La SAE intervino mansiones de ‘La Firma’, el sucesor del ‘Mencho’ en el cartel Jalisco Nueva Generación

La entidad afirmó que los inmuebles pertenecieron a "La Firma" y su hermano - crédito SAE

Después de la muerte en un operativo policial de Nemesio Oseguera Cervantes, “Mencho”, el cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación en México, se comenzó a hablar del colombiano que sería su sucesor en la estructura criminal.

Se trata de Carlos Andrés Rivera Varela, más conocido bajo el alias de La Firma, capo por el que la DEA ofrece hasta 245.000 dólares por información que permita su captura y, de acuerdo con los informes de las autoridades, estaría vinculado en actividades de fraude internacional y lavado de dinero; también en ataques que han marcado la política y la seguridad en México.

Además de estar vinculado al cartel Jalisco Nueva Generación, un tribunal en Nueva York emitió una orden de captura contra Rivera Varela por cargos de conspiración para el lavado de activos y por brindar apoyo material a grupos terroristas extranjeros.

Al respecto, las autoridades en Estados Unidos afirman que “La Firma” era la cabeza de un esquema de estafas dirigido a personas mayores; las víctimas denunciaron haber perdido los ahorros de su vida tras confiar en promesas de inversión.

Mansión de ‘La Firma’ fue intervenida en Colombia

La entidad informó que las propiedades tienen un valor comercial de más de 20.000 millones de pesos - crédito SAE

El 8 de abril la Sociedad de Activos Especiales (SAE) informó que ejecutó el desalojo de dos mansiones en Cerritos, Pereira, vinculadas al caso Gulupa y presuntamente adquiridas con fondos ilícitos provenientes del narcotráfico y el lavado de activos.

“Las propiedades, valoradas en aproximadamente 20.000 millones de pesos, estaban asociadas a la fortuna de alias Black Jack y su hermano, alias La Firma, ambos señalados de liderar una estructura criminal con alcance internacional”.

Además del historial delictivo ya mencionado de “La Firma”, “Black Jack” tuvo gran relevancia en el crimen organizado de Colombia por sus vínculos con el Ejército Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo.

Esta es una de las mansiones desalojadas por la SAE en Pereira - crédito SAE

La primera de las residencias intervenidas pertenecía a “La Firma”, que según la información oficial, controlaba parte del patrimonio ilícito junto con su hermano. El inmueble cuenta con cerca de 2.200 metros cuadrados y formaba parte de la red de bienes utilizados, de acuerdo con la SAE, para esconder recursos obtenidos a través de operaciones ilegales.

La entidad detalló que la vivienda quedó a disposición de las autoridades tras su vinculación en un proceso de extinción de dominio, que se concretó tras una disputa judicial que intentó frenar la recuperación.

La segunda mansión, identificada como la casa 28 del sector, estaba bajo la titularidad de “Black Jack”, señalado como el cerebro financiero del Clan del Golfo en Antioquia. Esta propiedad, de más de 2.100 metros cuadrados, se destaca por su tamaño y los lujos descritos en versiones conocidas por la SAE, como el uso de agua del Mar Muerto en la piscina.

Alias La Firma es mencionado en informes oficiales como el sucesor del "Mencho" en el cartel Jalisco Nueva Generación - crédito SAE

Las autoridades atribuyen a “Black Jack” la creación de un sistema financiero basado en criptomonedas y empresas fachada, diseñado para facilitar el lavado de activos a gran escala.

La Sociedad de Activos Especiales recordó que estos criminales son acusados de encabezar una de las redes de lavado de dinero más sofisticadas detectadas en el caso Gulupa. El esquema conectaba rutas entre Colombia, Europa y Dubái, permitiendo el envío de más de veinte toneladas de sustancias ilícitas hacia el continente europeo. La SAE resaltó que la recuperación de estos inmuebles representa un avance en el objetivo de poner bienes provenientes de economías ilegales al servicio del país.

Mientras “Black Jack” fue capturado en España y está recluido en una cárcel de Colombia tras ser extraditado, hasta el momento no hay mayor avance en la búsqueda de las autoridades internacionales sobre la ubicación de “La Firma”, que se presume permanecería en México.