Jóvenes en Paz inicia el segundo ciclo de pagos en abril de 2026: Prosperidad Social entregará recursos a 12.623 beneficiarios

Más de 12.600 jóvenes en situación de vulnerabilidad están incluidos como beneficiarios de la transferencia monetaria condicionada, con una inversión superior a 13.619 millones de pesos - crédito Prosperidad Social

A partir del 8 de abril de 2026, Prosperidad Social iniciará el segundo ciclo anual de pagos para los beneficiarios del programa Jóvenes en Paz, una iniciativa liderada por el Ministerio de Igualdad y Equidad y gestionada financieramente por esta entidad. Los beneficiarios pueden consultar los detalles ingresando a: prosperidadsocial.gov.co/jovenes-en-paz.

En la nueva fase, 12.623 jóvenes de todo el país recibirán la transferencia monetaria condicionada (TMC), con una inversión superior a 13.619 millones de pesos destinada a fortalecer la participación juvenil, la inclusión social y la desvinculación de dinámicas violentas en comunidades vulnerables.

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¿Cómo funciona Jóvenes en Paz?

El programa Jóvenes en Paz tiene como objetivo principal brindar una ruta integral de atención a jóvenes en situación de vulnerabilidad, con el fin de contribuir a la superación de ciclos de violencia, favorecer procesos de desvinculación de dinámicas criminales y promover la inclusión educativa, laboral y social. Se trata de una intervención estatal articulada entre diversas entidades, en la que Prosperidad Social gestiona exclusivamente el componente de transferencias monetarias.

Jóvenes en Paz busca promover la inclusión educativa, laboral y social, y facilitar la desvinculación de dinámicas violentas en comunidades vulnerables - crédito Ministerio de Igualdad

Cada beneficiario puede recibir un incentivo mensual de hasta $1.000.000, condicionado al cumplimiento de metas y actividades previamente certificadas por el Ministerio de Igualdad y Equidad. Un joven puede acceder a un máximo de 12 transferencias durante su participación en el programa, recibiendo el abono directamente en su cuenta bancaria o depósito electrónico elegido.

Las liquidaciones de las transferencias dependen del nivel de cumplimiento:

100% de cumplimiento: $1.000.000

Entre 90% y 99,9%: $900.000

Entre 80% y 89,9%: $800.000

Entre 70% y 79,9%: $500.000 (este monto solo puede pagarse una vez por beneficiario)

Menos del 70%: No hay lugar a la TMC

La verificación del cumplimiento y el monto transferido corresponde exclusivamente al Ministerio de Igualdad y Equidad, y Prosperidad Social no interviene en el proceso de certificación ni puede modificar los valores asignados.

Modalidades y canales de pago

El monto de la transferencia monetaria varía según el porcentaje de cumplimiento, y únicamente el Ministerio de Igualdad y Equidad certifica los resultados y valores asignados - crédito DNP

El abono de la transferencia se realiza a través de la Plataforma SIIF, administrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo que garantiza que el incentivo llegue de forma ágil y segura. Previo al pago, se validan la calidad y consistencia de los datos, así como la correspondencia del titular y el estado de la cuenta bancaria. En caso de inconsistencias o rechazos, Prosperidad Social informa al Ministerio para que el joven reciba las indicaciones de subsanación.

Para mantenerse informados y resolver dudas, los participantes deben consultar únicamente los canales oficiales de Prosperidad Social:

Se recuerda que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.

Ajustes en el cronograma de pagos

Prosperidad Social anunció ajustes operativos para normalizar el cronograma habitual de entregas. El ciclo 3 está previsto para finales de abril, mientras que los ciclos 4 y 5 se ejecutarán durante mayo de 2026. Los jóvenes deben estar atentos a las fechas y modalidades de pago que serán anunciadas oportunamente por los canales institucionales.

Los pagos se realizan a través de la plataforma SIIF del Ministerio de Hacienda, asegurando la seguridad y agilidad en la entrega de los incentivos a jóvenes - crédito montaje Johan Largo/Infobae

Suspensiones y rechazos: causas y recomendaciones

La TMC puede ser suspendida si no se realiza el cobro en dos ciclos consecutivos (en modalidad de giro) o si se rechaza el abono en el producto financiero. También se suspende si el documento de identidad no está vigente, o si el beneficiario recibe simultáneamente otros incentivos individuales del Estado (como Renta Joven) o de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

Ante cualquier inconsistencia con el monto recibido o el estado de la transferencia, los jóvenes deben comunicarse directamente con el Ministerio de Igualdad y Equidad a través de los gestores o de los canales habilitados. Prosperidad Social insistió en la importancia de que los beneficiarios se informen solo a través de los canales oficiales, para evitar fraudes o información errónea, y así aprovechar de manera segura los beneficios del programa.