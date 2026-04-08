Receta fácil y rápida: así puede convertir una lata de atún en un almuerzo completo

Vegetales frescos como zanahoria, pimentón y tomate suman color y sabor al arroz con atún - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con un par de ingredientes básicos, puedes preparar un arroz con atún jugoso, lleno de color y sabor, ideal para la rutina diaria o para sorprender en casa. Este plato es la solución perfecta cuando buscas economía, rapidez y nutrición sin sacrificar el gusto.

El arroz con atún es una receta sencilla, muy popular en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. Integra el arroz, base de la alimentación en la región Caribe y Andina, con el atún en lata, un producto accesible y lleno de proteína, para crear un almuerzo práctico y sabroso que puedes personalizar con lo que tengas en la nevera.

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Y es que el atún en lata es una fuente económica y conveniente de proteínas de alto valor y ácidos grasos omega-3, esenciales para la salud cardiovascular, reducir el colesterol y mejorar la memoria. Además, aporta vitaminas A, D y B12, minerales como fósforo y hierro, y es bajo en calorías, favoreciendo la saciedad y el mantenimiento muscular.

Además, se estima que, en promedio, cada colombiano consume unas 4,6 latas de atún al año. El atún enlatado tiene una fuerte presencia en el mercado interno: alcanza el 75% del comercio nacional y llega al 89% de los hogares, lo que lo convierte en un alimento habitual en la mesa de las familias.

El atún en lata aporta proteína y practicidad a esta receta casera de preparación rápida - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de Arroz con Atún Exprés

El arroz con atún exprés consiste en mezclar arroz blanco cocido con atún en lata, vegetales frescos y un toque de limón o mayonesa. El secreto está en aprovechar el arroz del día anterior y usar técnica de salteado rápido: así el plato no queda seco y se llena de aromas frescos.

Tiempo de preparación

Total: 15 minutos

Preparación: 7 minutos

Cocción: 8 minutos

Ingredientes

1 lata de atún en agua o aceite (según preferencia) 2 tazas de arroz blanco cocido (ideal si es del día anterior) 1/2 cebolla cabezona blanca o larga 1 tomate maduro 1/2 pimentón rojo o verde 1 zanahoria pequeña rallada 1 huevo (opcional) 1 cucharada de aceite vegetal 2 cucharadas de maíz tierno (opcional) 1 cucharada de mayonesa o yogur natural (opcional) Sal y pimienta al gusto Zumo de 1/2 limón 1 cucharadita de cilantro o perejil picado

Saltear los ingredientes a fuego alto intensifica los aromas y asegura una mezcla homogénea - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer Arroz con Atún Exprés, paso a paso

Escurre bien el atún y desmenúzalo en un recipiente. Pica finamente la cebolla, el pimentón y el tomate. Saltea la cebolla y el pimentón en una sartén amplia con el aceite durante 2 minutos a fuego medio. Agrega la zanahoria rallada y el tomate picado; cocina 2 minutos más, removiendo suavemente. Añade el arroz cocido y mezcla para que tome el sabor del sofrito; sube el fuego por 1 minuto. Incorpora el atún y el maíz tierno; mezcla solo lo suficiente para que se distribuya sin romper los ingredientes. Si deseas agregar huevo, bátelo aparte y vierte sobre la mezcla. Cocina hasta que cuaje. Retira del fuego, añade la mayonesa o yogur, el zumo de limón, sal y pimienta. Espolvorea el cilantro o perejil al final y sirve caliente. Consejo técnico: Usa arroz frío para evitar que el plato quede pastoso. Saltea a fuego alto al final para lograr granos sueltos y sabor intenso.

El arroz frío es clave para lograr una textura suelta y evitar que el plato quede pastoso - crédito (Imagen ilustrativa infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 2 a 3 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 270-320

Proteína: 13g

Grasas: 7g

Carbohidratos: 45g Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Este arroz con atún se puede guardar en la nevera, bien tapado, hasta por 2 días. Si quieres conservar más tiempo, llévalo al congelador en recipientes individuales y consume antes de 1 mes para mantener textura y sabor.