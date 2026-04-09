Mauricio Lizcano justificó su paso por el gobierno de Gustavo Petro y aseguró que fue técnico y no político: “Nunca he sido de izquierda”

Mauricio Lizcano habló de cuándo fue parte del gobierno de Gustavo Petro - crédito Marckinson Pierre/Reuters - Infobae Colombia

El candidato presidencial Mauricio Lizcano expuso su visión política y defendió su independencia durante una entrevista con Infobae Colombia, a pocas semanas de la primera vuelta electoral, programada para el 31 de mayo de 2026.

Tras lo anterior, el exministro recalcó su experiencia en el sector público y la tecnología, y respondió a los señalamientos sobre su participación en el gobierno de Gustavo Petro.

Según explicó Lizcano, su paso por la administración de Petro respondió a una convicción sobre la necesidad de diversificar la democracia y no a una afiliación ideológica: “Yo nunca he sido de izquierda”, afirmó el candidato.

Detalló que su motivación principal fue aportar conocimientos técnicos para modernizar al país en materia de tecnología y servicios digitales.

Mauricio Lizcano rechazó etiquetas ideológicas y apuesta por la modernización digital de Colombia - crédito Infobae Colombia

“Colombia necesitaba abrir el espectro político y necesitábamos otras opciones en la democracia, pero además necesitábamos un cambio porque Iván Duque lo había hecho muy mal y como once millones de colombianos creían en el proceso”, indicó.

El candidato reiteró que su llegada al gabinete de Petro como ministro de Tecnología de la Información y Comunicaciones de Colombia no se produjo por acuerdos políticos.

“Nunca lo hice con el presidente, nunca hablamos además objetivamente de política. Yo llegué porque soy experto en tecnología, venía a estudiar en Harvard, venía a estudiar en el MIT cuatro años en los Estados Unidos”, relató en la entrevista.

Uno de sus objetivos, aseguró, fue convertir a Colombia en una potencia regional en la producción tecnológica. “Le ofrecí unos servicios, las TIC, yo soy un hombre de Estado, de servicio, presté un servicio, cumplí mi función dentro del gobierno y me retiré”, sostuvo.

Infobae Colombia consultó si esa experiencia en el ejecutivo nacional ha marcado su campaña. Lizcano respondió que no tiene remordimientos por haber ocupado dos cargos en el gabinete presidencial.

“Conectamos tres millones de personas, dejamos a Colombia en el primer puesto de la Ocde en transformación digital de América Latina, trajimos el 5G, formamos un millón de colombianos”, enumeró.

Mauricio Lizcano aseguró que la transformación digital debe estar al centro de la agenda nacional - crédito Infobae Colombia

“Entregamos 200 mil computadores, antes entregaban los computadoras chatarras que se robaban la plata. Yo cambié el modelo a computadores de calidad, sancionamos a esos contratistas corruptos”, agregó.

El exministro reconoció que su gestión ha generado opiniones divididas entre la ciudadanía. “Habrá gente que le guste que haya estado en el gobierno. Cuando salgo a la calle, mucha gente reconoce el esfuerzo que hice en el gobierno y les gusta que haya participado en el gobierno. Hay otros que les da rabia porque son antipetristas, pero yo no hice eso por cálculo político”, señaló.

Recalcó que su aporte a la administración pública se fundamentó en el conocimiento del sector y el deseo de contribuir al desarrollo nacional.

Durante la conversación, Lizcano subrayó su carácter independiente. “A mí nadie me compró mi opinión por haber hecho parte de un gobierno, es que ni nadie me compró mi paso político”, afirmó.

Insistió en que no ha hipotecado su futuro político a ninguna corriente ideológica: “Llegué como independiente al gobierno, como técnico y soy candidato independiente de la estructura política de la izquierda en Colombia”.

Mauricio Lizcano destacó su gestión tecnológica y marcó distancia de la estructura política tradicional - crédito Infobae Colombia

El candidato explicó que su trabajo ministerial fue reconocido en distintos sectores gracias a los resultados alcanzados en conectividad y digitalización. Además, destacó la transición hacia equipos tecnológicos de mejor calidad y la sanción a contratistas involucrados en irregularidades.

En su diálogo con este medio, Lizcano defendió la importancia de asumir decisiones y mantener una postura clara en la vida pública.

“No tengo ni remordimiento y seguramente a una gente le gustará, otra no, como todo en la vida. Es decir, hay que tomar decisiones, uno no es, no se puede quedar ahí como tibio, sino que hay que avanzar en lo que uno considera tiene que hacer por el país”, expresó.

En el marco de la campaña presidencial, Lizcano insistió en su apuesta por una Colombia moderna, enfocada en el desarrollo tecnológico y la transparencia en la gestión pública. Rechazó los señalamientos que lo ubican como parte de una estructura partidista tradicional y reiteró su compromiso con la independencia política.

“Mi sueño siempre ha sido que Colombia sea un productor de tecnología”, concluyó ante Infobae Colombia.