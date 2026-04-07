Confirmaron las razones por las que hacer mercado se puso más caro en los primeros meses de 2026: ojo al precio de la papa y el arroz

Muchos colombianos prefieren comprar alimentos en las plazas de mercado y no en los supermercados o almacenes de cadena - crédito Camila Díaz/Colprensa

El aumento sostenido de los precios agropecuarios en Colombia persiste en 2026, impulsado por presiones sobre la oferta y un encarecimiento significativo en los costos de producción, en especial, en los fertilizantes. El Índice de Precios Agropecuarios (IPAP-BMC), elaborado por la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), muestra que hubo una subida de 2,2% en marzo y alcanzó 252,1 puntos, liderado por incrementos en alimentos como la papa, los cítricos y el tomate.

El alza de los precios agropecuarios en Colombia se deriva principalmente de choques de oferta, problemas logísticos y un aumento en los costos de insumos esenciales, en particular los fertilizantes. Según la entidad, el panorama afecta la rentabilidad de los productores y el costo final de los alimentos para los consumidores, lo que impacta tanto al sector agrícola como al público en general.

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Al respecto, el vicepresidente financiero de la BMC, Juan Camilo Suárez, destacó que “se observa el comportamiento del IPAP-BMC en los últimos doce meses, hay una tendencia al alza, con repuntes asociados, sobre todo, a choques de oferta en productos específicos”.

El IPAP de la Bolsa Mercantil de Colombia muestra tres meses consecutivos al alzal - crédito Bolsa Mercantil de Colombia

Y es que en marzo de 2026, el IPAP-BMC completó tres meses consecutivos de aumentos y sumó un alza acumulada de 7,2% en lo que va del año. La variación anual llegó al 11,7%, de acuerdo con la BMC. Los productos que más impulsaron el resultado fueron la papa, los cítricos y el tomate, debido a una menor disponibilidad especialmente desde Boyacá, Cundinamarca, Nariño, Santander, Valle del Cauca y Meta.

El ganado bovino y las aves de corral también contribuyeron al incremento mensual, mientras que productos como el plátano, las legumbres verdes, el trigo, la yuca y el cacao moderaron la subida al registrar descensos en sus precios.

Suárez explicó que “en marzo, esa presión volvió a sentirse en alimentos clave como papa, cítricos y tomate, lo que explica que la variación anual llegue a 11,7%. Más que un aumento homogéneo en todo el agro, el índice muestra cómo ciertas restricciones de abastecimiento, sumadas a mayores costos y afectaciones logísticas, terminan marcando el resultado agregado”.

Factores detrás de los aumentos en los precios agropecuarios

La dinámica de los precios agropecuarios en Colombia está determinada por la reducción de oferta, dificultades en el transporte y la logística, así como el encarecimiento de insumos de producción. De acuerdo con la BMC, cuando disminuye la disponibilidad de alimentos o se ven afectadas las condiciones para la cosecha y el transporte, los impactos en los precios surgen de inmediato.

La papa es uno de los alimentos preferidos por los colombianos, sobre todo, los que residen en la región Andina - crédito Colprensa

En el caso del tomate, el aumento estuvo relacionado con menor producción y complicaciones en la recolección por lluvias persistentes en regiones como Boyacá, Cundinamarca y Nariño. Los cítricos registraron menor oferta, sobre todo, desde Santander, Valle del Cauca y Meta, lo que incrementó sus precios.

A estos factores se suman las presiones sobre la estructura productiva del campo: la pérdida de empleo en el sector agropecuario y la informalidad son elementos que debilitan la capacidad productiva y la estabilidad de los ingresos rurales, indicó la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz). Además, el alza en los precios de insumos clave como los fertilizantes —que subieron 44% desde 2024— encarece la producción y traslada presión adicional al consumidor final.

El impacto del precio de los fertilizantes y la coyuntura internacional

El conflicto en el golfo pérsico intensificó la presión sobre los fertilizantes. El gerente general de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, advirtió que “el conflicto bélico en el Golfo Pérsico no puede verse como un hecho aislado por parte de los productores arroceros en Colombia, dado que esta situación geopolítica internacional tiene efectos directos sobre los costos de producción en nuestro país”.

De igual manera, el dirigente detalló que Irán juega un papel clave en la producción y comercialización de fertilizantes, sobre todo, los nitrogenados, cuyo principal componente es el gas natural. Alteraciones en el suministro energético, restricciones logísticas o eventuales sanciones elevan los precios internacionales de estos insumos. Además, “disrupciones” en rutas marítimas críticas han encarecido los fletes y aumentado la incertidumbre en los mercados globales.

La situación representa un reto importante para el sector, altamente dependiente de los fertilizantes. “Para el sector arrocero, altamente dependiente de estos insumos, un incremento sostenido en los costos de fertilización puede afectar la rentabilidad del productor y, en última instancia, la estabilidad de la producción nacional”, sostuvo Hernández.

Rafael Hernández Lozano es el gerente general de Fedearroz - crédito Fedearroz

Frente a ello, el gremio resaltó la necesidad de anticipar la volatilidad mediante prácticas eficientes que optimicen el uso de cada kilogramo de fertilizante. “Más que reaccionar a la volatilidad, se trata de anticiparse a ella mediante prácticas que optimicen el uso de cada kilogramo de fertilizante”, enfatizó el líder gremial.

Estrategias para contrarrestar la presión sobre los costos agrícolas

La orientación gremial apuesta por la adopción de prácticas más eficientes y sostenibles en el manejo de fertilizantes y recursos hídricos. Fedearroz destaca que el diagnóstico químico y el análisis de suelos son herramientas esenciales para identificar los nutrientes realmente disponibles y evitar aplicaciones innecesarias.

El manejo racional del agua y la micronivelación de suelos aumentan la eficiencia en la absorción de los fertilizantes y reducen las pérdidas por evaporación o exceso de humedad. Hernández remarcó la importancia de la planeación agronómica, la selección adecuada de variedades y el momento idóneo para sembrar, junto con prácticas como el pre-abonamiento para fortalecer los cultivos desde el inicio y evitar intervenciones más costosas después.

La organización colectiva de compras y la asesoría profesional también forman parte de las recomendaciones gremiales. Rafael Hernández señaló que “en un entorno de alta volatilidad el trabajo en equipo como gremio se vuelve fundamental. Asimismo, que “la organización de compras consolidadas entre productores y la adopción de herramientas de agricultura de precisión permiten reducir costos”.