Turista argentino reveló lo que no se debería pedir en Medellín: “Yo no pienso comer eso en mi vida”

El asombro de un turista argentino ante el tradicional plátano maduro caliente en Medellín desató una discusión en redes sociales, donde cientos de usuarios defendieron la costumbre local y aclararon la diferencia con la banana - crédito maty.baigorria / TikTok

La costumbre de servir plátano maduro frito caliente junto a platos de carne en Medellín sorprendió a un turista argentino, quien compartió su experiencia en TikTok.

El usuario de TikTok maty.baigorria dijo: “No le recomiendo a nadie comer esto. ¿Vos puedes creer que en Medellín, en Colombia, comen la banana caliente? Yo no puedo creer”, expresó a su acompañante durante el video.

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La mujer acompañante le respondió: “¿Cómo así que banana caliente? ¿Cómo era?”, a lo que Baigorria le dijo: “Fui a un lugar de comer carne, me dieron la carne y así como también te dan acompañamiento de la carne, como un puré, lo que sea, también te traen una banana caliente. ¿Vos puedes creer eso?” La reacción fue clara: “Yo no pienso comer eso en mi vida”.

La mujer también le explicó que eso se llama plátano maduro y es diferente a la banana: “Es de las delicias más ricas que puedes encontrar”.

Un video viral protagonizado por el argentino Maty Baigorria puso en el centro del debate la costumbre paisa de acompañar la carne con plátano maduro caliente, provocando confusiones y respuestas entre usuarios que defendieron la tradición y explicaron la diferencia con la banana - crédito maty.baigorria / TikTok

La controversia no tardó en llegar a los comentarios. Varios usuarios aclararon: “No es banana caliente, hermoso, no es una fruta, es una verdura, es plátano verde pero ya maduro, es muy diferente a la banana”.

Otros agregaron: “Equivocado. La banana es banana que es la fruta y se come común y corriente y el plátano maduro y el plátano verde se considera una verdura para la cocina. Ten en cuenta que son diferentes”.

Algunos turistas, tras probarlo, cambiaron de opinión: “Como turista, también pensaba que era banano, pero luego me explicaron que era plátano y cuando lo probé, lo pedía todo el tiempo, es muy delicioso”.

Y es que en las mesas argentinas, la confusión entre banana y plátano no solo surge por el idioma, sino por la costumbre alimentaria y la oferta en los comercios. Esta diferencia se hace perceptible cuando los viajeros argentinos visitan países como México o Colombia y descubren que el “plátano” que se fríe no tiene nada que ver con la fruta que consumen habitualmente.

Para los argentinos, el banano y el plátano son lo mismo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen de este malentendido está en el uso del lenguaje y en la historia de cómo circularon las frutas en el continente. En Argentina, el término “plátano” casi siempre designa a la banana, la fruta amarilla y dulce que se come sin cocinar. Por eso, cuando en una receta extranjera aparece “plátano frito”, muchos argentinos imaginan “banana frita”, lo que produce grandes diferencias en el resultado final y el sabor del plato.

A diferencia de lo que ocurre en otros países latinoamericanos, “el plátano macho (más grande, recto, de piel gruesa y pulpa harinosa) apenas figura en la dieta argentina”. Esta variedad, que es esencial para la cocina caribeña y africana, no suele encontrarse en las verdulerías ni supermercados del país. Comerlo crudo es poco agradable, ya que “su sabor es neutro y solo se vuelve dulce tras madurar mucho o cocinarse”.

Para los compradores en Argentina, cualquier fruta de la familia Musa (bananos, plátanos y cambures) es vista como “banana”. Por convención, la palabra “plátano” se asocia a la fruta de postre, y muy pocos conocen el uso culinario del plátano macho, ingrediente central en recetas como los patacones.

El plátano macho, ingrediente esencial en la cocina caribeña, rara vez se encuentra en las verdulerías de Argentina - crédito visuales Infobae IA / Gemini

Esto explica por qué, al querer replicar recetas internacionales, “la tendencia es freír la banana en vez del plátano de cocinar”, lo que produce errores frecuentes. En países como Colombia, Venezuela o México, la diferencia entre banana y plátano macho es clara y se respeta tanto en la cocina doméstica como en la gastronomía profesional.

La banana, de piel fina y textura blanda, domina el consumo argentino por su sabor dulce y porque “se importa principalmente de Ecuador o Brasil”. Es ideal para comer cruda o en postres, pero no soporta bien las frituras, ya que “se deshace o absorbe demasiado aceite”.

El plátano macho, por su parte, “alcanza su mejor punto cuando se cocina: frito, hervido, asado o en puré”. Su alto contenido de almidón lo hace apto para preparaciones saladas y para reemplazar a otros tubérculos en regiones donde estos faltan.