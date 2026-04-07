Así se comportaría el precio de los alimentos, el dólar y la generación de empleo en 2026: el salario mínimo es clave

La inflación en Colombia sigue lejos de la meta del Banco de la República - crédito Elvis González/EFE

La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) presentó el informe Prospectiva Económica de abril 2026, en el que se advierte que Colombia experimentará un crecimiento económico modesto, una inflación por encima de la meta oficial, un déficit fiscal elevado y una creciente vulnerabilidad externa durante el próximo año.

“La economía colombiana seguirá enfrentando una mayor vulnerabilidad externa”, se lee en el informe, que también resaltó los desafíos estructurales y los riesgos globales derivados del contexto geopolítico actual.

Las proyecciones, según el centro de pensamiento, reflejan una coyuntura compleja definida por riesgos externos, desigualdad regional y una política monetaria restrictiva para el país. Se indica que el escenario internacional de 2026 seguirá condicionado por tensiones geopolíticas, en especial, el conflicto en Oriente Medio, lo que elevará los precios del petróleo y del carbón.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Así las cosas, se estima que para este año la economía global crecerá un 3,3% y los socios comerciales de Colombia aumentarán un 2,7%. El precio promedio del petróleo Brent, de referencia para Colombia, se ubicaría en USD78,1 por barril y el carbón colombiano en USD106 la tonelada.

Fedesarrollo proyecta que Colombia tendrá un crecimiento económico de 2,6% en 2026 - crédito Fedesarrollo

En términos de hidrocarburos, se proyecta que la producción nacional de petróleo será de 733.000 barriles diarios, mientras que la de carbón llegará a 53,1 millones de toneladas. La tasa de cambio promedio se estima en $3.900 por dólar, aunque existen riesgos de depreciación del peso en la segunda mitad de 2026 debido a las incertidumbres políticas y fiscales, después de una apreciación temporal de la moneda.

De igual forma, se advierte que “la economía colombiana seguirá enfrentando una reducción en la producción minero energética”, hecho que afectará tanto las cuentas nacionales como el sector externo.

Pronóstico de crecimiento económico de Colombia en 2026

En 2025, el país registró un crecimiento de 2,6%, superior al 1,5% de 2024, impulsado principalmente por el comercio, la administración pública y las actividades artísticas. En contraste, la minería y la construcción mantuvieron una tendencia de bajo desempeño.

Fedesarrollo proyecta para 2026 un crecimiento económico central de 2,6%, con un rango entre 2,3% y 2,7%, asentado sobre todo en la expansión del consumo (3,4%). Prevé que la inversión mostrará un incremento moderado de 1,2% y la tasa de inversión será de solo 16% del PIB. “La tasa de inversión se ubicó en 16% del PIB, el nivel más bajo de los últimos 20 años, lo que constituye el principal cuello de botella para acelerar el crecimiento de mediano plazo”, advierte el informe.

Por su parte, el mercado laboral evidencia mejoras moderadas. La tasa de desempleo promedio descendió a 8,9% en 2025, aunque la calidad del empleo sigue siendo una debilidad: el empleo informal creció 3,1% y explicó una fracción importante de los nuevos puestos de trabajo, limitando así mejoras estructurales. Para 2026, los riesgos se concentran en los sectores agropecuario, industrial y de construcción, mientras que las actividades profesionales y artísticas mantienen mejores perspectivas.

El desempleo en Colombia cayó a 9,2% en febrero y marca el nivel más bajo para el mes desde que hay registro - crédito Dane

Desempeño y perspectivas económicas regionales

La dinámica regional de 2025 mostró amplias diferencias. Bogotá lideró con un avance del 3,1%, seguida por la Región Central (2,9%) y la Pacífica (2,7%), impulsadas por las actividades artísticas, comerciales y la administración pública.

Por otro lado, la Región Oriental creció 2,1%, Caribe 2% y Amazonía-Orinoquía solo 1,7%, afectadas por su mayor exposición a la minería y la construcción. Para 2026, Fedesarrollo espera las siguientes expansiones:

Bogotá: 3,1%.

Región Central: 3%.

Pacífica: 2,9%.

Caribe: 2,1%.

Oriental: 2,4%.

Amazonía-Orinoquía: 2%.

Las variaciones entre regiones estarán relacionadas con los impactos de los shocks climáticos en la agricultura y una política monetaria restrictiva, factores que ralentizarán la inversión y el consumo privado. El informe resalta “esta heterogeneidad también se observó en el tercer trimestre de 2025, cuando Bogotá creció 4,5%, la Región Central 3,7% y la Pacífica 3,7%, mientras que Amazonía-Orinoquía registró una contracción de 1,6%”.

Inflación persistente y orientación de la política monetaria

La inflación anual se ubicó en 5,29% en febrero de 2026, con lo que acumuló 55 meses seguidos por encima del rango meta de 3,0% definido por el Banco de la República. Las mayores presiones inflacionarias provinieron de los servicios (6,45% anual), impulsados por el aumento del 23% en el salario mínimo y los mayores costes del sector. El alza de precios en alimentos también influyó, con una variación de 5,84%, agravada por factores climáticos y precios de insumos internacionales.

La inflación cerró en 5,29% anual en febrero de 2026, según el Dane - crédito Dane

La respuesta del Banco de la República incluyó un aumento de 100 puntos básicos (pb) en la tasa de política monetaria en enero, con lo que alcanzó el 10,25%. Fedesarrollo estima que la inflación cerrará el año en 6,2%, aún alejada del objetivo oficial. Se anticipan más ajustes: la tasa de intervención podría ubicarse en 11,5% al cierre de 2026. Esto, luego de que el Emisor estableció una nueva subida de 100 pb para abril de 2026 y la ubicó en 11,25%.

La alta indexación salarial continuará ejerciendo presión sobre los precios y la convergencia al objetivo inflacionario del 3% solo se espera para 2030.

Déficit fiscal y riesgos para la sostenibilidad de la deuda

El déficit fiscal nacional al terminar 2025 fue de 6,4% del PIB, una reducción frente al 6,7% de 2024, pero acompañada de un déficit primario del 3,5% y una deuda neta en 58,5% del PIB. La entidad señala que esta mejoría es transitoria y resultado de operaciones de manejo de deuda más que de correcciones estructurales, ya que se posponen mayores pagos de intereses para años posteriores.

Las proyecciones advierten que, en 2026, el déficit podría aumentar hasta 6,7% del PIB, con lo que supera la expectativa del gobierno (5,1%). El informe sostiene que “el cumplimiento pleno de la regla fiscal en 2028 requeriría una consolidación superior a 4% del PIB”. Para mantener la deuda pública dentro del límite legal previstos hacia 2030, se recomienda un ajuste acumulado del orden del 3% del PIB, permitiendo estabilizar la deuda a partir de 2029.

El Gobierno Petro activó la cláusula de escape de la regla fiscal para generar más deuda - crédito Luisa González/Reuters

Deterioro del sector externo y riesgos por mayor déficit de cuenta corriente

En 2025, el déficit de cuenta corriente aumentó a 2,4% del PIB, frente al 1,7% del año previo, resultado principalmente de un mayor déficit en la balanza comercial de bienes. Fedesarrollo indica que las entradas netas de capital alcanzaron el 2% del PIB, pero la calidad del financiamiento externo empeoró: la inversión extranjera directa decreció 16,2%, mientras que la inversión extranjera en cartera creció 538,3%, aumentando la exposición a flujos de capital volátiles.

Para 2026, el déficit de cuenta corriente ascendería a 2,8% del PIB, debido a importaciones que crecerán 6,1% frente a exportaciones con un 3,3% de aumento.

“La economía colombiana seguirá enfrentando una mayor vulnerabilidad externa”, asegura el informe, en parte por el financiamiento menos estable y la menor solidez de la inversión extranjera directa frente a la de cartera. El comportamiento de la balanza de pagos y la cuenta corriente marca el ritmo de la fortaleza financiera nacional ante los retos exteriores.