Receta fácil y rápida: así puede convertir una lata de atún en un almuerzo completo

Con un par de ingredientes básicos, puedes preparar un arroz con atún jugoso, lleno de color y sabor, ideal para la rutina diaria o para sorprender en casa. Este plato es la solución perfecta cuando buscas economía, rapidez y nutrición sin sacrificar el gusto.
El arroz con atún es una receta sencilla, muy popular en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. Integra el arroz, base de la alimentación en la región Caribe y Andina, con el atún en lata, un producto accesible y lleno de proteína, para crear un almuerzo práctico y sabroso que puedes personalizar con lo que tengas en la nevera.
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Y es que el atún en lata es una fuente económica y conveniente de proteínas de alto valor y ácidos grasos omega-3, esenciales para la salud cardiovascular, reducir el colesterol y mejorar la memoria. Además, aporta vitaminas A, D y B12, minerales como fósforo y hierro, y es bajo en calorías, favoreciendo la saciedad y el mantenimiento muscular.
Además, se estima que, en promedio, cada colombiano consume unas 4,6 latas de atún al año. El atún enlatado tiene una fuerte presencia en el mercado interno: alcanza el 75% del comercio nacional y llega al 89% de los hogares, lo que lo convierte en un alimento habitual en la mesa de las familias.
Receta de Arroz con Atún Exprés
El arroz con atún exprés consiste en mezclar arroz blanco cocido con atún en lata, vegetales frescos y un toque de limón o mayonesa. El secreto está en aprovechar el arroz del día anterior y usar técnica de salteado rápido: así el plato no queda seco y se llena de aromas frescos.
Tiempo de preparación
- Total: 15 minutos
- Preparación: 7 minutos
- Cocción: 8 minutos
Ingredientes
- 1 lata de atún en agua o aceite (según preferencia)
- 2 tazas de arroz blanco cocido (ideal si es del día anterior)
- 1/2 cebolla cabezona blanca o larga
- 1 tomate maduro
- 1/2 pimentón rojo o verde
- 1 zanahoria pequeña rallada
- 1 huevo (opcional)
- 1 cucharada de aceite vegetal
- 2 cucharadas de maíz tierno (opcional)
- 1 cucharada de mayonesa o yogur natural (opcional)
- Sal y pimienta al gusto
- Zumo de 1/2 limón
- 1 cucharadita de cilantro o perejil picado
Cómo hacer Arroz con Atún Exprés, paso a paso
- Escurre bien el atún y desmenúzalo en un recipiente.
- Pica finamente la cebolla, el pimentón y el tomate.
- Saltea la cebolla y el pimentón en una sartén amplia con el aceite durante 2 minutos a fuego medio.
- Agrega la zanahoria rallada y el tomate picado; cocina 2 minutos más, removiendo suavemente.
- Añade el arroz cocido y mezcla para que tome el sabor del sofrito; sube el fuego por 1 minuto.
- Incorpora el atún y el maíz tierno; mezcla solo lo suficiente para que se distribuya sin romper los ingredientes.
- Si deseas agregar huevo, bátelo aparte y vierte sobre la mezcla. Cocina hasta que cuaje.
- Retira del fuego, añade la mayonesa o yogur, el zumo de limón, sal y pimienta.
- Espolvorea el cilantro o perejil al final y sirve caliente.
- Consejo técnico: Usa arroz frío para evitar que el plato quede pastoso. Saltea a fuego alto al final para lograr granos sueltos y sabor intenso.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 2 a 3 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 270-320
- Proteína: 13g
- Grasas: 7g
- Carbohidratos: 45g Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Este arroz con atún se puede guardar en la nevera, bien tapado, hasta por 2 días. Si quieres conservar más tiempo, llévalo al congelador en recipientes individuales y consume antes de 1 mes para mantener textura y sabor.