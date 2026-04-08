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Aplazaron audiencia de imputación contra Ricardo Roa violación de topes en la campaña Petro: para cuándo quedaría

El proceso judicial involucra cifras millonarias y mantiene bajo escrutinio los mecanismos de control de fondos en las recientes elecciones nacionales

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FOTO DE ARCHIVO. El presidente del conglomerado enérgetico colombiano Ecopetrol, Ricardo Roa, habla durante una conferencia de prensa en la sede de la compañía en Bogotá, Colombia, 4 de marzo, 2026. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO. El presidente del conglomerado enérgetico colombiano Ecopetrol, Ricardo Roa, habla durante una conferencia de prensa en la sede de la compañía en Bogotá, Colombia, 4 de marzo, 2026. REUTERS/Luisa González

La audiencia de imputación contra Ricardo Roa fue aplazada este miércoles en el Juzgado 38 de Control de Garantías en Bogotá, según se reportó de la rama judicial.

Roa, quien se desempeña como gerente de Ecopetrol (en licencia) y fue responsable de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, es investigado por la Fiscalía por posible violación de los límites legales de gasto electoral.

La audiencia no pudo realizarse debido a que Roa no se conectó a la diligencia judicial.

La aud de Ricardo Roa Barragán no se va a realizar porque el procesado no se conectó a la diligencia, la carpeta se devuelve al centro de servicios judiciales, para que Fiscalía solicite de nuevo la diligencia”, fue como se informó de la inasistencia del presidente de Ecopetrol.

La Fiscalía lo señala por haber supuestamente excedido los topes de gasto durante la campaña presidencial de 2022 y por no reportar ciertos aportes y facturas.

El caso investiga un posible exceso de $2.024 millones, de los cuales 451 millones corresponderían a aportes no declarados y 1.573 millones a gastos no reportados en rubros como hotel, publicidad y boletos aéreos.

-crédito Andrea Puentes/Presidencia - Catalina Olaya/Colprensa
Un expediente advierte sobre posibles violaciones a los topes legales e irregularidades detectadas durante la coordinación financiera de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, donde se reportan aportes y gastos no declarados -crédito Andrea Puentes/Presidencia - Catalina Olaya/Colprensa

Entre los fondos bajo escrutinio figuran $451 millones en aportes no notificados ante las autoridades electorales. El resto, equivalente a $1.573 millones, corresponde a gastos de hotel, servicios de publicidad y adquisición de boletos aéreos que, según los datos obtenidos, no habrían sido reportados oficialmente.

Antecedentes judiciales y otros investigados

Esta es la segunda imputación que enfrenta Ricardo Roa este año. En marzo, la Fiscalía presentó cargos por presunto tráfico de influencias relacionados con la compra de un apartamento en el barrio Chicó, en Bogotá.

El expediente sobre la financiación electoral está a cargo del fiscal Elkin Ardila y de la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema.

El presidente Petro respalda a Ricardo Roa ante licencia en Ecopetrol

El presidente Gustavo Petro se pronunció en defensa del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, tras la decisión de la junta directiva de la petrolera de concederle vacaciones y una licencia no remunerada en medio de investigaciones judiciales.

A través de una publicación, el mandatario negó categóricamente que existieran presiones por parte de Estados Unidos sobre la compañía, e ilustró su postura relatando su reciente encuentro con el expresidente estadounidense Donald Trump el 3 de febrero de 2026, al que asistió Roa, en Washington.

- crédito Cristian Bayona/Colprensa
Ricardo Roa fue suspendido temporalmente de la presidencia de Ecopetrol, por el periodo de sus vacaciones - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Este episodio, difundido por el propio Petro en redes sociales, se utilizó como eje de su estrategia para desacreditar versiones sobre injerencias externas y dar señales de respaldo pleno a la gestión de Roa.

La junta directiva de Ecopetrol separó a Ricardo Roa tras cuestionamientos judiciales

La junta directiva de Ecopetrol —dominada por representantes designados por el Estado colombiano— autorizó que Ricardo Roa tomara vacaciones entre el 7 de abril y el 28 de mayo, seguidas de una licencia no remunerada hasta el 28 de junio.

La decisión responde a investigaciones por presunto tráfico de influencias en la adquisición de un inmueble, además de otros cuestionamientos por posibles irregularidades en los topes de gasto establecidos durante la campaña presidencial de 2022.

Mientras avanzan los procesos judiciales, Roa quedó separado de sus funciones ejecutivas con el fin de preservar la estabilidad de la empresa, evaluó Infobae, y reducir la presión pública sobre Ecopetrol, principal empresa estatal de Colombia. Esta medida mostró el nivel de tensión que enfrenta la gerencia de la petrolera en medio del escrutinio político y judicial.

Petro niega presiones de Estados Unidos y revela detalles de su encuentro con Donald Trump

En una publicación que incluyó una imagen del encuentro en Washington, Gustavo Petro rechazó la existencia de presiones desde Estados Unidos. Según citó Infobae, el presidente afirmó: “Nunca he oído una sola frase de alguien de Estados Unidos hostil a Ecopetrol”.

Petro relató que al encuentro con Trump asistieron, además de Roa, la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Defensa Pedro Sánchez y el embajador en Washington Daniel García-Peña.

Gustavo Petro salió a defender públicamente a Roa y negó presiones de Estados Unidos sobre la petrolera - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro salió a defender públicamente a Roa y negó presiones de Estados Unidos sobre la petrolera - crédito @petrogustavo/X

El mandatario subrayó que una fotografía oficial de esa reunión —enviada por la oficina de prensa estadounidense— fue modificada por él para incluir un mensaje simbólico: según narró, agregó una “S” a una gorra con la palabra “Trump”, reflejando, en sus palabras, “la diversidad en América” y conectando ese gesto con su propuesta de un “gran pacto mundial por la vida”.

La imagen fue divulgada junto al mensaje de apoyo a Roa, indicando que la llamada “trampa” en la fotografía no consistía en señalar a Roa o al ministro, sino en un detalle que juzgó relevante para resaltar su política de integración continental.

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