Expedición de pasaportes: Procuraduría inspecciona los servicios informáticos de la Cancillería por fallas en el sistema

El procurador El procurador Gregorio Eljach aseguró que con la diligencia se conocerán más detalles sobre el posible ataque sibernético que sufrió la Cancillería - crédito @PGN_COL / X

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, informó ante los medios de comunicación que el organismo de control está adelantando una inspección en la Cancillería, para verificar el funcionamiento de los servicios informáticos. Esto, debido a las fallas que se presentaron el 9 de abril y que impidieron a los ciudadanos llevar a cabo los trámites que requerían para sus pasaportes.

Según explicó el procurador, el Ministerio Público inició la inspección, de la cual se tendrá mayor información en la tarde, porque varios ciudadanos se quejaron al no poder agendar una cita en la plataforma Sitac para sacar el documento. Indicó que esta situación es “nueva” y no está relacionada con el nuevo modelo de expedición de pasaportes que está gestionándose.

“No tiene nada que ver con el contrato, que entre otras cosas, es una situación que viene desde que estaba el doctor Leiva de canciller, desde el año 2022, en el que sucesivamente se hicieron recomendaciones, requerimientos y nunca fueron atendidos”, precisó el funcionario a los medios.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, las fallas que se presentaron en la plataforma serían consecuencia de un posible ataque cibernético que se está tratando de resolver. Por su parte, la Imprenta Nacional, que está involucrada en el nuevo modelo de expedición de los documentos, afirmó que la logística para su implementación marcha sin contratiempos.

“La entidad precisa que la fase inicial del proceso de transición hacia el nuevo modelo de pasaporte se desarrolla conforme a la planeación prevista. Mientras se agota el inventario existente, el esquema actual continúa operando bajo responsabilidad del operador de la UT, simultáneamente con la INC, sin que se presenten afectaciones atribuibles al nuevo modelo o a la producción adelantada por la INC", detalló.

La Imprenta Nacional de Colombia se pronunció sobre fallas en la plataforma para expedición de pasaportes - crédito INC

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