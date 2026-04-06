Colombia

Sergio Fajardo ‘estalló’ contra Iván Cepeda por no pronunciarse sobre el caso de ‘Papá Pitufo’: “El que calla otorga en este momento”

El candidato presidencial denunció que quienes permanecen en silencio sobre los casos de corrupción, pertenecen al mismo círculo de personas implicadas en estos procesos

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- crédito @SenadoGovCo - @@sergio_fajardo/X
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Las declaraciones del candidato presidencial Sergio Fajardo reactivaron el debate político tras cuestionar públicamente el silencio del senador Iván Cepeda frente a las denuncias que rodean el caso de Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”, identificado por las autoridades como el ‘zar del contrabando’.

El pronunciamiento se produce tras meses de que salieran a la luz investigaciones de Noticias Caracol sobre la presunta llegada de dineros ilegales a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro y que recientemente el exdirector nacional de Inteligencia (DNI) Jorge Lemus aseguró que el mandatario fue quien lo autorizó a reunirse en dos ocasiones con Luis Felipe Ramírez, abogado de “Papá Pitufo”.

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A partir de esos hallazgos, Fajardo centró su atención en la postura de una de las figuras de su competencia para las elecciones presidenciales de primera vuelta —programadas para el 31 de mayo— Iván Cepeda, al que le reclamó una respuesta clara ante los señalamientos.

De acuerdo con reportes periodísticos, habrían ingresado dineros ilegales de 'Papá Pitufo' a la campaañ presidencial de Gustravo Petro - crédito Presidencia/Redes Sociales
De acuerdo con reportes periodísticos, habrían ingresado dineros ilegales de 'Papá Pitufo' a la campaañ presidencial de Gustravo Petro - crédito Presidencia/Redes Sociales

Silencio de políticos: cómplices por omisión, según Sergio Fajardo

“El que calla otorga en este momento y está siendo cómplice por omisión de la corrupción que se viene dando”, afirmó el candidato, al insistir en que el silencio frente a estos hechos genera responsabilidad política. En esa misma línea, sostuvo que “no podemos aceptar que se pueda validar una transformación a partir de la trampa para llegar al poder”.

En una rueda de prensa en la que dio a conocer sus propuestas para enfrentar la corrupción y presentó como símbolo de campaña una escoba, el candidato Sergio Fajardo estuvo acompañado por su fórmula vicepresidencial y por Jorge Enrique Robledo. Desde allí, reiteró que resulta fundamental actuar con coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

Frente a las cámaras, el candidato presidencial expuso su preocupación por los efectos que estos casos tienen sobre la confianza ciudadana y el desarrollo del proceso electoral. “Pues lo que le diga la conciencia a él”, expresó al referirse al candidato del Pacto Histórico y volvió a advertir sobre la omisión frente a hechos que considera graves.

- crédito @sergio_fajardo/X
El candidato presentó como símbolo de campaña una escoba, representando su intención de “barrer” la corrupción e impunidad del país - crédito @sergio_fajardo/X

El candidato señaló que no se puede justificar el acceso al poder mediante prácticas ilegales. A su juicio, aceptar ese tipo de conductas consolida una lógica de “todo vale” que afecta el funcionamiento institucional y debilita la legitimidad del sistema político.

Fajardo señaló que el círculo cercano al presidente hace un silencio cómplice en los casos de corrupción

Luego, en una entrevista para Blu Radio, Fajardo retomó el tema y cuestionó la respuesta del Gobierno frente a los casos de corrupción que involucran a personas cercanas al poder. En ese diálogo planteó la necesidad de transformar los mecanismos actuales de control, con la creación de una agencia anticorrupción que, según explicó, asumiría de forma directa.

La controversia tiene origen en las revelaciones sobre contactos entre funcionarios del Gobierno y el entorno a alias Papá Pitufo. De acuerdo con la investigación periodística, se registraron reuniones y comunicaciones que incluyeron la participación de intermediarios.

Diego Marín Buitrago no decidió acogerse a la jurisdicción colombiana - crédito red social X y Cristian Bayona/Colprensa
La controversia se centra en reuniones entre funcionarios del Gobierno y el entorno de ‘Papá Pitufo’, según investigaciones periodísticas - crédito Fiscalía General de la Nación y Cristian Bayona/Colprensa

“Yo no sé si ustedes, en este caso particular, para hablar de lo que estamos viviendo hoy, ¿saben algo acerca de esa Secretaría de la Transparencia en este gobierno? ¿Han visto alguna manifestación de la corrupción que está al lado del presidente?“, cuestionó Fajardo ante el medio en mención.

Sergio Fajardo afirmó que lo llamativo de la situación, y lo que según él explica el silencio del presidente, de algunos de sus colegas e incluso de Iván Cepeda, es que nadie se pronuncia porque quienes están involucrados forman parte de ese mismo círculo. A su juicio, resulta evidente que se protegen entre ellos de alguna manera, sin que nadie asuma directamente su propia responsabilidad.

El candidato señaló en la mesa radial: “Porque han sido personas asociadas a su círculo más cercano, que han estado involucradas en temas de corrupción, que estamos viendo todos los días corrupción”.

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