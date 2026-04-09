Colombia

Estos son los sueldos de los integrantes de la fuerza pública tras el ajuste salarial decretado por Gustavo Petro

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó los incrementos de todos los cargos militares, con base en la escala gradual porcentual de cada rango

Guardar
El ministro Sánchez detalló los porcentajes de nivelación salarial, de acuerdo a la escala gradual porcentual - crédito suministrado a Infobae

El 7 de abril de 2026, el presidente Gustavo Petro, junto con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suarez, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, Mariela del Socorro Barragán Beltrán, decretaron un incremento salarial del 7%.

A través de sus redes sociales, el ministro Sánchez aseguró que se trata del “cumplimiento a quienes protegen a Colombia”, ya que no solo se realizará un pago retroactivo correspondiente a los uniformados, desde el 1 de enero de 2026, sino que el incremento incluye “una nivelación salarial para la base de la suboficialidad, como reconocimiento a la labor que desempeñan en pro de la seguridad y el bienestar del país”, aseguraron voceros oficiales las Fuerzas Militares.

Decreto del incremento salarial del 7% - crédito Ministerio de Defensa
Decreto del incremento salarial del 7% - crédito Ministerio de Defensa

Así quedaron los sueldos en la fuerza pública

El ministro de Defensa, a través de su cuenta de X, compartió con la ciudadanía las razones y los pormenores del incremento. De hecho, señaló los porcentajes de cada cargo con respecto a la escala gradual porcentual para el personal.

“En el 2025 la inflación fue del 5.1%, sin embargo el Gobierno Nacional aprobó un aumento del 7% para los salarios de los oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública. Lo más importante, hubo un aumento histórico para la nivelación salarial de la base de las Fuerzas Militares”, escribió.

El ministro Pedro Sánchez especificó que el aumento fue del 7% - crédito @PedroSanchezCol/X

En el documento del decreto se explicó que estas cifras de incremento en los sueldos básicos mensuales corresponderán al porcentaje que se indica para cada grado, de acuerdo con la escala gradual porcentual.

Fuentes militares explicaron que “según lo expuesto en el Decreto firmado por el presidente de la República (...) el salario base de un general se toma como referencia para calcular el ingreso básico de los demás grados. Cada uno de estos recibe un porcentaje determinado de ese valor, estableciendo así una estructura proporcional que permite garantizar equidad y jerarquía dentro de la institución“.

Con esa información, el ministro Sánchez confirmó: “Así les quedan sus salarios para el 2026 con su respectivo % de aumento: soldado profesional: $2.451.267 (+23,0%); cabo tercero: $2.482.834 (+25,6%); cabo segundo: $2.514.404 (+23,2%); cabo primero: $2.530.189 (+20,2%); sargento segundo: $2.545.974 (+11,9%). (...) Bienestar y moral combativa para nuestros héroes y heroínas es seguridad para todos los colombianos”, escribió el ministro.

El ministro Pedro Sánchez anunció el incremento salarial de los militares - crédito @PedroSanchezCol/X
El ministro Pedro Sánchez anunció el incremento salarial de los militares - crédito @PedroSanchezCol/X

El decreto expuso un panorama general de los incrementos para los integrantes de la fuerza pública, así:

Aumento del 7% para:

  • Generales
  • Almirantes
  • Mayores generales
  • Vicealmirantes
  • Brigadieres generales
  • Contralmirantes
  • Coroneles
  • Capitanes de navío
  • Tenientes coroneles
  • Capitanes de fragata
  • Mayores
  • Capitanes de corbeta
  • Capitanes
  • Tenientes de navío
  • Tenientes
  • Tenientes de fragata
  • Subtenientes
  • Tenientes de corbeta
  • Sargentos mayores de comando
  • Suboficiales jefes técnicos de comando
  • Técnicos jefes de comando
  • Comisarios
  • Sargentos mayores
  • Suboficiales jefes técnicos
  • Técnicos jefes
  • Subcomisarios
  • Sargentos primeros
  • Suboficiales jefes
  • Técnicos subjefes
  • Intendentes jefes
  • Sargentos viceprimeros
  • Suboficiales primeros
  • Técnicos primeros
  • Intendentes
  • Subintendentes
  • Patrulleros

Aumento del 11.88% para:

  • Sargentos segundos
  • Suboficiales segundos
  • Técnicos segundos

Aumento del 20.20% para:

  • Cabos primeros
  • Suboficiales terceros
  • Técnicos terceros

Aumento del 23.23% para:

  • Cabos segundos
  • Marineros primeros
  • Técnicos cuartos

Aumento del 25.60% para:

  • Cabos terceros
  • Marineros segundos
  • Aerotécnicos

Aumento del 23% para:

  • Soldados profesionales
  • Infantes de marina profesionales

Llovieron críticas por el incremento

Tras la publicación del alto funcionario, militares e internautas escribieron duros comentarios sobre los valores de los ajustes salariales, especialmente, por los incrementos que recibirán los soldados con respecto a los que fueron asignados cabos terceros, por ejemplo.

El senador electo Germán Andrés Rodríguez Prieto, exmilitar y creador de contenido conocido como El Comandante de la Verdad, envió un duro mensaje al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, para cuestionar incremento salarial.

El militar retirado y ahora senador electo cuestionó el ajuste del salario base para las Fuerzas Militares de un 7% - crédito @GermnAndrs92683/X

Para Rodríguez, la modificación resultó “insuficiente”, si se compara con el ajuste que llevó al salario mínimo vital, que fue del 23%.

“El aumento del sueldo a los militares y policías es mezquino”, afirmó Rodríguez. El ahora congresista no dudó en despacharse contra el ministro Sánchez, a quien le dijo que “A usted le quedó grande defendernos. Nosotros, los héroes de la patria, somos los que estamos poniendo el pecho en el monte. ¿Dónde está su gestión?”, cuestionó.

El senador electo cuestionó el incremento del 7% del salario mínimo de las FF.MM - crédito @GermnAndrs92683/X
El senador electo cuestionó el incremento del 7% del salario mínimo de las FF.MM - crédito @GermnAndrs92683/X

A él le siguieron los comentarios de internautas que comentaron: “Bien por los SLP y cabos lo merecen, pero es un insulto a la experiencia de los sargentos a tan grande responsabilidad... 95 mil de diferencia”; “Un sargento segundo de 18 años de servicio tiene solo 63 mil pesos por encima de un cabo recién salido de la escuela. Que falta de respeto y que bajada de moral tan Hpta (sic)”.

“Frustrante para un señor con casi 20 años de servicio y sacrificio para solo tener de diferencia con un cabo tercero recién egresado de 180.000 aproximadamente”; "

Temas Relacionados

Aumento salarialFuerza PúblicaMinisterio de DefensaGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Así será el rescate de Artemis II: la ingeniera colombiana Liliana Villarreal explicó cómo se preparan ante posibles emergencias

La directora de Aterrizaje y Recuperación presentó las estrategias para garantizar la seguridad de los cuatro astronautas ante incidentes médicos y la organización del rescate desde barcos, helicópteros y lanchas rápidas

Así será el rescate de Artemis II: la ingeniera colombiana Liliana Villarreal explicó cómo se preparan ante posibles emergencias

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido de la Copa Libertadores en Cartagena

El Tiburón, vigente campeón de Colombia, debuta en la competencia internacional en estadio prestado por las remodelaciones que se realizan en el Metropolitano Roberto Meléndez

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido de la Copa Libertadores en Cartagena

Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el debut del Poderoso

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo quiere comenzar con el pie derecho su participación internacional en la capital antioqueña

Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el debut del Poderoso

Dr. Queen revive la magia de Queen con un show único en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá

La banda tributo argentina llega este sábado con un espectáculo que promete emocionar a los fanáticos de Queen, recreando la energía y el espíritu de Freddie Mercury y compañía en una noche inolvidable para el rock

Dr. Queen revive la magia de Queen con un show único en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá

Natalia París reafirmó su apoyo a Abelardo de la Espriella, aunque no le responda los mensajes: “Así mismo va a ser de presidente”

La reconocida modelo y DJ colombiana desató revuelo en redes sociales al admitir su insistente interés por el abogado, que no tardó en responderle en redes sociales

Natalia París reafirmó su apoyo a Abelardo de la Espriella, aunque no le responda los mensajes: “Así mismo va a ser de presidente”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

ENTRETENIMIENTO

Natalia París reafirmó su apoyo a Abelardo de la Espriella, aunque no le responda los mensajes: “Así mismo va a ser de presidente”

Natalia París reafirmó su apoyo a Abelardo de la Espriella, aunque no le responda los mensajes: “Así mismo va a ser de presidente”

Morat en Coachella: hora y dónde ver la presentación de la agrupación nacional desde Colombia

Expareja de Maluma se despachó contra el cantante durante un “reality show”: ”Yo para ti no fui nada"

BTS en Colombia: Ticketmaster se pronunció ante la polémica por la preventa de boletería y advirtió sobre “entradas especulativas”

Carla Giraldo habló sobre su relación con Cristina Hurtado en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Yo no la saqué”

Deportes

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido de la Copa Libertadores en Cartagena

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido de la Copa Libertadores en Cartagena

Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el debut del Poderoso

Bucaramanga se habría quedado sin entrenador en la Liga BetPlay: Leonel Álvarez no continuará en el Leopardo

Norberto Peluffo fue diagnosticado con cáncer de colon: “Vamos a salir adelante”

Jhon Jáder Durán fracasa con Zenit y sigue lejos de la selección Colombia: quedó eliminado de la Copa de Rusia