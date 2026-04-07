Aurora Cossio, esta es la actriz colombiana que participará en la nueva temporada de la serie ‘FBI’: cuál será su papel

La actriz colombiana Aurora Cossio se suma a la nueva temporada de FBI - crédito @auroracossio/ Instagram

Aurora Cossio, actriz nacida en Barranquilla y criada en Bucaramanga, sigue consolidando su presencia internacional con su reciente participación en la serie FBI de CBS, donde interpreta a Alicia Ortega en el episodio 11 de la octava temporada, titulado Confetti.

Este nuevo rol llega tras su paso por producciones en Italia, Colombia y Estados Unidos, y representa un avance en una carrera marcada por la movilidad y la adaptación en distintas industrias audiovisuales.

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Antes de establecerse en Los Ángeles, Cossio desarrolló gran parte de su carrera en Italia, donde protagonizó la película Faccio un salto a L’Avana y participó en proyectos como Immaturi – Il Viaggio. En Colombia, integró el elenco de producciones como La Selección 2, La reina del sur 2 y Verdad oculta. Su experiencia abarca cine, televisión abierta y plataformas de streaming, lo que le ha permitido forjar un perfil versátil y mantener una proyección internacional sostenida.

Aurora Cossio, nacida en Barranquilla y criada en Bucaramanga, amplía su proyección internacional con su papel en la serie FBI de CBS - crédito @auroracossio/ Instagram

El ingreso de Aurora Cossio a la televisión estadounidense, según detalló en Kien y Ke, fue producto de un proceso de reinvención personal y profesional. La actriz relató que el papel de Alicia Ortega en la famosa seríe FBI llegó en un momento de dificultad, cuando buscaba conscientemente personajes femeninos fuertes y humanos: “Estaba pasando por un momento muy difícil en cuestiones de reinventarme y mis oraciones estaban dirigidas a personajes fuertes, mujeres que contaran historias también humanas. Y Alicia Ortega llega en un momento que fue un regalo de Navidad, del año pasado, totalmente de Navidad. Era muy deseado y buscado un personaje así”.

Cossio explicó que, para construir a Alicia Ortega, recurrió a su amigo y colega Marlon Moreno, quien la apoyó con el diseño actoral y el coaching para la audición. “Todo el crédito y el mérito también a mi amigo del alma y hermano Marlon Moreno, porque él me dio direcciones importantísimas, que fueron las que finalmente dieron resultado al personaje de Alicia Ortega”, destacó. La actriz considera que este papel es, en cierto sentido, una continuación del trabajo realizado en Griselda, donde interpretó a Estela, un personaje que también tenía ambiciones de liderazgo dentro de la trama.

La construcción del personaje de Alicia Ortega contó con el apoyo y coaching actoral de Marlon Moreno, quien fue clave en la preparación para la audición - crédito @auroracossio/ Instagram

El proceso de audiciones para FBI no fue fácil. Cossio señaló que la competencia en el mercado estadounidense es alta, especialmente tras la pandemia y la digitalización de los castings, lo que incrementó el número de aspirantes a cada papel. Dominar el inglés, su tercer idioma, implicó un reto adicional y exigió una constante adaptación a códigos culturales y profesionales diferentes a los de sus etapas en Italia y Colombia.

Sobre el abordaje de los estereotipos latinos en Hollywood, Cossio indicó en la entrevista con Kien y Ke que si bien muchas oportunidades para actores latinoamericanos siguen estando ligadas a narrativas de inmigración o crimen, su criterio para aceptar papeles se basa en la relevancia del personaje y en que estos roles no contradigan sus valores personales. Reconoció que, aunque es necesario trabajar y abrirse espacio, no está dispuesta a perpetuar representaciones que limiten la diversidad del talento latino. “En el día de mañana, si me llegasen a seguir proponiendo lo mismo, yo diría que no. También es una elección personal hacia dónde quieres llegar con tu carrera”, afirmó.

Cossio es psicóloga de formación y, durante la pandemia, impulsó la iniciativa “Buenos días, Alegría”, enfocada en la educación emocional y el bienestar. Para la actriz, el arte cumple una función terapéutica y los actores son, en esencia, narradores de historias humanas que reflejan experiencias cotidianas.

Actualmente, la actriz busca roles de acción, liderazgo femenino y comedia, y expresó su interés en trabajar nuevamente en Colombia para plataformas internacionales - crédito @auroracossio/ Instagram

Actualmente, Aurora Cossio expresa interés en interpretar personajes de acción y liderazgo femenino, y también en incursionar en la comedia. Manifestó su deseo de regresar a Colombia para trabajar en producciones de alta calidad destinadas a plataformas internacionales.

La inclusión de Aurora Cossio en FBI suma un nuevo logro a su carrera y evidencia la apertura de espacios para el talento latinoamericano en producciones internacionales de primer nivel.