Colombia

Jóvenes en Paz inicia el segundo ciclo de pagos en abril de 2026: Prosperidad Social entregará recursos a 12.623 beneficiarios

Las transferencias serán distribuidas entre abril y mayo, dependiendo del nivel de cumplimiento de cada beneficiario, utilizando plataformas oficiales que aseguran trazabilidad y transparencia en las operaciones

Guardar
Más del 80% de la meta de vinculación se alcanzó en 20 municipios beneficiados - crédito DNP
Más de 12.600 jóvenes en situación de vulnerabilidad están incluidos como beneficiarios de la transferencia monetaria condicionada, con una inversión superior a 13.619 millones de pesos - crédito Prosperidad Social

A partir del 8 de abril de 2026, Prosperidad Social iniciará el segundo ciclo anual de pagos para los beneficiarios del programa Jóvenes en Paz, una iniciativa liderada por el Ministerio de Igualdad y Equidad y gestionada financieramente por esta entidad. Los beneficiarios pueden consultar los detalles ingresando a: prosperidadsocial.gov.co/jovenes-en-paz.

En la nueva fase, 12.623 jóvenes de todo el país recibirán la transferencia monetaria condicionada (TMC), con una inversión superior a 13.619 millones de pesos destinada a fortalecer la participación juvenil, la inclusión social y la desvinculación de dinámicas violentas en comunidades vulnerables.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

¿Cómo funciona Jóvenes en Paz?

El programa Jóvenes en Paz tiene como objetivo principal brindar una ruta integral de atención a jóvenes en situación de vulnerabilidad, con el fin de contribuir a la superación de ciclos de violencia, favorecer procesos de desvinculación de dinámicas criminales y promover la inclusión educativa, laboral y social. Se trata de una intervención estatal articulada entre diversas entidades, en la que Prosperidad Social gestiona exclusivamente el componente de transferencias monetarias.

Antioquia, Chocó y Valle del Cauca, entre los departamentos más beneficiados por el programa social - crédito Ministerio de Igualdad
Jóvenes en Paz busca promover la inclusión educativa, laboral y social, y facilitar la desvinculación de dinámicas violentas en comunidades vulnerables - crédito Ministerio de Igualdad

Cada beneficiario puede recibir un incentivo mensual de hasta $1.000.000, condicionado al cumplimiento de metas y actividades previamente certificadas por el Ministerio de Igualdad y Equidad. Un joven puede acceder a un máximo de 12 transferencias durante su participación en el programa, recibiendo el abono directamente en su cuenta bancaria o depósito electrónico elegido.

Las liquidaciones de las transferencias dependen del nivel de cumplimiento:

  • 100% de cumplimiento: $1.000.000
  • Entre 90% y 99,9%: $900.000
  • Entre 80% y 89,9%: $800.000
  • Entre 70% y 79,9%: $500.000 (este monto solo puede pagarse una vez por beneficiario)
  • Menos del 70%: No hay lugar a la TMC

La verificación del cumplimiento y el monto transferido corresponde exclusivamente al Ministerio de Igualdad y Equidad, y Prosperidad Social no interviene en el proceso de certificación ni puede modificar los valores asignados.

Modalidades y canales de pago

El programa Jóvenes en Paz ha vinculado a 28.886 beneficiarios en 73 municipios desde su implementación - crédito DNP
El monto de la transferencia monetaria varía según el porcentaje de cumplimiento, y únicamente el Ministerio de Igualdad y Equidad certifica los resultados y valores asignados - crédito DNP

El abono de la transferencia se realiza a través de la Plataforma SIIF, administrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo que garantiza que el incentivo llegue de forma ágil y segura. Previo al pago, se validan la calidad y consistencia de los datos, así como la correspondencia del titular y el estado de la cuenta bancaria. En caso de inconsistencias o rechazos, Prosperidad Social informa al Ministerio para que el joven reciba las indicaciones de subsanación.

Para mantenerse informados y resolver dudas, los participantes deben consultar únicamente los canales oficiales de Prosperidad Social:

Se recuerda que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.

Ajustes en el cronograma de pagos

Prosperidad Social anunció ajustes operativos para normalizar el cronograma habitual de entregas. El ciclo 3 está previsto para finales de abril, mientras que los ciclos 4 y 5 se ejecutarán durante mayo de 2026. Los jóvenes deben estar atentos a las fechas y modalidades de pago que serán anunciadas oportunamente por los canales institucionales.

Los pagos se realizan a través de la plataforma SIIF del Ministerio de Hacienda, asegurando la seguridad y agilidad en la entrega de los incentivos a jóvenes - crédito montaje Johan Largo/Infobae
Los pagos se realizan a través de la plataforma SIIF del Ministerio de Hacienda, asegurando la seguridad y agilidad en la entrega de los incentivos a jóvenes - crédito montaje Johan Largo/Infobae

Suspensiones y rechazos: causas y recomendaciones

La TMC puede ser suspendida si no se realiza el cobro en dos ciclos consecutivos (en modalidad de giro) o si se rechaza el abono en el producto financiero. También se suspende si el documento de identidad no está vigente, o si el beneficiario recibe simultáneamente otros incentivos individuales del Estado (como Renta Joven) o de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

Ante cualquier inconsistencia con el monto recibido o el estado de la transferencia, los jóvenes deben comunicarse directamente con el Ministerio de Igualdad y Equidad a través de los gestores o de los canales habilitados. Prosperidad Social insistió en la importancia de que los beneficiarios se informen solo a través de los canales oficiales, para evitar fraudes o información errónea, y así aprovechar de manera segura los beneficios del programa.

Temas Relacionados

Jóvenes en PazProsperidad SocialTransferencias MonetariasColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 7 de abril

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 7 de abril

Sporting Lisboa vs. Arsenal EN VIVO, cuartos de final de la Champions League: Luis Javier Suárez es titular

El estadio José Alvalade en Lisboa, Portugal, es la sede de los primeros 90 minutos del partido que definirá a uno de los cuatro mejores equipos del certamen en Europa

Sporting Lisboa vs. Arsenal EN VIVO, cuartos de final de la Champions League: Luis Javier Suárez es titular

Luisa Fernanda W desata furor en redes sociales al crear su propia ‘frutinovela’ junto a Pipe Bueno: esta es su historia viral de TikTok

La creadora de contenido y el cantante de música popular generaron cientos de comentarios tras lanzar su propia novela con inteligencia artificial, en la que dieron vida a los personajes con sus voces

Luisa Fernanda W desata furor en redes sociales al crear su propia ‘frutinovela’ junto a Pipe Bueno: esta es su historia viral de TikTok

Secretaría de Hábitat abrió 2.000 cupos para subsidio de vivienda en Bogotá: requisitos y quiénes pueden participar en Reactiva tu Compra

La estrategia permitirá a hogares de bajos y medianos ingresos sumar un aporte financiero para concluir trámites pendientes en la compra de vivienda, promoviendo la posibilidad de recibir beneficios concurrentes con otros apoyos nacionales

Secretaría de Hábitat abrió 2.000 cupos para subsidio de vivienda en Bogotá: requisitos y quiénes pueden participar en Reactiva tu Compra

Abogado de Ricardo Bonilla pidió libertad por vencimiento de términos: sostuvo que la acusación de la Fiscalía “está vencida”

El defensor del ex ministro de Hacienda aseguró que en la Fiscalía tienen una estrategia para “criminalizar” al exfuncionario y alegó que la acusación en su contra fue tramitada “de afán”

Abogado de Ricardo Bonilla pidió libertad por vencimiento de términos: sostuvo que la acusación de la Fiscalía “está vencida”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

Reportan fuerte explosión en Briceño, Antioquia: un policía resultó herido y hubo daños a la estación del municipio

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W desata furor en redes sociales al crear su propia ‘frutinovela’ junto a Pipe Bueno: esta es su historia viral de TikTok

Luisa Fernanda W desata furor en redes sociales al crear su propia ‘frutinovela’ junto a Pipe Bueno: esta es su historia viral de TikTok

Karol G reveló que le consultó a Sofía Vergara si era buena idea posar para Playboy: “La única persona a la que le pregunté”

Karol G, en entrevista con Playboy, habló sobre los riesgos de pronunciarse contra ICE en Estados Unidos: “Quiero mantenerme firme por mi comunidad”

Ryan Castro reveló cómo interactúa en redes sociales con las mujeres que le gustan: “Yo soy muy desconfiado”

Equipo legal de Tebi Bernal se pronunció sobre las acusaciones de Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos’: “Si me pasa algo, te responsabilizo”

Deportes

Sporting Lisboa vs. Arsenal EN VIVO, cuartos de final de la Champions League: Luis Javier Suárez es titular

Sporting Lisboa vs. Arsenal EN VIVO, cuartos de final de la Champions League: Luis Javier Suárez es titular

Luis Díaz pegó primero y abrió el marcador en la Champions League ante Real Madrid

O’Higgins vs. Millonarios EN VIVO, Copa Sudamericana 2025: siga aquí el debut del “Embajador” en Chile

Deportes Tolima vs. Universitario de Perú - EN VIVO: siga aquí el debut del club Pijao en la fase de grupos de la Copa Libertadores

La publicación de Marino Hinestroza con la que le estaría respondiendo a su entrenador en Vasco da Gama: “Que nadie te haga dudar”