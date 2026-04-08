La carne de res recupera protagonismo en la dieta de los colombianos tras años de caída y alcanza su mayor consumo

El consumo de carne de res en Colombia registró un incremento sostenido, alcanzando los 18,4 kilogramos per cápita entre 2022 y 2025 - crédito Luisa González/REUTERS

En medio de un contexto económico marcado por ajustes en el poder adquisitivo de los hogares, el consumo de carne de res en Colombia mostró señales de recuperación. Las últimas cifras de Fedegán indican que este alimento retomó protagonismo en la dieta de los colombianos, impulsado por una combinación de factores productivos y dinámicas de ingreso.

El repunte no es menor. Entre 2022 y 2025, el consumo per cápita pasó de 16,4 a 18,4 kilogramos al año, un avance sostenido que refleja un cambio en los hábitos alimenticios tras años de contracción. Solo en el último año, el incremento fue de 0,8 kilogramos por persona, consolidando una tendencia que venía gestándose desde la salida de la pandemia.

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Las campañas de Fedegán y el Fondo Nacional del Ganado impulsaron la demanda interna de carne de res en todos los departamentos del país - crédito Fedegán

Detrás de este comportamiento hay múltiples elementos. Por un lado, el aumento en los ingresos nominales de los hogares durante buena parte de 2025 permitió que más familias destinaran recursos a proteínas de mayor valor. Por otro, el sector ganadero intensificó sus estrategias para estimular la demanda interna, con campañas que buscan posicionar la carne de res como un producto accesible y de alto valor nutricional.

El cálculo del consumo parte de una ecuación amplia, incluye la producción nacional de carne en canal, que alcanzó 811.846 toneladas en 2025, junto con las vísceras, las importaciones y el descuento de las exportaciones. Este balance, dividido entre una población estimada de 53,8 millones de habitantes, da como resultado el nivel actual de ingesta.

Desde el gremio ganadero destacaron que este crecimiento responde, en buena medida, a un trabajo sostenido en el fortalecimiento del sector. “Buena parte de este incremento es el resultado de las campañas de fomento al consumo de carne y leche realizadas por Fedegán y el Fondo Nacional del Ganado (FNG) en todo el país. Además, los programas de mejoramiento genético, ganadería sostenible y bienestar animal están generando resultados positivos en las fincas ganaderas y bufaleras que los han implementado”, afirmaron.

El aumento en los ingresos nominales de los hogares permitió a más familias colombianas acceder a proteínas de mayor valor como la carne de res - crédito Fedegán

A esto se suma la solidez del inventario bovino en Colombia, que se acerca a los 30 millones de animales, de acuerdo con registros oficiales. Este volumen no solo abastece el mercado interno, también permite mantener presencia en más de 30 países, lo que refuerza la competitividad del sector en el ámbito internacional. Sin embargo, el panorama no está exento de tensiones. Aunque el consumo creció en 2025, el comportamiento de los precios comenzó a generar alertas. Durante la segunda mitad del año, el ingreso real de los hogares mostró signos de deterioro, lo que podría afectar la capacidad de compra en el corto plazo.

En paralelo, la carne de res enfrentó un aumento en sus precios superior al de otras proteínas. “Mientras el precio de la carne de res registró aumentos cercanos al 9,6% el de la carne de cerdo mostró una variación de -2,8% y el de pollo 2,8%. Otras proteínas como el huevo también registraron variaciones negativas”, explicó el análisis del sector. Esta diferencia llevó a que algunos consumidores opten por alternativas más económicas.

El inventario bovino en Colombia se acercó a los 30 millones de cabezas, garantizando la oferta nacional y la exportación a más de 30 países - crédito Fedegan

Aún así, el balance general es positivo. El aumento en el faenado, que creció 6,3% durante 2025, evidencia que la demanda logró sostenerse en un entorno complejo. Este comportamiento sugiere que, pese a las presiones inflacionarias, la carne de res continúa siendo un producto relevante dentro de la canasta familiar.

El reto ahora está en mantener ese impulso. El gremio advirtió que la evolución del consumo dependerá en gran medida de la estabilidad de los ingresos y del control de la inflación. Si bien el sector logró recuperar terreno frente a la caída registrada en los años más críticos de la pandemia, el escenario actual exige cautela.