Creadora de contenido denunció que se disparó la reventa para los conciertos de BTS en Colombia: hay boletas de 19 millones de pesos

Una joven que se identifica como Army fue la primera en criticas los altos costos de las entradas por los revendedores - crédito @amaritauu/IG

La fiebre por BTS alcanzó niveles inéditos en Colombia tras el anuncio de su participación en la gira BTS World Tour 2026–2027, lo que originó una alta demanda por boletos para uno de los eventos más esperados del año.

En la fase de preventa dirigida a la comunidad Army, la fanbase oficial, inició el7 de abril de 2026 a las 10:00 a. m. y ofreció el 90% del aforo, más de 40.000 entradas por fecha.

Esa cantidad se agotó en solo tres horas, según la organización, dejando a miles fuera del sistema de ventas oficiales y dejando apenas un 10% para el resto de asistentes a las dos fechas pactadas para el país.

Así costará ver a BTS en Bogotá (Ticketmaster)

El fenómeno en la comercialización de entradas generó fuertes reacciones entre seguidores. Amari, seguidora de la banda e identificada como Army en redes sociales, manifestó su frustración respecto a los precios.

“¿Alguien me puede explicar esta puta mierda? ¿Cómo es posible que tienen en todas las zonas? 2 millones, 8 millones, 10 millones, 11, 12, 19 millones de pesos. ¿Qué es esta porquería? Esta es de otra fecha. ¿Cómo es posible que una entrada que estaba a trescientos mil pesos esté en dos millones seiscientos mil? ¿Qué le pasa a esta gente?”.

La barrera de acceso no se limitó a la cantidad de entradas, sino a la dificultad para adquirirlas frente a la competencia.

Entradas de hasta 19 millones de pesos se estarían revendiendo en una página web dedicada a esa dinámica - crédito Viagogo Web

En otra intervención, Amari discutió el auge de la reventa: “O sea, es que esto es ilógico. ¿Cómo es que tienen en una de las fechas en todas las zonas hay, hay reventa? O sea, ¿cómo es posible? O sea, no entiendo cómo esta gente de porquería pueden tratar y llegar y comprar cuatro boletas así supercampantes. Uno que sí es fan, viene y lo dejan por allá en la fila vuelta nada y, y no, no es capaz de comprar una entrada. O sea, ¿qué es esta porquería?”.

Denuncias por el precio y la reventa de entradas

La dinámica de agotamiento veloz de boletos y la reventa se ha replicado en varias ciudades del mundo y no es exclusiva de Colombia.

En la segunda fecha los precios disminuyen significativamente - crédito Viagogo Web

Infobae Colombia verificó en la plataforma oficial la existencia de tickets que superan los 19 millones de pesos, dato que corresponde con las denuncias elevadas por los fanáticos.

Y es que cuando se confirmó la noticia de la llegada de los surcoreanos, que estuvieron ausentes debido a que sus integrantes debieron prestar el servicio militar, a Colombia, sus fanáticos no dudaron en expresar su emoción en diferentes publicaciones.

Para la Army en Colombia, el anuncio de sus presentaciones se veía venir desde el día en el que Tikctetmaster comenzó a seguir las cuentas oficiales en redes de la agrupación. Este detalle fue una chispa de entusiasmo. Muchos interpretaron el seguimiento como una señal de que podría haber conversaciones avanzadas para un posible concierto del grupo coreano en el país.

Cómo surgieron los ‘Army’ en Colombia

Army, fan club de BTS en Colombia, se pronunció en redes sociales tras la confirmación de su gira en Latinoamérica - crédito @BTSFondosARMYCo/X

El surgimiento de la Army en Colombia se dio en un entorno adverso: las emisoras nacionales apenas difunden música coreana y, en ocasiones, han protagonizado episodios de burla hacia BTS, lo que provocó reacciones enérgicas de la comunidad de fans. A pesar de estos obstáculos, la expansión del género en el país no se detuvo, apoyada por la difusión en redes sociales y plataformas de streaming.

Para quienes han seguido de cerca este fenómeno, la posibilidad de un concierto de BTS no solo representa un espectáculo más, sino la validación del trabajo de una generación de fanáticos y promotores que lograron abrir las puertas de un mercado tradicionalmente marcado por el pop latino y el género urbano.