Karol G reveló que le consultó a Sofía Vergara si era buena idea posar para Playboy: “La única persona a la que le pregunté”

Sofía Vergara y Karol G se reencontraron en España, más de un año después de compartir pantalla en 'Griselda' - crédito @karolg/Instagram

Karol G es la nueva portada de la revista Playboy en su edición de primavera 2026, un hito que llega justo antes de su histórica participación como primera artista latina en encabezar el festival Coachella.

Detrás de esta decisión, la cantante reveló que consultó a su compatriota y amiga Sofía Vergara antes de aceptar la propuesta fotográfica.

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Según relató Karol G, la única persona a la que pidió consejo fue Sofía Vergara: “La llamé y le dije, ‘Si tú me dices que no lo haga, no lo hago’”. La respuesta de la actriz fue determinante y directa: “Mijita, ¿con ese cuerpo? Cuando llegues a esta edad te dices: ‘¡Uy, por qué no posé esa vez! ¡Debí haber posado más en tanga!’ Solo una cosa: ¡no muestres la cuca!”. Además, Vergara le aconsejó que tuviera claro el motivo detrás de la sesión: “Este momento va a tener una razón. ¿Cuál va a ser tu razón?”.

Karol G reveló que a la única que le preguntó si posar o no para Playboy fue a Sofía Vergara - crédito @playboy / Instagram

Karol G explicó que la portada para Playboy simboliza un momento de “reclamar su propio cuerpo” y celebrar la belleza femenina sin etiquetas. La sesión, realizada en Los Ángeles por la fotógrafa Gray Sorrenti, apuesta por una estética natural y artística, alejándose de ediciones digitales o filtros excesivos.

La relación entre Karol G y Sofía Vergara se ha fortalecido en los últimos años, más allá de su coincidencia en el set de la serie Griselda para Netflix, donde ambas compartieron elenco y forjaron una amistad que ha trascendido la pantalla.

Muestra de esa cercanía fue la celebración del cumpleaños número 35 de Karol G, el 14 de febrero de 2026, en una fiesta que paralizó las redes sociales. Sofía Vergara no solo estuvo presente, sino que compartió en sus redes imágenes de la noche, en las que ambas lucieron tops de encaje negro y derrocharon complicidad en un exclusivo club de Miami o Los Ángeles. La publicación superó los 280.000 likes en pocas horas y fue celebrada por fans de todo el continente, que vieron en esa unión un símbolo del empoderamiento y éxito de las mujeres colombianas en la industria internacional.

Karol G estuvo con Sofía Vergara y celebraron el cumpleaños de la Bichota - crédito @sofíavergara/IG

No es la primera vez que ambas figuras acaparan la atención en eventos de alto perfil. En el Super Bowl LX, celebrado en 2026, Karol G y Sofía Vergara fueron vistas juntas en el Levi’s Stadium de Santa Clara, disfrutando del espectáculo y compartiendo con otras celebridades como Bad Bunny. Además, ambas deslumbraron en la alfombra roja de la fiesta de Vanity Fair tras los Premios Oscar 2026, donde cada una destacó por su estilo y elección de vestuario, consolidando su imagen como referentes de moda y cultura en el ámbito latino y mundial.

A lo largo de 2026, la interacción pública entre ambas ha sido constante, con Sofía Vergara mostrando su apoyo a cada uno de los logros de Karol G, ya sea compartiendo música de la cantante o acompañándola en momentos clave de su agenda profesional y personal.

Karol G revela detalles de su separación con Feid: “Estoy dejando todo atrás”

Karol G habló por primera vez de manera abierta sobre su ruptura con Feid, una de las separaciones más comentadas del mundo de la música latina en los últimos meses. En una entrevista para la revista Playboy, la cantante compartió detalles sobre el proceso emocional que vivió tras el fin de su relación, que duró tres años y concluyó a finales de 2025, luego de varios meses de rumores y especulaciones en redes sociales.

La artista describió el rompimiento como un momento especialmente difícil tanto en lo personal como en lo profesional. “El año pasado… la vida me tiró al suelo, me pateó, me empujó, me pisoteó, me hizo dar vueltas”, confesó Karol G, quien además indicó que la separación fue uno de los motivos que la llevaron a viajar a Hawái y a cortarse el cabello, marcando el inicio de una nueva etapa en solitario.

Karol G explicó que, aunque la decisión no fue sencilla, encontró en la soledad un espacio para evolucionar y reconstruirse. “Estoy dejando todo atrás. Estoy soltera y, para ser honesta, siempre he pensado que mis momentos más evolutivos ocurren cuando estoy sola. Como buena latina de una familia tradicional, te enseñan a entregarte por completo a las relaciones, hasta el punto de perderte a ti misma…“, relató la intérprete.

La cantante habló de su separación con Feid - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

En la entrevista, la cantante reconoció que fue ella quien notó que la relación con Feid ya no funcionaba y que eso la llevó a tomar la decisión de finalizarla.

“Creo que tienes que trabajar mucho en ti misma para que la relación funcione. También tienes que trabajar para poder alejarte cuando te das cuenta de que no va a funcionar. Cuando terminé mi última relación, al principio pensé: ‘¡Guau, estoy aquí otra vez!’. Pero luego lo vi como: ‘¡Guau, qué hermoso que haya tenido el valor de decir que ya no quería estar ahí!’”, expresó.