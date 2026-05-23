Colombia

Desde el centro clandestino de Beauty Láser hasta la boscosa Apulo: este es el expediente completo de la Fiscalía del caso de Yulixa Toloza

El expediente judicial revela la cadena de omisiones, rastreos y complicidades que rodearon el caso, señalando a diversos actores implicados tras la muerte de Yulixa Toloza

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Infografía que ilustra cronológicamente el caso de Yulixa Toloza, mostrando su ingreso a una clínica estética, la emergencia, el traslado del cuerpo, el plan de encubrimiento y las detenciones.
La Fiscalía reconstruyó el caso de Yulixa Toloza, fallecida tras un procedimiento estético ilegal, detallando el encubrimiento y la captura de implicados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La muerte de Yulixa Toloza tras un procedimiento estético en el centro clandestino Beauty Láser de Bogotá, llevado a cabo el 13 de mayo, destapó una cadena de encubrimientos documentados en el expediente de la Fiscalía.

Según la información obtenida por Semana, la Fiscalía reconstruyó el caso de Yulixa Toloza a partir de declaraciones, documentos, videos, análisis forenses y registros diversos.

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El expediente permitió identificar a los responsables, trazar sus rutas de fuga y recopilar pruebas sobre la complicidad de distintos actores en la muerte y el posterior intento de ocultar el crimen.

Como se mencionó previamente, todo inició el 13 de mayo, Yulixa Toloza salió temprano de su casa hacia el centro estético ubicado en el barrio Venecia. Beauty Láser, instalado por María Fernanda Delgado Hernández y su pareja, Edinson José Torres Sarmiento, operaba de forma irregular desde octubre de 2025.

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Bomberos y policías ingresaron por la fuerza al establecimiento Beauty Laser tras las denuncias de irregularidades y la desaparición de una paciente luego de una cirugía estética - crédito @maurovan/X
Bomberos y policías ingresaron por la fuerza al establecimiento Beauty Laser tras las denuncias de irregularidades y la desaparición de una paciente luego de una cirugía estética - crédito @maurovan/X

Según los registros de las cámaras, la mujer llegó poco después de las 8:00 a.m. Doce horas más tarde, imágenes de seguridad mostraron cómo su cuerpo fue llevado por dos de los responsables e introducido en un vehículo.

El local presentaba señales de desorden, documentos sin asegurar y la ausencia de protocolos médicos. El análisis forense reflejó un ambiente alterado, con material textil manchado de sangre y elementos que sugieren una intervención abrupta.

En la inspección, las autoridades hallaron un ‘consentimiento informado’ firmado por Yulixa Toloza y el presunto médico David Ramos. El documento exime a los dueños de cualquier responsabilidad, según los documentos de la Fiscalía, obtenidos por Semana.

El plan de encubrimiento tras la muerte en Beauty Láser

Las empleadas del centro, Nicol Jasbleidy González y Viviana Jazmile Díaz, recibieron a Yulixa y relataron que la paciente presentó síntomas graves tras practicarse una lipólisis láser.

Los testimonios también mencionan la presencia de un supuesto anestesiólogo, apodado ‘Leo’, aunque sin mayor información sobre su identidad.

Después de la emergencia, las trabajadoras abandonaron el lugar, dejando a Yulixa con los principales implicados. Los videos muestran que, ya caída la noche, María Fernanda Delgado, Edinson Torres y David Ramos movilizaron el cuerpo.

En redes sociales amigos e internautas han divulgado de manera masiva las imágenes de los tres empleados (incluida la propietaria) de Beauty Láser M.L., el centro estético donde se le practicó a Yulixa Toloza la lipólisis láser - crédito red social X
En redes sociales amigos e internautas han divulgado de manera masiva las imágenes de los tres empleados (incluida la propietaria) de Beauty Láser M.L., el centro estético donde se le practicó a Yulixa Toloza la lipólisis láser - crédito red social X

Amalia Pardo Cortés, amiga de la víctima, relató a los investigadores que vio a Yulixa en estado crítico: el cuerpo estaba frío y no respondía, tras horas de espera y respuestas evasivas del personal de Beauty Láser.

Esa noche, Amalia Pardo recibió mensajes incoherentes que pretendían simular que Yulixa había abandonado el lugar voluntariamente. La testigo, cada vez más alarmada, contactó varias veces a las autoridades ante la falta de respuestas claras.

El recorrido del carro y el hallazgo del cuerpo

La investigación rastreó el vehículo usado para transportar el cuerpo, siguiendo grabaciones y ubicaciones por telefonía móvil.

El auto tomó la autopista Sur, cruzó el peaje de Mondoñedo y llegó al municipio de Apulo, donde el cuerpo fue abandonado en una zona boscosa. Posteriormente, los investigadores establecieron que los responsables regresaron a Bogotá y luego emprendieron viaje hacia Cúcuta.

El carro apareció días después en un parqueadero residencial de esa ciudad, con huellas dactilares, cabello y documentos que confirmaron la presencia de Yulixa y de los implicados. Se hallaron rastros biológicos y objetos personales, luego enviados al análisis de Medicina Legal, el instituto forense del Estado.

Vehículo caso Yulixa Toloza
El carro fue ubicado en Cúcuta, Norte de Santander - crédito Policía Nacional

El análisis técnico de los peritos permitió localizar fragmentos dactilares aplicando técnicas especializadas de luminiscencia. Datos obtenidos por Semana confirmaron que estas pruebas fueron clave en la imputación contra los acusados.

Detención de los responsables y búsqueda de justicia

En Cúcuta, Jesús Alberto Hernández Morales, tío de la dueña de Beauty Láser, y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, taxista venezolano, fueron capturados cuando intentaban desaparecer el vehículo.

Según la Fiscalía, recibieron $800.000 por su participación en el ocultamiento. Conversaciones obtenidas por los investigadores muestran instrucciones claras para desaparecer el auto y extremar precauciones contra posibles detecciones.

Ambos negaron su implicación tras ser detenidos y solicitaron su liberación, pero el juez ordenó prisión preventiva a la espera de juicio. Los principales sospechosos —la dueña de Beauty Láser, su pareja y el supuesto médico— fueron localizados y detenidos en Venezuela, en espera de procesos de extradición para responder por los hechos en Colombia.

Las autoridades analizan videos, registros telefónicos y testimonios para reconstruir las últimas horas de Yulixa Toloza tras el procedimiento estético realizado en Beauty Láser M. L., en el sur de Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Las autoridades analizan videos, registros telefónicos y testimonios para reconstruir las últimas horas de Yulixa Toloza tras el procedimiento estético realizado en Beauty Láser M. L., en el sur de Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Familiares y allegados de la víctima solicitaron a la Fiscalía agilizar los trámites ante las autoridades venezolanas, con el fin de conseguir la comparecencia de todos los responsables.

La Fiscalía reunió pruebas —registros forenses, testimonios, videos y elementos materiales— para reconstruir el trayecto de Yulixa Toloza, el funcionamiento de Beauty Láser y la secuencia de hechos seguida para intentar ocultar el crimen.

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