Turista golpeó en el rostro a agente de tránsito por inmovilizarle el carro en Manizales: el regulador fue incapacitado

El regulador de movilidad quedó con una lesión en su ojo izquierdo - crédito Alcaldía de Manizales

Oficiales de la Policía Metropolitana de Manizales confirmaron la captura de un hombre de 28 años, luego de un violento episodio que ocurrió en las cercanías de la Plaza de Bolívar de la capital caldense, durante un procedimiento de control de tránsito.

De acuerdo con la información oficial, el hecho se presentó cuando funcionarios de la Secretaría de Movilidad, con apoyo de uniformados adscritos al CAI Centro, intentaban inmovilizar un vehículo. El ciudadano involucrado, cuyo vehículo tiene placas de Ibagué, reaccionó de manera violenta ante la medida, y agredió física y verbalmente al agente de tránsito, que resultó con una lesión en el rostro.

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“El agente de tránsito hace una inspección evidenciando irregularidades con el equipo de prevención y el estado técnico mecánico del vehículo, por lo que procede conforme a las normas vigentes. En el desarrollo del procedimiento, el ciudadano incurre en insultos con el regulador de movilidad, incluso intenta impedir la actuación de la autoridad”, relató Juan Felipe Álvarez, secretario de Movilidad de Manizales.

El agresor fue detenido por las autoridades y será judicializado - crédito Alcaldía de Manizales

El secretario de Movilidad, a su vez, aseguró que el regulador de tránsito no respondió a las provocaciones ni a las agresiones del detenido.

El presunto agresor fue detenido en el lugar por el delito de violencia contra servidor público. Tras ser informado de sus derechos, fue puesto a disposición de la autoridad competente para el proceso de judicialización correspondiente.

“Invitamos a la ciudadanía a canalizar cualquier inconformidad a través del diálogo y los mecanismos legales establecidos, evitando reaccionar de manera violenta frente a este tipo de procedimientos”, dijo el teniente coronel Edward Mauricio Dávila Sánchez, subcomandante Policía Metropolitana de Manizales.

Las autoridades indicaron que recurrir a la violencia no solo afecta la convivencia, sino que también puede acarrear consecuencias judiciales para quienes incurren en este tipo de conductas.

El hecho se presentó en la esquina de la Plaza de Bolívar de Manizales - crédito captura de pantalla Google Maps

Domiciliario en Manizales recibió detención domiciliaria tras apuñalar a un peatón que le hizo una observación

Un domiciliario de 29 años, que trabaja como pizzero, enfrenta cargos por tentativa de homicidio luego de apuñalar a un peatón durante un altercado en la avenida Santander de Manizales.

El hecho ocurrió el jueves 26 de febrero de 2026 cuando el motociclista subió su vehículo al andén, al parecer, con alta velocidad, y fue increpado por un malabarista de 30 años, que le advirtió sobre la velocidad y el riesgo de atropello, informó el diario manizalita La Patria.

Según la Fiscalía, tras un intercambio de palabras y miradas, el domiciliario descendió de la motocicleta y atacó al peatón con puños y patadas, para luego herirlo con unas tijeras en la zona dorsal izquierda.

El dictamen médico estableció que la herida comprometió la cavidad torácica, poniendo en riesgo la vida de la víctima, a quien se le otorgó una incapacidad preliminar de 30 días.

Los hechos ocurrieron en la avenida Santander de Manizales - crédito captura de pantalla Google Maps

Durante la audiencia de control de garantías, cuyos detalles fueron conocidos por el medio, la defensa alegó que el procesado se defendió ante insultos y una supuesta persecución con correa por parte de la víctima.

El fiscal solicitó medida de aseguramiento intramural, y argumentó que el imputado ya había tenido contravenciones previas por portar armas blancas. Sin embargo, la jueza del caso consideró que una detención domiciliaria era proporcional y suficiente, y ordenó al procesado firmar un acta de buen comportamiento.

La jueza recordó que la decisión no implica una condena y que, durante el proceso, ambas partes podrán presentar pruebas para esclarecer cómo se originó la riña.

Los hechos de intolerancia en Manizales no se quedan ahí. El 12 de febrero se reportó que una discusión sobre la falta de permiso para salir de casa terminó en un ataque armado que dejó a dos integrantes de una misma familia heridas en el sector de Sierra Morena, en Manizales.

El hombre decidió disparar contra las tres mujeres por salir de su casa "sin permiso" - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La agresión se desató cuando un hombre disparó contra su pareja sentimental, una menor de edad y su suegra tras descubrir que habían salido juntas a unas aguas termales sin consultar con él.

La víctima más afectada fue la mujer de 55 años, madre de la pareja del agresor, que permanece en estado crítico tras recibir uno de los disparos. Además, la adolescente de 14 años —hijastra del atacante— resultó herida, aunque su condición fue descrita como menos grave. La pareja sentimental del hombre resultó ilesa.