Colombia

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

El criminal habría desempeñado varios cargos durante los cuatro años que estuvo en la organización ilegal, afectando tanto a la población civil como a la fuerza pública

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La información oficial da cuenta de la labor de las autoridades para desarticular estas organizaciones criminales - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional, capturó en Yumbo (Valle del Cauca) a un sujeto identificado como Jefferson Aliendo, conocido en el mundo criminal como alias Chamo, señalado por ser el cabecilla de comisión de la estructura criminal Jaime Martínez del Bloque Occidental Jacobo Arenas.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, esta organización opera bajo el mando de alias Iván Mordisco y es responsable de múltiples hechos violentos en el suroccidente del país, especialmente en el departamento de Cauca, donde cometieron actos atroces en contra de la comunidad, muchos de ellos terminaron en fatalidad.

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La detención de alias Chamo se llevó a cabo mediante orden judicial y responde a los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, por los que ahora debe enfrentar a la justicia.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado llevaba aproximadamente cuatro años como líder de acciones delictivas en zonas urbanas y rurales del municipio de Morales, Cauca, donde tenía atemorizados a los pobladores.

El criminal es señalado de estar detrás de brutales ataques contra la población civil y los uniformados - crédito Policía Nacional
El criminal es señalado de estar detrás de brutales ataques contra la población civil y los uniformados - crédito Policía Nacional

El reporte oficial presentado por las autoridades durante la jornada del 6 de abril de 2026 lo señala como el presunto responsable de un doble homicidio ocurrido el 24 de agosto de 2024 en Morales. Del mismo modo, se le acusa de estar detrás de la activación de un artefacto explosivo el 24 de febrero de 2025 en el mismo municipio.

Así lo explicó el coronel Gerson Bedoya Piraquive, comandante del Departamento de Policía de Cauca, en declaraciones sobre la captura del delincuente: “Este sujeto es señalado por cometer homicidios en el año 2024 y la activación de un artefacto explosivo el 24 de febrero del año 2025 en el municipio de Morales, Cauca, donde resultaron lesionados un policía y 10 civiles”.

Adicionalmente, información de inteligencia indica que alias Chamo se habría desplazado a Cali para realizar labores de observación criminal y planear posibles ataques armados contra miembros de la Fuerza Pública y sus instalaciones, lo que demuestra la relevancia que cumplía dentro de la estructura criminal.

La Policía y el Ejército confirmaron que esta captura se convierte en otro golpe importante a la estructura criminal al mando de Iván Mordisco, debilitando su capacidad operativa en Cauca y previniendo posibles acciones violentas en centros urbanos del Valle del Cauca.

Ante la ola de violencia en la región, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad que afecte la seguridad de la comunidad a través de la Línea Contra el Crimen 314 358 7212, en la que se garantiza absoluta reserva.

El delincuente era el encargado de atentar en contra de la Fuerza Pública - crédito Policía Nacional

La estructura de Iván Mordisco continúa debilitándose

Dos miembros de alto rango de las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco se sometieron recientemente a la justicia luego de una serie de bombardeos y de operaciones militares intensificadas en el oriente de Colombia.

Esta decisión de entrega, ocurrida en el departamento del Meta, muestra un efecto directo de la creciente presión de la fuerza pública sobre estas estructuras armadas.

La Gobernación de Antioquia incrementa la recompensa hasta $500 millones por información sobre los cabecillas del Clan del Golfo y La Terraza en el Suroeste - crédito Colprensa
Las autoridades siguen trabajando para desarticular organizaciones delincuenciales - crédito Colprensa

Las autoridades indicaron que alias Flavio, identificado por inteligencia militar como el tercer cabecilla de la estructura 44 Antonio Ricaurte, y alias Meteoro, mando medio de la misma organización, abandonaron su grupo tras idear una táctica de escape para evitar represalias internas y lograr su entrega.

De acuerdo con el reporte oficial, los involucrados tuvieron simular una misión de colocación de pancartas en la vía entre Guaviare y Meta, cuando en realidad buscaban eludir la vigilancia de sus superiores y presentarse ante tropas de la Cuarta División del Ejército Nacional para dejar atrás su pasado como responsables de casos de extorsión, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, narcotráfico y uso de artefactos explosivos.

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