Colombia

Así están contratando las empresas en Bogotá: los perfiles más buscados son técnicos y jóvenes con poca experiencia

Un reciente estudio indicó que existe una mayor apertura en la capital hacia postulantes con conocimientos específicos y trayectoria corta, quienes cubren las necesidades de adaptación y dinamismo en un entorno laboral en transformación

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El 70,8% del tejido empresarial bogotano está conformado por microempresas que se enfocan en contratar bachilleres y técnicos - crédito Luisa González/REUTERS
El 70,8% del tejido empresarial bogotano está conformado por microempresas que se enfocan en contratar bachilleres y técnicos - crédito Luisa González/REUTERS

El mercado laboral en Bogotá está experimentando transformaciones notables, con una tendencia clara hacia la contratación de perfiles técnicos y de baja experiencia, según reveló la Encuesta de Demanda Laboral 2025 realizada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. El estudio proporciona una radiografía detallada sobre cómo las empresas de la ciudad están contratando, qué perfiles buscan y cuáles son las principales oportunidades en el mundo laboral.

Perfiles técnicos y baja experiencia: la nueva norma

Uno de los hallazgos más relevantes es que alrededor del 78% de las empresas en Bogotá priorizan la contratación de personas con uno o menos años de experiencia. Esta tendencia es consistente tanto en microempresas como en medianas y grandes compañías; sin embargo, las microempresas —que constituyen el 70,8% del tejido empresarial— concentran su demanda en bachilleres y técnicos, mientras que las grandes empresas siguen buscando principalmente profesionales, aunque también abren oportunidades para técnicos y tecnólogos.

La mayoría de las vacantes laborales en Bogotá no exige experiencia previa, facilitando el acceso al empleo para quienes inician su carrera - crédito Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
La mayoría de las vacantes laborales en Bogotá no exige experiencia previa, facilitando el acceso al empleo para quienes inician su carrera - crédito Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Esta preferencia por perfiles con menor experiencia responde a la necesidad de las empresas de adaptarse a un mercado competitivo y dinámico, donde la formación práctica, la capacidad de aprendizaje y las habilidades técnicas específicas se valoran tanto como la trayectoria previa. De hecho, la mayoría de las vacantes actuales, como las ofertadas para la semana del 6 al 11 de abril, están pensadas para quienes inician su vida laboral: 341 de las vacantes disponibles no requieren experiencia previa o solicitan máximo un año en el cargo.

Inclusión laboral y nuevas oportunidades

El estudio también resalta avances en inclusión laboral. Siete de cada diez empresas han contratado al menos una persona con barreras de acceso al empleo, como jóvenes, mujeres cabeza de hogar o personas mayores de 50 años, lo que evidencia una mayor apertura del sector privado y público hacia la diversidad y la equidad. La dinámica abre oportunidades para fortalecer estrategias de inserción laboral y reducir las brechas de género y edad en el empleo.

En cuanto a la formalidad, el 65,7% de los trabajadores cuenta con contratos a término indefinido, lo que brinda condiciones de estabilidad y seguridad. No obstante, el 14,5% de las empresas reporta dificultades para encontrar el talento requerido, principalmente por la falta de certificaciones de competencias técnicas y habilidades blandas, así como por la alta competencia en el mercado.

Capacitación y habilidades emergentes

La encuesta reveló que seis de cada diez empresas han invertido en procesos de capacitación para su personal, enfocándose en habilidades técnicas (como gestión del talento humano, servicio al cliente y marketing) y habilidades blandas (trabajo en equipo, comunicación asertiva, liderazgo y orientación al servicio). Este enfoque busca cerrar brechas y preparar a los empleados para los desafíos de un entorno laboral cambiante.

Siete de cada diez empresas en Bogotá han contratado jóvenes, mujeres cabeza de hogar o mayores de 50 años, evidenciando avances en inclusión laboral - crédito Alcaldía de Bogotá
Siete de cada diez empresas en Bogotá han contratado jóvenes, mujeres cabeza de hogar o mayores de 50 años, evidenciando avances en inclusión laboral - crédito Alcaldía de Bogotá

El surgimiento de la economía nocturna también marca una tendencia emergente: el 8,3% de las empresas opera en horarios nocturnos, principalmente en bares, restaurantes, actividades deportivas y medios de comunicación, generando nuevas alternativas de empleo y dinamizando la economía en diferentes franjas horarias.

Perfiles más buscados y vacantes actuales

Las oportunidades de empleo en Bogotá se concentran en perfiles técnicos, auxiliares y operativos, aunque también hay campo para profesionales en áreas estratégicas. Entre las vacantes disponibles esta semana destacan cargos como:

  • Extrusor(a)
  • Técnica(o) en mantenimiento industrial
  • Técnico(a) de inyección
  • Operario(a) de producción
  • Agente de call center bilingüe y trilingüe
  • Analista de reclamaciones
  • Desarrollador(a)
  • Operario(a) montacargas
  • Auxiliar de producción
  • Directora(o) comercial
  • Inspectora(o) de línea RTM
  • Ingeniera(o) comercial y soporte técnico
  • Auxiliar contable y farmacéutico(a)
  • Analista de trámites
  • Encargado(a) de tienda
  • Asesor(a) comercial
  • Auxiliar administrativa(o) y contable
  • Profesional en seguridad y salud en el trabajo
  • Especialista en ventas
  • Analista de gestión humana bilingüe
  • Ingeniera(o) desarrolladora de software
  • Ejecutivo(a) de ventas
  • Guarda de seguridad

El 65,7% de los empleados en Bogotá tiene contrato a término indefinido, lo que garantiza mayor estabilidad en el mercado laboral - crédito Luisa González/REUTERS
El 65,7% de los empleados en Bogotá tiene contrato a término indefinido, lo que garantiza mayor estabilidad en el mercado laboral - crédito Luisa González/REUTERS

Estrategias y convocatorias para el empleo

La Secretaría de Desarrollo Económico publica semanalmente convocatorias laborales a través del Servicio Público de Empleo y ferias presenciales y virtuales, abriendo espacios de conexión directa entre candidatos y empresas. Las estrategias buscan fortalecer la empleabilidad, mejorar la alineación entre formación y demanda laboral, y facilitar el acceso a oportunidades para todas las personas, especialmente quienes inician su trayectoria profesional.

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