASA y el Departamento de Estado de Estados Unidos en 2020. Colombia formalizó su ingreso como decimonoveno signatario el 10 de mayo de 2022, convirtiéndose en el tercer país de América Latina, tras México y Brasil, en sumarse a esta normativa.

Esta decisión estratégica fue encabezada por la entonces vicepresidenta Martha Lucía Ramírez y respaldada por entidades como el Ministerio de Ciencias, el Ministerio TIC, la Fuerza Aérea Colombiana y la Cancillería a través de la Comisión Colombiana del Espacio.

Los Acuerdos de Artemisa buscan establecer reglas compartidas para la exploración civil y responsable de la Luna y otros cuerpos celestes, fortaleciendo preceptos vigentes del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967 —ratificado por Colombia mediante la Ley 2107 de 2021— y otros instrumentos internacionales. Aunque el acuerdo engloba a naciones como Australia, Canadá, Italia, Japón, Luxemburgo, Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido entre sus fundadores, China y Rusia permanecen al margen, consolidando así un bloque competitivo diferenciado por intereses tecnológicos y geopolíticos.

La adhesión colombiana no solo incorpora al país en la planificación y el desarrollo de experimentos espaciales, sino que habilita la participación activa en proyectos colaborativos y acceso a redes internacionales para el uso seguro y sostenible del espacio exterior.

La integración colombiana impulsa su capacidad científica y tecnológica

El acuerdo fortalece el desarrollo del sector aeroespacial colombiano y la formación de talento especializado - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana

El ingreso a los Acuerdos de Artemisa representa una oportunidad inédita para Colombia, que promueve la transferencia de conocimientos y fortalece la formación de talento nacional vinculado al sector aeroespacial. Uno de los resultados tangibles de esta política es la participación en proyectos, por ejemplo el FACSAT-1, el segundo satélite de fabricación colombiana y el primero operado bajo la insignia de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Esta proyección institucional se traduce en el acceso a información científica valiosa, la integración en nuevas misiones internacionales y la ampliación de la capacidad nacional para la investigación satelital.

De hecho, la presencia de profesionales colombianos en posiciones clave dentro de la NASA refuerza esta sinergia. El marco jurídico y político nacional, articulado a través de organismos estatales, habilita la colaboración técnica y favorece la construcción de capacidades científicas y tecnológicas con impacto directo en la soberanía espacial y el desarrollo nacional.