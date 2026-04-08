Colombia

Santiago Botero se refirió a conversación entre Westcol y Petro sobre la inseguridad en Colombia: “Me importa un pepino si el arma es legal o no”

El candidato presidencial no se quedó callado y cuestionó el sistema judicial, proponiendo cambios radicales si llega al poder y asegurando que defenderse no debería ser un problema legal

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Santiago Botero lanza polémica propuesta tras el viral encuentro entre Westcol y Gustavo Petro - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia
Santiago Botero lanza polémica propuesta tras el viral encuentro entre Westcol y Gustavo Petro - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

La discusión sobre los límites de la defensa personal en Colombia volvió a encenderse tras la entrevista en vivo que el streamer Westcol le realizó al presidente Gustavo Petro, un encuentro que superó los dos millones de visualizaciones y que dejó varios momentos virales.

Uno de los más comentados fue el escenario hipotético planteado por el creador de contenido: qué ocurriría si un ciudadano dispara contra un delincuente dentro de su casa usando un arma ilegal.

A ese debate se sumó el candidato presidencial Santiago Botero, del movimiento independiente Romper el sistema, que en conversación con Infobae Colombia reaccionó de manera contundente frente a las posibles consecuencias legales de un caso como ese.

“El evento ese de Petro con Westcol con Petro, que Westcol le dijo: ‘Si yo tengo un arma que es ilegal en mi casa y llega un ladrón a robarme y yo le pego un tiro, ¿qué pasa conmigo? ¿La justicia qué hace?’... ¿Sabe una cosa? Hoy ese man por esa arma ilegal estaría enredado. ¿Quiere que le diga cuando sea presidente qué voy a hacer? (...) Usted mata a un bandido y ese man es bandido, me importa un pepino si el arma es legal o no, porque el arma no tiene nada que ver en eso, socio. Usted se defendió y esa pistola es como si hubiera con una roca y le hubiera metido en la cabeza”, reaccionó Botero.

La postura de Santiago Botero frente a la discusión sobre armas y autocuidado - crédito Infobae Colombia

El aspirante presidencial fue más allá al cuestionar el sistema judicial actual y su enfoque frente a este tipo de situaciones.

“Hoy esa persona estaría enredada, porque esa es la justicia, defiende a los bandidos, no defiende a la gente de bien. Esta guachafita se acaba el 7 de agosto, se los digo, a las buenas o a las malas”, agregó Santiago Botero en su intervención.

En su declaración, el candidato también vinculó el debate con una crítica más amplia al modelo político y económico del país: “Aquí vamos a trabajar para que todos los colombianos puedan salir adelante. Colombia es un país millonario con veintisiete millones de pobres y Singapur es un país pobre con seis millones de ricos. No entiendo por qué. Yo sí entiendo. Lo que pasa es que no hay broto estos políticos, no han aprovechado oportunidad”.

El contexto detrás de la reacción de Santiago Botero: el debate que encendió las redes

Las declaraciones de Botero surgen directamente del impacto que generó la entrevista entre Westcol y el presidente Gustavo Petro, transmitida el 26 de marzo de 2026 a través de la plataforma Kick. El encuentro marcó un hito en el país, al ser la primera vez que un mandatario colombiano participa en un formato de streaming en vivo con un influencer.

Santiago Botero responde a polémica de Westcol con Petro y plantea su postura sobre la defensa personal - crédito Esteban Reyes/Infobae Colombia
Santiago Botero responde a polémica de Westcol con Petro y plantea su postura sobre la defensa personal - crédito Esteban Reyes/Infobae Colombia

Durante la conversación, Westcol planteó una situación que conectó con la percepción de inseguridad de muchos ciudadanos: la posibilidad de que un delincuente irrumpa en una vivienda y la reacción que debería tener la víctima, incluso si dispone de un arma ilegal. Su postura fue clara: defenderse, incluso con fuerza letal.

La respuesta del presidente Gustavo Petro en ese momento fue categórica, pero en una dirección distinta: “Ni mates ni te dejes matar”, resumió, haciendo énfasis en que la vida debe prevalecer sobre cualquier bien material. Además, insistió en que la reacción adecuada en estos casos es acudir a las autoridades, aunque reconoció que existe desconfianza frente a la capacidad de respuesta inmediata de la Policía.

Ese punto abrió un debate más profundo sobre la seguridad en Colombia. Mientras el mandatario advirtió sobre los riesgos de promover una “mano dura” sin límites —lo que podría derivar en mayores niveles de violencia—, Westcol reflejó una preocupación extendida: la sensación de desprotección frente al crimen y la necesidad de reaccionar ante situaciones límite.

Es precisamente en ese contexto donde toma fuerza la intervención de Santiago Botero durante la entrevista con Infobae Colombia, ya que con su postura no solo quiso responder a la inquietud planteada por el streamer y lo que él haría estando en el poder.

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