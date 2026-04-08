“Cómo le va a pegar a la muchacha, sáquenlo de aquí”: en video Nelson Velásquez frenó agresión en concierto

Nelson Velásquez - El cantante detuvo su presentación en Norosí, Bolívar, para expulsar a un hombre que agredía a una mujer frente al público - crédito @nelsonvelasquezof/Instagram

Recientemente, el cantante Nelson Velásquez interrumpió un concierto en Norosí, Bolívar, tras presenciar una agresión contra una mujer en medio del público-

El artista detuvo su presentación y exigió la expulsión del agresor, en un hecho que generó la reacción inmediata de los asistentes.

La situación ocurrió mientras el intérprete se encontraba en tarima, lo que llevó a suspender momentáneamente el espectáculo para atender el incidente, según información obtenida por ese medio de comunicación.

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El cantante de vallenato Nelson Velásquez paralizó su presentación en Norosí, Bolívar, al presenciar cómo un hombre maltrataba a una mujer en el público. Con firmeza, exigió que sacaran al agresor del evento, enviando un claro mensaje: 'A la mujer se respeta' | Crédito: @elkin.jabet vía TikTok

Interrupción del concierto en plena presentación

El hecho se registró durante una presentación del cantante en el municipio de Norosí, en el departamento de Bolívar.

Mientras interpretaba su repertorio, Nelson Velásquez advirtió una situación irregular entre los asistentes.

De acuerdo con la información conocida, el artista observó cómo un hombre agredía físicamente a una mujer dentro del público.

Ante esta situación, decidió detener el concierto para intervenir desde el escenario.

Reacción del artista ante la agresión

El cantante se dirigió directamente al agresor y pidió la intervención del equipo de seguridad.

“¿Cómo le va a pegar a la muchacha? ¡Sáquenlo de aquí!”, expresó Velásquez, citado por ese medio de comunicación.

La reacción del artista generó un cambio inmediato en el ambiente del evento.

El espectáculo fue suspendido de manera momentánea mientras se intentaba controlar la situación.

Nelson Velasquez - La reacción del artista generó un cambio inmediato en el ambiente del evento | crédito cortesía Gus Rincón

Momento de tensión con el agresor

El hombre señalado se negó inicialmente a abandonar el lugar.

Según lo reportado, respondió con insultos y buscó confrontar al cantante en medio del evento.

Esto generó un momento de tensión en el concierto, mientras se esperaba la actuación del personal de seguridad.

El artista reiteró su decisión de no continuar con la presentación hasta que el individuo fuera retirado.

Decisión de no continuar el show

Ante la situación, Nelson Velásquez fue enfático en su postura.

“¡A ese de blanco sáquenlo! Si no lo sacan de aquí, no continúo cantando”, afirmó, citado por ese medio de comunicación.

Esta declaración fue determinante para que se tomaran medidas en el lugar. El evento permaneció detenido hasta que se resolvió la situación.

Los asistentes al concierto respaldaron la decisión del cantante. El público reaccionó con abucheos dirigidos al hombre señalado como agresor.

Nelson Velasquez - Los asistentes al concierto respaldaron la decisión del cantante. El público reaccionó con abucheos dirigidos al hombre señalado como agresor | Crédito captura de pantalla/Caracol Televisión

La presión colectiva contribuyó a que el individuo fuera retirado del lugar. Este respaldo permitió que se restableciera el orden en el evento.

Continuación del concierto y repercusión

Tras la salida del agresor, el concierto continuó con normalidad. Nelson Velásquez retomó su presentación ante los asistentes.

Posteriormente, el hecho se difundió en redes sociales, donde usuarios destacaron la actuación del artista. Algunos comentarios resaltaron la postura asumida durante el incidente.

El episodio se convirtió en tema de conversación digital, luego de que se compartieran videos del momento ocurrido en el evento.