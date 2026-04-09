Estos son los sueldos de los integrantes de la fuerza pública tras el ajuste salarial decretado por Gustavo Petro

El ministro Sánchez detalló los porcentajes de nivelación salarial, de acuerdo a la escala gradual porcentual - crédito suministrado a Infobae

El 7 de abril de 2026, el presidente Gustavo Petro, junto con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suarez, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, Mariela del Socorro Barragán Beltrán, decretaron un incremento salarial del 7%.

A través de sus redes sociales, el ministro Sánchez aseguró que se trata del “cumplimiento a quienes protegen a Colombia”, ya que no solo se realizará un pago retroactivo correspondiente a los uniformados, desde el 1 de enero de 2026, sino que el incremento incluye “una nivelación salarial para la base de la suboficialidad, como reconocimiento a la labor que desempeñan en pro de la seguridad y el bienestar del país”, aseguraron voceros oficiales las Fuerzas Militares.

Decreto del incremento salarial del 7% - crédito Ministerio de Defensa

Así quedaron los sueldos en la fuerza pública

El ministro de Defensa, a través de su cuenta de X, compartió con la ciudadanía las razones y los pormenores del incremento. De hecho, señaló los porcentajes de cada cargo con respecto a la escala gradual porcentual para el personal.

“En el 2025 la inflación fue del 5.1%, sin embargo el Gobierno Nacional aprobó un aumento del 7% para los salarios de los oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública. Lo más importante, hubo un aumento histórico para la nivelación salarial de la base de las Fuerzas Militares”, escribió.

El ministro Pedro Sánchez especificó que el aumento fue del 7% - crédito @PedroSanchezCol/X

En el documento del decreto se explicó que estas cifras de incremento en los sueldos básicos mensuales corresponderán al porcentaje que se indica para cada grado, de acuerdo con la escala gradual porcentual.

Fuentes militares explicaron que “según lo expuesto en el Decreto firmado por el presidente de la República (...) el salario base de un general se toma como referencia para calcular el ingreso básico de los demás grados. Cada uno de estos recibe un porcentaje determinado de ese valor, estableciendo así una estructura proporcional que permite garantizar equidad y jerarquía dentro de la institución“.

Con esa información, el ministro Sánchez confirmó: “Así les quedan sus salarios para el 2026 con su respectivo % de aumento: soldado profesional: $2.451.267 (+23,0%); cabo tercero: $2.482.834 (+25,6%); cabo segundo: $2.514.404 (+23,2%); cabo primero: $2.530.189 (+20,2%); sargento segundo: $2.545.974 (+11,9%). (...) Bienestar y moral combativa para nuestros héroes y heroínas es seguridad para todos los colombianos”, escribió el ministro.

El ministro Pedro Sánchez anunció el incremento salarial de los militares - crédito @PedroSanchezCol/X

El decreto expuso un panorama general de los incrementos para los integrantes de la fuerza pública, así:

Aumento del 7% para:

Generales

Almirantes

Mayores generales

Vicealmirantes

Brigadieres generales

Contralmirantes

Coroneles

Capitanes de navío

Tenientes coroneles

Capitanes de fragata

Mayores

Capitanes de corbeta

Capitanes

Tenientes de navío

Tenientes

Tenientes de fragata

Subtenientes

Tenientes de corbeta

Sargentos mayores de comando

Suboficiales jefes técnicos de comando

Técnicos jefes de comando

Comisarios

Sargentos mayores

Suboficiales jefes técnicos

Técnicos jefes

Subcomisarios

Sargentos primeros

Suboficiales jefes

Técnicos subjefes

Intendentes jefes

Sargentos viceprimeros

Suboficiales primeros

Técnicos primeros

Intendentes

Subintendentes

Patrulleros

Aumento del 11.88% para:

Sargentos segundos

Suboficiales segundos

Técnicos segundos

Aumento del 20.20% para:

Cabos primeros

Suboficiales terceros

Técnicos terceros

Aumento del 23.23% para:

Cabos segundos

Marineros primeros

Técnicos cuartos

Aumento del 25.60% para:

Cabos terceros

Marineros segundos

Aerotécnicos

Aumento del 23% para:

Soldados profesionales

Infantes de marina profesionales

Llovieron críticas por el incremento

Tras la publicación del alto funcionario, militares e internautas escribieron duros comentarios sobre los valores de los ajustes salariales, especialmente, por los incrementos que recibirán los soldados con respecto a los que fueron asignados cabos terceros, por ejemplo.

El senador electo Germán Andrés Rodríguez Prieto, exmilitar y creador de contenido conocido como El Comandante de la Verdad, envió un duro mensaje al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, para cuestionar incremento salarial.

El militar retirado y ahora senador electo cuestionó el ajuste del salario base para las Fuerzas Militares de un 7% - crédito @GermnAndrs92683/X

Para Rodríguez, la modificación resultó “insuficiente”, si se compara con el ajuste que llevó al salario mínimo vital, que fue del 23%.

“El aumento del sueldo a los militares y policías es mezquino”, afirmó Rodríguez. El ahora congresista no dudó en despacharse contra el ministro Sánchez, a quien le dijo que “A usted le quedó grande defendernos. Nosotros, los héroes de la patria, somos los que estamos poniendo el pecho en el monte. ¿Dónde está su gestión?”, cuestionó.

El senador electo cuestionó el incremento del 7% del salario mínimo de las FF.MM - crédito @GermnAndrs92683/X

A él le siguieron los comentarios de internautas que comentaron: “Bien por los SLP y cabos lo merecen, pero es un insulto a la experiencia de los sargentos a tan grande responsabilidad... 95 mil de diferencia”; “Un sargento segundo de 18 años de servicio tiene solo 63 mil pesos por encima de un cabo recién salido de la escuela. Que falta de respeto y que bajada de moral tan Hpta (sic)”.

“Frustrante para un señor con casi 20 años de servicio y sacrificio para solo tener de diferencia con un cabo tercero recién egresado de 180.000 aproximadamente”; "