Cada 20 horas muere un trabajador en Colombia: minería y agricultura presentan los riesgos más altos

La mortalidad laboral en Colombia aumentó un 16,8% en 2025, con 438 muertes, según el Consejo Colombiano de Seguridad y el Ministerio de Salud - crédito Visuales IA

Un trabajador fallece cada 20 horas en Colombia por causas asociadas a su labor, según el más reciente Informe de Siniestralidad Laboral divulgado por el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) con cifras oficiales del Ministerio de Salud.

El reporte evidenció que durante 2025, el país sumó 438 muertes laborales, cifra que marca un repunte del 16,8% respecto al 2024 y rompe la tendencia descendente de los últimos tres años. El incremento en la siniestralidad laboral enciende alertas sobre la prevención y las condiciones de seguridad en el trabajo a nivel nacional, informó el Consejo.

La presidenta del CCS, Adriana Solano Luque, destacó que “este panorama refleja que, aunque se han logrado avances en la ampliación de la cobertura del sistema, aún persisten brechas”.

La tasa de mortalidad laboral pasó de 2,89 a 3,24 por cada 100.000 trabajadores, mientras que el 98,4% de los fallecimientos se debió a accidentes laborales y el resto a enfermedades de origen laboral, ambas categorías con incrementos frente a 2024.

Boyacá, Caquetá y Nariño encabezan la mortalidad laboral, Bogotá concentra el mayor número de casos

Un trabajador fallece cada 20 horas en Colombia por causas asociadas a su labor, marcando una tendencia al alza en siniestralidad laboral - crédito Bomberos Municipales

El análisis territorial muestra que el departamento de Boyacá mantuvo por cuarto año consecutivo la mayor tasa de mortalidad laboral, con 14,56 fallecimientos por cada 100.000 trabajadores.

Le siguen Caquetá (11,19) y Nariño (8,0). En términos absolutos, Bogotá registró 104 muertes durante 2025, lo que equivale al 23,7% del total nacional, seguida de Antioquia (66) y Boyacá (39). Además, Antioquia, Cundinamarca y Boyacá figuran entre las regiones con mayor número de eventos, según el informe recogido por el Consejo Colombiano de Seguridad.

Más de medio millón de accidentes laborales en el año y presión creciente sobre el sistema

El informe oficial reveló que en 2025 se reportaron 534.444 accidentes de trabajo, un aumento del 2,7% frente a 2024. En promedio, se notificaron 1.464 incidentes diarios.

Aunque la tasa anual de accidentalidad bajó levemente de 4,02 a 3,96 eventos por cada 100 trabajadores, el número absoluto de casos siguió creciendo, impulsado por el incremento en el total de trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL), que alcanzó 13,5 millones, un 4,3% más que el año previo.

Esta cifra representa una cobertura del 56,7% de la población ocupada, lo que implica que casi dos de cada cinco trabajadores quedan fuera del sistema.

La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales alcanza el 56,7% de la población ocupada, dejando fuera a dos de cada cinco trabajadores - crédito EFE

Por primera vez, Antioquia lideró la tasa de accidentalidad laboral, secundada por Meta, Magdalena, Caldas y Risaralda. En términos de cantidad absoluta de accidentes, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentraron los mayores volúmenes, consolidándose como los principales focos del fenómeno en el país.

Minería y agricultura: los sectores más expuestos a riesgos laborales

El análisis sectorial identifica a la explotación de minas y canteras y a la agricultura como las actividades económicas de mayor riesgo.

La minería presentó una tasa de 41,30 muertes por cada 100.000 trabajadores, una cifra más de 12 veces superior al promedio nacional, aunque con una reducción respecto a 2024. En accidentalidad, el sector agropecuario exhibió la tasa más elevada con 11,22 eventos por cada 100 trabajadores, casi triplicando el promedio nacional.

“El desafío sigue siendo estructural: fortalecer la prevención, mejorar las condiciones laborales y ampliar la cobertura del sistema”, advirtió Adriana Solano Luque en un comunicado difundido por el Consejo Colombiano de Seguridad.

La dirigente subrayó que “no podemos perder de vista que detrás de cada accidente, enfermedad o muerte hay una historia humana, al igual que un riesgo que pudo identificarse y evitarse a tiempo”.

Enfermedades laborales: descenso en casos pero sin retorno a niveles prepandemia

Las enfermedades de origen laboral en Colombia descendieron a 10.294 casos en 2025, pero siguen un 25,5% por encima de los niveles prepandemia - crédito Colprensa

Durante 2025, se reportaron 10.294 enfermedades calificadas de origen laboral, con una tasa de 76,19 por cada 100.000 trabajadores, la más baja desde 2009. Sin embargo, el indicador se mantiene un 25,5% por encima de los registros previos a la pandemia, lo que sugiere que los riesgos no han regresado a niveles anteriores.

Cundinamarca encabezó la tasa más alta en enfermedades laborales, mientras que sectores como minería, agricultura e industrias manufactureras presentaron tasas muy superiores al promedio nacional.

Por el lado de la mortalidad y la accidentalidad, actividades como el transporte, la construcción y la agroindustria también mostraron condiciones de exposición laboral elevadas, según el informe del CCS con cifras del Ministerio de Salud.

A pesar del crecimiento en la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales, el país enfrenta desafíos persistentes para garantizar entornos de trabajo seguros. El informe del Consejo Colombiano de Seguridad concluye que la reducción de la siniestralidad exige no solo ampliar la cobertura, sino fortalecer la capacidad para anticipar y prevenir riesgos laborales, especialmente en sectores y regiones con indicadores críticos.