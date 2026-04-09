Encuesta Atlas-Intel: Iván Cepeda lidera intención de voto, pero perdería en segunda vuelta con Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia

Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia derrotarían a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta, según la firma Atlas-Intel - crédito AP - REUTERS

Se conoció el jueves 9 de abril de 2026 la más reciente encuesta de Atlas-Intel para Semana, que revela un escenario electoral polarizado de cara a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo en Colombia: pues por primera vez muestra datos que ponen en desventaja al candidato oficialista, Iván Cepeda, ante dos de sus más inmediatos rivales en la lucha por convertirse en el sucesor de Gustavo Petro.

De acuerdo con el estudio efectuado entre el 6 y el 9 de abril, a un total de 3.617 personas en todo el país, Cepeda, aspirante del Pacto Histórico, lidera la intención de voto con casi el 37,8% de apoyos en primera vuelta, aunque quedaría rezagado en una definición frente a Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia, que le sacarían ventajas de nueve y siete puntos porcentuales, respectivamente.

En efecto, De la Espriella sumaría el 48,8% frente al 39,8% del senador en una potencial segunda ronda; por su parte, Valencia alcanzaría el 47,1%, mientras su contrincante se quedaría en el 39,6%. Estas diferencias, de nueve y 7,5 puntos, anticipan un desafío para el oficialismo, que si bien tendría un lugar asegurado en la jornada del 21 de junio, no le alcanzaría para imponerse en la contienda.

El senador Iván Cepeda parece haberse estancado en su crecimiento, pese a que registra un 37,8% en la intención de voto según Atlas-Intel - crédito Europa Press

Así llegarían a la primera vuelta los aspirantes presidenciales

En la jornada del 31 de mayo, si bien partiría con clara ventaja, pues el autodenominado ‘Tigre’ tiene un 27,2%, es decir, más de 10 puntos porcentuales por debajo; y la candidata del Centro Democrático un 22,9%, a casi 15%, no lograría consolidar ese favoritismo en el balotaje. Un escenario que, de entrada, supone un estancamiento de la aspiración continuista en su intención de captar votantes.

El 12 de marzo, en tanto, el panorama mostraba a Cepeda con 36,4%, seguido por De la Espriella con un 27,9% y Valencia con un 17,5%. De este modo, la senadora del Centro Democrático sigue aprovechando el impulso que le dio su victoria en la consulta interpartidista del 8 de marzo y, sobre todo, su alianza con el exdirector del Dane y exconcejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo, que fue segundo.

Más atrás, relegados de cualquier posibilidad en la intención de voto, se encuentra el aspirante de centro Sergio Fajardo Valderrama, con solo un 5%, mientras que la exalcaldesa de Bogotá Claudia López se ubica cuarta, con apenas un 1%. Posteriormente, ninguno de los restantes ocho candidatos logra superar ese umbral y, de hecho, algunos de ellos, marcan en la medición, pues aparecen con un 0,0%.

Intención de voto en la primera vuelta, según Atlas-Intel:

Iván Cepeda: 37,8%

Abelardo de la Espriella: 27,2%

Paloma Valencia: 22,9%

Sergio Fajardo: 5,0%

Claudia López: 1,0%

Santiago Botero: 0,6%

Roy Barreras: 0,3%

Sondra Macollins: 0,1%

Clara López: 0,0%*

Miguel Uribe Londoño: 0,0%

Mauricio Lizcano: 0,0%

Luis Gilberto Murillo: 0,0%

Carlos Caicedo: 0,0%

Gustavo Matamoros: 0,0%

Otro candidato: 0,3%

Voto en blanco: 2,5%

Voto nulo/No votaré: 0,7%

No sé: 1,7%

*Se retiró formalmente el 8 de abril.

Paloma Valencia es la única que sigue creciendo a ritmo acelerado, pues había registrado un 17,5% de intención de voto y ahora tiene un 22,9% - crédito Lina Gasca/Colprensa

Estos serían los escenarios de la segunda vuelta

Tal y como se mencionaba, al aspirante del Gobierno Petro no le va bien ante sus dos inmediatos rivales y llama la atención que en los dos escenarios el porcentaje de indecisos está en un 11,4%, si fuera su rival De la Espriella, y 13,3%, si su contendora resultara Valencia. Al único que le ganaría sería a Fajardo, aunque estaría en el margen de error, pues obtendría un 38,3%, frente a 37,4% de su contendor.

Escenario Cepeda vs. De la Espriella:

Iván Cepeda: 39,8%

Abelardo De la Espriella: 48,8%

Blanco/Nulo/No sé: 11,4%

Escenario Cepeda vs. Valencia:

Iván Cepeda: 39,6%

Paloma Valencia: 47,1%

Blanco/Nulo/No sé: 13,3%

Escenario Cepeda vs. Fajardo:

Iván Cepeda: 38,3%

Sergio Fajardo: 37,4%

Blanco/Nulo/No sé: 24,3%

Abelardo de la Espriella se mantuvo en su favorabilidad, aunque empieza a sentir cerca a la senadora Paloma Valencia - crédito Luisa González/REUTERS

Ficha técnica

La encuesta fue realizada por Atlas Intel S.A.S. y financiada por Publicaciones Semana. El estudio utilizó una muestra cuantitativa seleccionada mediante el método Atlas Random Digital Recruitment (Atlas RDR), con recolección de datos de manera digital, y representó al electorado de Colombia conforme a la nueva ley de encuestas.

A su vez, el nivel de confianza reportado en la ficha técnica es del 95%, mientras que el margen de error es de más o menos 2 puntos porcentuales para todas las preguntas. Cabe destacar que el propósito del estudio fue investigar el escenario electoral de Colombia y percepciones sobre el contexto político, económico y social, por lo que se ofreció ningún tipo de contraprestación a los encuestados.