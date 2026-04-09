Inflación de marzo de 2026: el Dane reveló cómo afectó el aumento del salario mínimo al IPC, clave para la tasa de interés de los bancos

En 2026, Colombia cumpliría el sexto año consecutivo sin lograr la meta de inflación proyectada - crédito Colprensa

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer, el 9 de abril de 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación de marzo de este año. De acuerdo con la directora de la entidad, Piedad Urdinola, la cifra anual se ubicó en 5,56% y aumentó frente al mismo mes de 2025 (5,09%), lo que significó una subida de 0,47%. La misma precisó que esta cerró en 3,07% en lo que va del año, lo que significó una subida de 0,45% frente al 2,62% del mismo lapso del año pasado.

En cuanto a la variación mensual, esta fue de 0,78%, mayor al 0,52% de marzo de 2025.

De esta manera, la cifra sigue lejos de la meta del Banco de la República, entre 2% y 4%, lo que haría que la Junta Directiva del Emisor decida reducir la tasa de interés (actualmente en 11,25%), que es lo que cobra a las entidades financieras por la liquidez que les suministra mediante las operaciones de mercado abierto.

Efecto del salario mínimo

Según la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) y entidades como Bancolombia, el aumento del 23,7% en el salario mínimo para 2026 ya se refleja en ciertos productos y servicios.

La inflación anual de marzo de 2026 cerró en 5,56%, según el Dane - crédito Dane

Durante el mes, de acuerdo con la directora del Dane, Piedad Urdinola, ocho divisiones de gasto se ubicaron por encima del promedio nacional:

Información y comunicación: 2,96%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,27%.

Salud: 1,06%.

Bienes y servicios diversos: 0,95%.

Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar: 0,90%.

Recreación y cultura: 0,88%.

Restaurantes y hoteles: 0,86%.

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 0,85%.

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