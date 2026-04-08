Amparo Grisales anunció que vuelve a la actuación y reveló detalles de su nuevo proyecto: “Sigo aprendiendo”

Amparo Grisales habló de su regreso a la actuación - crédito @yomellamo/Instagram

La actriz colombiana Amparo Grisales confirmó su regreso a la televisión como parte del lanzamiento de la serie En qué lío me metí, producción más reciente de Caracol Televisión.

La intérprete, con más de cinco décadas de trayectoria, detalló aspectos de su participación en este proyecto y del personaje que encarna, dentro de una narrativa que mezcla elementos de crimen, comedia y una disputa por la herencia de una empresa.

Durante una entrevista con el medio Kien y Ke, Grisales explicó que el proceso de preparación de personajes se ha transformado a lo largo de los años y particularmente para el personaje en la serie En qué lío me metí.

Amparo Grisales regresa a la televisión con la serie 'En Qué Lío Me Metí', la nueva apuesta de Caracol Televisión - crédito captura de pantalla @caracoltv / Instagram

Aseguró que actualmente su método es resultado de la experiencia acumulada: “Ya estás tan impregnado de tu aprendizaje durante más de cincuenta y dos años de carrera, que cuando ves el personaje y lo lees y lo empiezas a interactuar, le captas ya la personalidad, las emociones. Entonces, lo creas con más conocimiento, con más madurez”. La actriz evitó encasillar su proceso en fórmulas rígidas, apostando por una aproximación flexible y adaptativa.

En la serie, Grisales interpreta a Doris Pombo, una diseñadora que fundó una exitosa empresa de lencería. El argumento gira en torno a una fisioterapeuta encargada de decidir el destino de la fortuna de un paciente adinerado tras su fallecimiento. A partir de allí, la historia introduce una red de sospechosos y alterna el suspenso con situaciones de humor. Grisales comentó sobre la organización del elenco y la construcción de personajes: “Todos los personajes tienen su toque de humor. Cada uno tiene su personaje muy bien diseñado. Los actores son maravillosos”.

En la serie interpreta a Doris Pombo, diseñadora y fundadora de una empresa de lencería, dentro de una trama que alterna el suspenso y el humor con un elenco coral - crédito @agrisales333 / Instagram

La artista señaló que su regreso se dio tras finalizar su participación en el programa Yo me llamo. Explicó que aceptó el papel porque el proyecto le ofrecía un personaje con fuerza y porque el equipo de trabajo le resultaba favorable. “Soy actriz invitada del proyecto. Lo acepté porque estoy rodeada de gente maravillosa. Es una buena historia, es larga, y quería estar trabajando y estar en escena este semestre después de terminar Yo me llamo y para empezar el otro con más ganas todavía”, dijo para Kien y Ke.

En la conversación, la actriz también se refirió a la influencia de su madre en su carrera y al lugar que ocupa el aprendizaje en su vida profesional. Considera que, a pesar del paso del tiempo, sigue enfrentando nuevos desafíos y adaptándose a los cambios del sector, como lo exige la incorporación de las nuevas tecnologías en la producción audiovisual.

La actriz destacó la influencia de su madre en su formación profesional y la importancia de adaptarse a los cambios tecnológicos en la industria - crédito @agrisales333/Instagram

“Empecé muy chiquitita y, de todo, he aprendido y sigo aprendiendo. Uno nunca termina de aprender. Y ahora con la nueva tecnología, pues, es diferente. Ya hice una serie a finales del año pasado. Me encanta, es lo mío, como yo digo, es mi pasión”, reveló a Kien y Ke.

Sobre el personaje de Doris Pombo, Grisales puntualizó que se trata de una mujer directa, sincera, con un estilo frontal y creativo en su trato con los demás: “Lo que tiene este personaje es mucha gracia para decir las cosas, pero es frentera, es muy sincera. Deja a la gente de una linda forma, porque no es un personaje agresivo, es muy creativo, es la que hizo la empresa”.

La serie se caracteriza por el cruce de géneros y la interacción entre humor y suspenso. Grisales señaló que la historia evita el dramatismo excesivo y que todos los personajes funcionan como sospechosos dentro de la trama, lo que contribuye a mantener el interés del espectador. “Dentro de toda esta historia así de crimen y suspenso, somos todos sospechosos, pero al mismo tiempo, todo está mezclado con un humor maravilloso. No es algo dramático, así de drama, es de humor. Todo está bañado con un humor maravilloso”.

Grisales resaltó la calidad del equipo y la fuerza del personaje al aceptar el proyecto tras finalizar su participación en 'Yo Me Llamo' - crédito @yomellamo/Instagram

Grisales valoró la dinámica del equipo de trabajo y la calidad de la producción, señalando que el resultado depende tanto del esfuerzo individual como del trabajo colectivo. Destacó también la importancia del público en su carrera y la necesidad de que los personajes conecten con la audiencia.