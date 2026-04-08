Colombia

Condenados de la Paz Urbana arremetieron contra Federico Gutiérrez; gestores retaron públicamente al alcalde de Medellín

Los voceros de los diálogos de paz reaccionaron a las peticiones del mandatario local sobre los acuerdos a los que han llegado con el Estado

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Federico Gutiérrez - Paz urbana
El alcalde de Medellín se ha declarado enemigo de los diálogos de paz con las estructuras criminales del Valle de Aburrá - crédito Reuters/PazUrbana

Luego de que la Fiscalía decidió retirar el beneficio de suspender las órdenes de captura de 16 condenados que hacen parte de la mesa de diálogo con el Gobierno nacional, en la cárcel de Itagüí se han registrado reacciones por parte de varias figuras políticas del país.

Entre ellos se encuentra el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, que presentó un proyecto de ley con el que busca la protección de las víctimas en futuros diálogos entre el Estado y estructuras criminales.

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Gutiérrez indicó que la Ley 2272 de 2022, que rige como parte de lo que se ha acordado entre el Gobierno Petro y las estructuras criminales, “permite la suspensión de medidas judiciales contra estructuras de crimen de alto impacto sin un marco de sometimiento previo y riguroso“.

El alcalde de Medellín aseguró que se trata de una herramienta para beneficiar a criminales y deja de lado a las víctimas. Además de estar en contra de la Paz Urbana, Gutiérrez anticipó que pedirá al Gobierno de Estados Unidos que pida la extradición de los criminales que están negociando con el Estado desde la cárcel de Itagüí, puesto que se trata de personas que están cumpliendo con condenas vigentes.

Gutiérrez ha pedido al Gobierno Petro que termine los diálogos con las estructuras criminales - crédito Alcaldía de Medellín
Gutiérrez ha pedido al Gobierno Petro que termine los diálogos con las estructuras criminales - crédito Alcaldía de Medellín

Como respuesta directa, Freyner Alfonso Ramírez García, conocido en el mundo criminal como “Carlos Pesebre”, declaró a Rtvc que las víctimas de las estructuras criminales en el Valle de Aburrá son uno de los temas principales de los diálogos que sostienen con el Estado.

Este es un proceso serio que se ha basado en los errores de los procesos anteriores. Por ende, las víctimas tienen un capítulo especial para poder dignificarlas, no seguir dejando que las manipulen como un bien político. Las víctimas merecen dignificación, merecen la verdad. Este proceso lo estamos construyendo paso a paso y, obviamente, ese es un tema central dentro de la construcción de este proceso”.

Ramírez García rechazó que se siga pidiendo el final de la “paz urbana” y aseguró que el trabajo que se hace en las mesas de diálogo es para el bienestar de las nuevas generaciones.

“Para mí, mi meta personal dentro de este proceso es que los jóvenes de los barrios no tengan que seguir el mismo camino que nosotros seguimos. Sigo aquí proactivamente trabajando por la paz y aportando todo desde mi experiencia”.

Freiner Ramírez García llegó a ser uno de los criminales más temidos en Medellín durante algunos años- crédito Policía Nacional
Freiner Ramírez García llegó a ser uno de los criminales más temidos en Medellín durante algunos años- crédito Policía Nacional

Por su parte, José Leonardo Muñoz, alias Douglas, respondió de manera sarcástica sobre las acusaciones de Federico Gutiérrez sobre la intervención de los gestores de la Paz Urbana con narcotráfico.

“Yo nunca he sido narcotraficante. Me da risa y todo porque llevo 17 años de cárcel; si tuviera algún proceso en contra de mí por narcotráfico, ya estuviera allá (en Estados Unidos). A eso no le tenemos miedo tampoco, porque inclusive en Estados Unidos se solucionaría más fácil el problema de acá. Allá no se dejan manipular los jueces ni los fiscales como acá”.

“Douglas” aseguró que no es la primera vez que se pide su extradición, pero hasta el momento no hay pruebas que lo vinculen con crímenes registrados en el exterior.

“Yo no tengo problemas de narcotráfico. Vuelvo y le digo, Estados Unidos me puede investigar las veces que quiera, como lo ha hecho con todo mundo. Si algún proceso tuviera, ya estuviera allá; vuelvo y les digo que ellos quieran manipular las cosas allá como lo hacen acá, pero a esos no les creen. En Estados Unidos es muy diferente”.

Federico Gutiérrez relacionó la 'Paz Total' de Petro con pactos con criminales - crédito @FicoGutierrez/X
'Douglas" arremetió contra Federico Gutiérrez - crédito Presidencia

El vocero de la mesa de diálogo llamó “traidor y desagradecido” al alcalde de Medellín, asegurando que “se le brindó un apoyo” en el pasado.

“Son retaliaciones que el hombre está tomando debido a que perdió las elecciones (presidenciales de 2022). Cuando él ganó, ningún problema, nosotros no tuvimos problema de haber intervenido políticamente en nada, pero como se quemó y los 750 voticos que decía el concejal Andrés Tobón que necesitaban y que ya los tenían, no les alcanzó, por eso están saliendo a hablar tanta pendejada”, puntualizó Muñoz.

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