Colombia

Receta fácil y rápida: así puede convertir una lata de atún en un almuerzo completo

El atún es la respuesta más rápida y económica para resolver el almuerzo, mezclando ingredientes sencillos en un plato lleno de sabor

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Vegetales frescos como zanahoria, pimentón y tomate suman color y sabor al arroz con atún - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con un par de ingredientes básicos, puedes preparar un arroz con atún jugoso, lleno de color y sabor, ideal para la rutina diaria o para sorprender en casa. Este plato es la solución perfecta cuando buscas economía, rapidez y nutrición sin sacrificar el gusto.

El arroz con atún es una receta sencilla, muy popular en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. Integra el arroz, base de la alimentación en la región Caribe y Andina, con el atún en lata, un producto accesible y lleno de proteína, para crear un almuerzo práctico y sabroso que puedes personalizar con lo que tengas en la nevera.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que el atún en lata es una fuente económica y conveniente de proteínas de alto valor y ácidos grasos omega-3, esenciales para la salud cardiovascular, reducir el colesterol y mejorar la memoria. Además, aporta vitaminas A, D y B12, minerales como fósforo y hierro, y es bajo en calorías, favoreciendo la saciedad y el mantenimiento muscular.

Además, se estima que, en promedio, cada colombiano consume unas 4,6 latas de atún al año. El atún enlatado tiene una fuerte presencia en el mercado interno: alcanza el 75% del comercio nacional y llega al 89% de los hogares, lo que lo convierte en un alimento habitual en la mesa de las familias.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El atún en lata aporta proteína y practicidad a esta receta casera de preparación rápida - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de Arroz con Atún Exprés

El arroz con atún exprés consiste en mezclar arroz blanco cocido con atún en lata, vegetales frescos y un toque de limón o mayonesa. El secreto está en aprovechar el arroz del día anterior y usar técnica de salteado rápido: así el plato no queda seco y se llena de aromas frescos.

Tiempo de preparación

  • Total: 15 minutos
  • Preparación: 7 minutos
  • Cocción: 8 minutos

Ingredientes

  1. 1 lata de atún en agua o aceite (según preferencia)
  2. 2 tazas de arroz blanco cocido (ideal si es del día anterior)
  3. 1/2 cebolla cabezona blanca o larga
  4. 1 tomate maduro
  5. 1/2 pimentón rojo o verde
  6. 1 zanahoria pequeña rallada
  7. 1 huevo (opcional)
  8. 1 cucharada de aceite vegetal
  9. 2 cucharadas de maíz tierno (opcional)
  10. 1 cucharada de mayonesa o yogur natural (opcional)
  11. Sal y pimienta al gusto
  12. Zumo de 1/2 limón
  13. 1 cucharadita de cilantro o perejil picado
Arroz frito con pollo, guisantes, zanahorias y maíz siendo salteado en una sartén negra sobre un quemador, con vapor ascendente y una cuchara metálica sirviendo.
Saltear los ingredientes a fuego alto intensifica los aromas y asegura una mezcla homogénea - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer Arroz con Atún Exprés, paso a paso

  1. Escurre bien el atún y desmenúzalo en un recipiente.
  2. Pica finamente la cebolla, el pimentón y el tomate.
  3. Saltea la cebolla y el pimentón en una sartén amplia con el aceite durante 2 minutos a fuego medio.
  4. Agrega la zanahoria rallada y el tomate picado; cocina 2 minutos más, removiendo suavemente.
  5. Añade el arroz cocido y mezcla para que tome el sabor del sofrito; sube el fuego por 1 minuto.
  6. Incorpora el atún y el maíz tierno; mezcla solo lo suficiente para que se distribuya sin romper los ingredientes.
  7. Si deseas agregar huevo, bátelo aparte y vierte sobre la mezcla. Cocina hasta que cuaje.
  8. Retira del fuego, añade la mayonesa o yogur, el zumo de limón, sal y pimienta.
  9. Espolvorea el cilantro o perejil al final y sirve caliente.
  10. Consejo técnico: Usa arroz frío para evitar que el plato quede pastoso. Saltea a fuego alto al final para lograr granos sueltos y sabor intenso.
arroz, arroz guarado, tupper, hermético-VisualesIA
El arroz frío es clave para lograr una textura suelta y evitar que el plato quede pastoso - crédito (Imagen ilustrativa infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 2 a 3 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 270-320
  • Proteína: 13g
  • Grasas: 7g
  • Carbohidratos: 45g Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Este arroz con atún se puede guardar en la nevera, bien tapado, hasta por 2 días. Si quieres conservar más tiempo, llévalo al congelador en recipientes individuales y consume antes de 1 mes para mantener textura y sabor.

Temas Relacionados

Recetas de atún de lataRecetas fáciles con atúnAlmuerzos con atúnColombia-recetasColombia-Noticias

Más Noticias

Fiscalía aclaró si estaban chuzando a Abelardo de la Espriella: revisaron 13.000 interceptaciones

La revisión interna del ente acusador se activó tras afirmaciones del presidente y, hasta ahora, no evidencia rastreos sobre la línea del aspirante, lo que aumenta las dudas sobre la procedencia de la información divulgada del Gobierno

Fiscalía aclaró si estaban chuzando a Abelardo de la Espriella: revisaron 13.000 interceptaciones

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido de la Copa Libertadores en Cartagena

El Tiburón, vigente campeón de Colombia, debuta en la competencia internacional en estadio prestado por las remodelaciones que se realizan en el Metropolitano Roberto Meléndez

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido de la Copa Libertadores en Cartagena

Entrenador del Minnesota United habló del estado de salud de James Rodríguez: “No quieres ver a nadie pasar por una situación así”

El club confirmó la reincorporación del capitán colombiano a los entrenamientos después de su hospitalización, con seguimiento médico y adaptación física antes de los partidos previos a la Copa del Mundo

Entrenador del Minnesota United habló del estado de salud de James Rodríguez: “No quieres ver a nadie pasar por una situación así”

Daniel Quintero podría ser designado como nuevo presidente de la Nueva EPS, aseguró Andrés Forero: “En este gobierno todo es susceptible de empeorar”

El congresista del Centro Democrático mencionó que, para que el exalcalde de Medellín pueda dirigir la entidad, el Gobierno tendría que levantar la intervención estatal a la aseguradora

Daniel Quintero podría ser designado como nuevo presidente de la Nueva EPS, aseguró Andrés Forero: “En este gobierno todo es susceptible de empeorar”

Esta es la identidad de los seis muertos que dejó accidente de un bus de pasajeros en la vía Bogotá-Ibagué

La tragedia sacudió a comunidades de Caquetá, Meta y Huila, intensificando la exigencia de respuestas y acciones frente a la seguridad en las rutas nacionales

Esta es la identidad de los seis muertos que dejó accidente de un bus de pasajeros en la vía Bogotá-Ibagué
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes respondió a seguidora que la cuestionó por su relación con un hombre que está en la cárcel: “Tengo mejor vida marital que muchas”

Marcela Reyes respondió a seguidora que la cuestionó por su relación con un hombre que está en la cárcel: “Tengo mejor vida marital que muchas”

Melissa Gate lanzó contundente mensaje contra ‘La casa de los famosos’: “Son unos idiotas”

Ruptura de Karol G y Feid habría sido una estrategía para proyectar sus carreras, aseguró Dímelo King “Entendió su negocio”

Karol G tendría 3 invitados especiales en su presentación en Coachella: hay dos cantantes colombianos

Juan Daniel Oviedo y Sebastián Reyes habrían terminado su relación: diferencias políticas la aparente causa de la ruptura

Deportes

Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el debut del “Poderoso de la Montaña”

Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el debut del “Poderoso de la Montaña”

Exjugador del Deportivo Pereira y del Real Cartagena fue arrestado en Quito: manejaba un carro vinculado con un intento de atraco

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido de la Copa Libertadores en Cartagena

Entrenador del Minnesota United habló del estado de salud de James Rodríguez: “No quieres ver a nadie pasar por una situación así”

Desde todos los ángulos, sí fue el gol de Luis Díaz con Bayern Múnich ante el Real Madrid