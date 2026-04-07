Impresionante trancón en Bogotá por un choque en la autopista Norte: Secretaría de Movilidad realiza desvío

La capital amaneció con un siniestro vial en la Autopista Norte con Calle 191 -crédito Captura video @BogotaTransito/X

En la madrugada del martes 7 de abril se presentó un accidente de tránsito en el norte de Bogotá, entre una moto y un camión que transportaba lechona y afecta la movilidad en la zona.

De acuerdo con información oficial, el siniestro vial ocurrió cerca de las 5:30 a. m. en la localidad de Suba. “Siniestro vial entre motociclista y camión en la localidad de Suba, Autopista Norte con Calle 191, sentido Norte - Sur”, indicó la Secretaría de Movilidad.

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Las autoridades informaron que hay afectación de un carril, por lo que un grupo guía y unidad de tránsito en el punto llegaron al sector.

Minutos más tarde, a las 6:34 a. m., la entidad informó que los vehículos fueron retirados de la Autopista Norte con calle 191 y se agiliza la movilidad en la zona: “Se recupera la movilidad en el carril afectado“.

Una moto y un camión protagonizaron el siniestro vial en Bogotá, afectando la movilidad en el sector - crédito @BogotaTransito/X

En el mismo corredor cerca de las 4:19 a. m., la concesionaria Ruta Bogotá Norte señaló que hubo “circulación lenta a la altura de la calle 209 sobre Autopista Norte en sentido Bogotá - Chía, carril derecho debido a un vehículo varado”.

De esta manera, la entidad recomendó cambiar de carril con precaución.

La Secretaría de Movilidad detalló a las 7:00 a. m. que un grupo guía y agentes civiles gestionan el tráfico y agilizan maniobras para retirar el vehículo. “se realizan maniobras para retirar camión varado en la Autonorte con calle 210, sentido Sur- Norte”.

Ministerio de Transporte firmó acuerdo para iniciar la ampliación de la autopista Norte: ¿qué sigue?

El lunes 6 de abril, la ampliación de la autopista Norte en Bogotá entró en una nueva etapa tras la firma del acta de inicio del proyecto Accesos Norte Fase II.

El documento, suscrito por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Interventoría AFA y la concesión Ruta Bogotá Norte, da luz verde a una de las obras más esperadas para mejorar la movilidad entre la capital y los municipios de Cundinamarca.

La intervención abarca la ampliación de la autopista entre las calles 191 y 245, en un tramo de casi 18 kilómetros. El proyecto incorpora la construcción de dos nuevos carriles mixtos por sentido y un carril exclusivo para TransMilenio hasta la calle 235.

Estas obras buscan no solo aumentar la capacidad de la vía, sino ofrecer alternativas más seguras y eficientes para peatones y ciclistas, gracias a la inclusión de andenes y ciclorrutas a ambos lados de la autopista. Además, se planean retornos a desnivel en las calles 235 y 242, lo que permitirá una circulación más fluida y reducirá los tiempos de desplazamiento.

El proyecto Accesos Norte Fase II contempla la ampliación de 17,96 kilómetros entre las calles 191 y 245 para mejorar la movilidad regional - crédito ANI

Con la firma del acta, el contrato entra en vigencia y se activa la fase preconstructiva, que durará 77 días. Durante este periodo, la concesionaria Ruta Bogotá Norte gestionará licencias, permisos y adecuaciones de los diseños. La primera intervención física se realizará en la calzada oriental entre las calles 215 y 245, seguida por la calzada occidental de ese mismo tramo.

La ampliación también impactará la carrera séptima, que será extendida entre las calles 201 y 245. Paralelamente, se construirá la perimetral de Sopó, una vía de 7,2 kilómetros diseñada para aliviar la congestión en el casco urbano de ese municipio, especialmente afectado por el turismo y el transporte de carga.

El objetivo principal de este megaproyecto es descongestionar uno de los corredores más transitados del norte de Bogotá, mejorando la conectividad con los municipios vecinos. Entre los principales cambios se encuentra la construcción de carriles de adelantamiento para TransMilenio en las estaciones proyectadas, así como la renovación de la infraestructura existente.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, celebró el inicio de las obras y destacó que el corredor pasará a tener hasta cinco carriles por sentido en el tramo intervenido, junto a un carril exclusivo para buses de tránsito rápido (BRT) hasta la calle 235. Según lo anunciado, “tendrá infraestructura para ciclistas y peatones y un carril exclusivo BRT hasta la calle 235”.