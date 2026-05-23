Testimonio de una enfermera revela el deterioro de Yulixa Toloza tras el procedimiento estético, según expediente de la Fiscalía: “Está muy somnolienta”

La enfermera que atendió a Toloza en Beauty Láser L. M., establecimiento que operaba sin autorización, ofreció detalles clave sobre la atención brindada - crédito @ColombiaOscura/ X - Colprensa

La investigación judicial sobre la muerte de Yulixa Toloza en Bogotá ha aportado nuevas piezas fundamentales luego de que Noticias Caracol revelara el contenido de declaraciones y documentos clave dentro del expediente oficial.

El caso, que involucra a la mujer de 52 años oriunda de Arauca, se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía General de la Nación y está marcado por la existencia de rutas seguidas por los implicados, registros de cámaras de seguridad y testimonios que buscan establecer cómo se produjo la desaparición y fallecimiento de la paciente tras someterse a un procedimiento en un centro estético sin habilitación sanitaria.

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De acuerdo con lo publicado por Noticias Caracol, el expediente incluye la declaración de la enfermera que atendió a Toloza en Beauty Láser L. M., establecimiento cuya propietaria, María Fernanda Delgado, de nacionalidad venezolana, permanece detenida fuera de Colombia. La Secretaría Distrital de Salud confirmó que este centro ofrecía servicios de manera ilegal, al no contar con la autorización correspondiente para operar en la ciudad.

Según el testimonio de la trabajadora, la condición de Yulixa se agravó pasadas las 3:00 p. m., cuando fue encontrada muy somnolienta en la camilla - crédito Beauty Láser/Instagram y Yulixa Toloza/Facebook

La enfermera relató que Toloza llegó al centro estético una hora después de lo acordado, pero fue admitida en el lugar tras firmar un consentimiento y pagar 3.700.000 pesos colombianos.

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“Yo me encuentro con la paciente Yulixa, le indico que se retire la ropa, que se coloque un panty y un top, gorro y polainas para tomarle las fotos y medidas. Luego pasa el doctor Leo, que es el anestesiólogo, la canaliza, le hace unas valoraciones previas y le realiza una serie de preguntas. Él termina de realizar su proceso, que es el de canalizar, y pasa al doctor David Ramos y le pregunta a Yulixa qué resultados quiere y qué expectativas tiene sobre los resultados de su procedimiento”, consta en el expediente al que accedió Noticias Caracol.

El testimonio de la trabajadora señala que la condición de Toloza comenzó a agravarse luego de las 3:00 p. m. “Yo ya estaba desocupada, voy y reviso a Yulixa antes de irme. Ingreso a verla y Yulixa estaba en la camilla acostada boca abajo, pero estaba muy somnolienta”, expresó en su declaración, recogida por el mismo medio.

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Ante la gravedad del cuadro, la enfermera decidió advertir a Delgado, quien bajó a revisar a la paciente y solicitó la presencia del anestesiólogo, identificado como doctor Leo, además de pedirle a la enfermera que llamara nuevamente al médico David Ramos, ya que este se había retirado del lugar cerca de las 5 de la tarde.

La enfermera que atendió a Toloza en Beauty Láser L. M., establecimiento que operaba sin autorización, ofreció detalles clave sobre la atención brindada - crédito X

“Llamo a María Fernanda y le digo que la paciente está muy somnolienta. María Fernanda baja y revisa a la paciente. Ella llama al Doc Leo y le indica que cómo está la paciente; el Doc Leo llega como a los 15 minutos y me pide que le busque un yelco, unas soluciones y un macrogotero. Y también llama al doctor David Ramos para que se devolviera, ya que se había ido como a las 5 de la tarde. Llega María Fernanda Delgado, quien es la enfermera. Llega el Doc David Ramos. Yo los vi a todos ellos con Yulixa”, detalló la enfermera en el expediente revisado por Noticias Caracol.

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Dentro de la reconstrucción de los hechos, el testimonio de la esteticista del centro aporta una versión distinta sobre la reacción del personal frente al deterioro de la paciente. “María Fernanda me indicó que bajara la bala de oxígeno para colocársela a Yulixa y me preguntó que dónde estaban los doctores. Yo le dije que se habían ido y me indicó que los llamara, que cómo así que se habían ido. Yo llamé al doctor David Ramos y el señor Edinson llamó al doc Leo. Como a los 10 minutos llegaron los doctores y le dijeron a Nicole que le llevara una solución salina, yelcos y macrogoteros”.

A pesar de que la condición de Toloza empeoró, el anestesiólogo consignó en un documento que la paciente toleró el procedimiento y no presentó complicaciones. Este profesional, conocido como doctor Leo, es actualmente buscado por la justicia debido a su presunta implicación en el caso.

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A pesar del agravamiento, el anestesiólogo dejó constancia escrita de que Yulixa toleró el procedimiento y no presentó complicaciones - crédito Yulixa Tolosa/Facebook

El expediente también deja constancia de la forma en que Delgado asumió el control de la situación, instruyendo a la enfermera sobre los pasos a seguir. “Me indica que cualquier cosa ella pide una ambulancia y llevan a la paciente por urgencias y que cualquier cosa me llaman para programar el turno del día siguiente”, relató la trabajadora en su declaración.

La Fiscalía General de la Nación continúa sumando material probatorio, que incluye no solo las declaraciones de los trabajadores del centro, sino también los seguimientos realizados a través de cámaras de seguridad y documentos relativos a la operación ilegal del establecimiento.

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