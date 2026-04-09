Colombia

Este es el decreto del Gobierno Petro que obliga a bancos y entidades financieras a compartir datos de sus clientes: así funcionará el sistema de finanzas abiertas

El Decreto 0368 de 2026 establece un modelo obligatorio de intercambio de información financiera entre entidades, bajo autorización del usuario, con plazos de hasta 18 meses para su implementación

Guardar
Usuarios del sistema financiero podrán autorizar el acceso a sus datos para recibir ofertas de crédito y otros servicios bajo el esquema de finanzas abiertas- crédito REUTERS/Luisa González
Usuarios del sistema financiero podrán autorizar el acceso a sus datos para recibir ofertas de crédito y otros servicios bajo el esquema de finanzas abiertas- crédito REUTERS/Luisa González

El Gobierno expidió el Decreto 0368 de 2026, que modifica el marco del sistema financiero colombiano para implementar un esquema obligatorio de finanzas abiertas. En términos simples, la norma establece que las entidades financieras deberán compartir la información de sus clientes con otras entidades, siempre que el titular lo autorice de forma previa, expresa e informada.

El decreto define este sistema como “el conjunto de autoridades, normas, estándares, infraestructuras y participantes” que permiten el acceso y suministro de datos personales de los usuarios . Esto implica que bancos, aseguradoras, fiduciarias y otras entidades vigiladas estarán obligadas a intercambiar información bajo reglas comunes.

La lógica del modelo es que los datos de una persona —por ejemplo, su historial financiero— puedan ser utilizados por diferentes entidades para ofrecer productos o servicios. Según el texto, el objetivo es “promover la inclusión financiera y crediticia”, así como “la competencia y la innovación en el sistema financiero”.

Uno de los puntos centrales es que el control sigue en manos del usuario. El decreto establece que “será facultad exclusiva del Titular autorizar” el uso de sus datos . Es decir, ninguna entidad puede compartir la información sin permiso. Además, ese consentimiento debe ser claro: debe indicar quién usará los datos, cuáles datos se usarán, con qué finalidad y por cuánto tiempo.

El Decreto 0368 de 2026 obliga a bancos y otras entidades a compartir información de clientes, siempre con autorización previa del titular- crédito Ministerio de Hacienda
El Decreto 0368 de 2026 obliga a bancos y otras entidades a compartir información de clientes, siempre con autorización previa del titular- crédito Ministerio de Hacienda

Incluso, la norma exige una doble verificación. Primero, el usuario autoriza al tercero que quiere acceder a la información. Luego, la entidad que tiene los datos debe confirmar nuevamente con el titular antes de entregarlos. Esto busca evitar accesos no autorizados o confusiones.

El alcance de la información es amplio. Incluye datos sobre productos financieros (como cuentas, créditos o seguros), el proceso de vinculación del cliente y características de los servicios. Además, el decreto exige que se comparta al menos el historial transaccional de los últimos 12 meses.

En cuanto a quiénes deben cumplir la norma, el decreto es explícito: bancos, compañías de seguros, administradoras de fondos de pensiones, comisionistas de bolsa y otras entidades deberán participar obligatoriamente en el sistema. También podrán vincularse terceros no vigilados, bajo condiciones específicas.

Presidentes de bancos como Bancolombia, BBVA, Davivienda y entidades del Grupo Aval participarían en la reunión convocada por el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño - crédito Luisa González, Luis Jaime Acosta y Juan Medina/Reuters
Las entidades tendrán hasta 18 meses para habilitar el intercambio de datos financieros, según los plazos definidos en la norma - crédito Luisa González, Luis Jaime Acosta y Juan Medina/Reuters

El modelo no será inmediato. Las entidades tendrán un plazo máximo de 12 meses desde la definición de los estándares técnicos para habilitar el acceso a los datos, con posibilidad de una prórroga de hasta seis meses adicionales. En total, el proceso podría tardar hasta 18 meses.

Otro aspecto relevante es el cobro por el uso de la infraestructura. Las entidades podrán cobrar por permitir el acceso a los datos, pero solo para recuperar costos operativos. El decreto aclara que “en ningún caso podrán cobrar por la información” en sí misma.

La supervisión estará a cargo de la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Industria y Comercio, en lo relacionado con protección de datos. Además, se creará un directorio de participantes administrado por la Superintendencia Financiera, donde deberán inscribirse las entidades.

- crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República
El sistema de finanzas abiertas incluirá información como historial transaccional de los últimos 12 meses y características de productos financieros.- crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

El decreto también fija principios que deben regir el sistema, como la transparencia, la seguridad de la información, la calidad de los datos y el trato no discriminatorio. En particular, se exige que los datos estén protegidos con “mecanismos robustos de seguridad” para evitar accesos indebidos.

En la práctica, el sistema de finanzas abiertas implica que una persona podría autorizar, por ejemplo, a una nueva entidad para que consulte su historial financiero en otro banco y le ofrezca mejores condiciones de crédito. Sin embargo, todo depende de que el usuario otorgue su consentimiento en cada caso.

El decreto entra a modificar el Decreto 2555 de 2010 y desarrolla lo previsto en la Ley 2294 de 2023, que ordenó reglamentar el acceso a datos para facilitar servicios financieros. Con esta norma, el intercambio de información deja de ser voluntario y pasa a ser una obligación dentro del sistema financiero colombiano.

Temas Relacionados

Decreto Finanzas abiertasMinisterio de HaciendaBancosColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

La Corte Constitucional tumbó la emergencia económica decretada por el Gobierno Petro

El alto tribunal dejó sin efectos la medida adoptada en diciembre de 2025 y determinó que otros decretos relacionados permanecerán suspendidos mientras se estudia su constitucionalidad

La Corte Constitucional tumbó la emergencia económica decretada por el Gobierno Petro

Siniestralidad vial en Bogotá aumentó en 2026: motociclistas son casi la mitad de las víctimas fatales, estas son las principales causas

El último informe de la Secretaría de Movilidad indica que 162 personas han fallecido en accidentes, principalmente en vías arteriales y por comportamientos de riesgo

Siniestralidad vial en Bogotá aumentó en 2026: motociclistas son casi la mitad de las víctimas fatales, estas son las principales causas

Caso Ungrd: libertad de Ricardo Bonilla por vencimiento de términos derivó en investigación contra fiscales delegados

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial anunció la apertura de indagaciones para establecer si hubo irregularidades en el trámite procesal que concluyó con la libertad del exministro

Caso Ungrd: libertad de Ricardo Bonilla por vencimiento de términos derivó en investigación contra fiscales delegados

Cada 20 horas muere un trabajador en Colombia: minería y agricultura presentan los riesgos más altos

El más reciente informe del Consejo Colombiano de Seguridad muestra que el 98,4% de las muertes obedece a accidentes laborales, con fuertes incrementos frente a los datos del año anterior

Cada 20 horas muere un trabajador en Colombia: minería y agricultura presentan los riesgos más altos

Corte Suprema de Justicia retiró a la magistrada Cristina Lombana del proceso contra Armando Benedetti: así quedó la votación

La investigación está relacionada con un proceso por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al ministro del Interior, uno de los funcionarios de mayor peso en el Gobierno nacional

Corte Suprema de Justicia retiró a la magistrada Cristina Lombana del proceso contra Armando Benedetti: así quedó la votación
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

ENTRETENIMIENTO

La Segura recordó cómo era su figura antes de los problemas de salud por biopolímeros: “Pa’ deprimirme”

La Segura recordó cómo era su figura antes de los problemas de salud por biopolímeros: “Pa’ deprimirme”

Más de 20 clubes de fans le enviaron mensaje conjunto a Shakira por votación para el Salón de la Fama del Rock and Roll: “El mundo se detiene porque nuestra loba ha llegado”

Exprometido de Alexa Torrex está haciendo campaña para sacar a Eidevin de ‘La casa de los famosos’: “Objetivo militar”

Maluma publicó reflexión sobre la importancia de detenerse a tiempo: “Hay cosas que se terminan”

Feid provocó nuevos rumores sobre su relación con Karol G con sus nuevas canciones: serían sus primeras declaraciones tras la ruptura

Deportes

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Junior mostró su rechazo por pelea de hinchas en Cartagena que dejó un muerto: fuerte comunicado

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

Hora y dónde ver Colombia vs. Venezuela: la Tricolor a un triunfo de ser líder de la Liga Femenina de Naciones Conmebol

Leyenda del Liverpool aseguró que dejar ir a Luis Díaz fue lo correcto: “Fue un buen negocio”