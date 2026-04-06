Hipopótamos de Pablo Escobar invaden carreteras y humedales en Colombia: alertan por riesgo de accidentes

El avistamiento de tres hipopótamos cruzando la autopista Medellín-Bogotá cerca de la Hacienda Nápoles este lunes encendió las alertas entre conductores y autoridades, ante el riesgo que representa su presencia en plena vía - crédito @ColombiaOscura / X

En las últimas semanas, la presencia de hipopótamos en diversas regiones del país ha generado alarma entre conductores, comunidades rurales y autoridades ambientales. Los animales, introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar en la década de 1980, han comenzado a desplazarse fuera del perímetro de la antigua hacienda Nápoles, cruzando carreteras, vías férreas y humedales, lo que aumenta el riesgo de accidentes y los impactos sobre los ecosistemas locales.

Según reportes de El Colombiano, durante el fin de semana del 28 y 29 de marzo, tres hipopótamos fueron vistos caminando junto a la autopista Medellín-Bogotá, cerca de Nápoles. La escena generó preocupación, especialmente por coincidir con la Semana Santa, periodo en el que miles de vehículos circulan entre las dos principales capitales.

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El tamaño de los animales es un factor crítico ya que pueden alcanzar hasta cinco metros de largo y pesar entre 2.000 y 3.000 kilos, lo que convierte cualquier encuentro con automotores en una situación de alto riesgo. Casos anteriores incluyen el choque de un camión en 2023 en Doradal, donde un macho adulto falleció al no poder evitar el impacto.

Adicionalmente, otro ejemplar fue avistado en la carrilera del tren de carga que conecta La Dorada con Santa Marta, generando el riesgo de descarrilamientos debido al paso de los vagones.

Tres Hipopótamos fueron vistos caminando junto a la vía, generando alarma por la alta densidad de tránsito durante Semana Santa. - crédito captura de video

Impactos en comunidades y ecosistemas

Los hipopótamos también afectan la actividad agrícola y la seguridad de los pobladores rurales. El Colombiano reporte que según David Echeverri, jefe de Biodiversidad de Cornare, los animales han dañado cercas y cultivos, y su fuerza les permite superar barreras eléctricas.

Cada individuo consume entre 150 y 450 kilos de vegetación diariamente, generando grandes cantidades de materia fecal que alteran la calidad del agua y el suelo, además de desplazar a especies nativas como chigüiros, babillas y manatíes antillanos.

En enero de 2026, un hipopótamo apareció muerto en un lago de Río Claro Cocorná Sur, en Boyacá. Echeverri señaló que la causa más probable fue un enfrentamiento territorial entre machos, aunque tampoco se descartaron enfermedades como posible factor de mortalidad.

Un hipopótamo apareció muerto en el lago; se presume que la causa fue un enfrentamiento territorial entre machos o enfermedad. - crédito Cornare

Expansión de la población

La población de hipopótamos ha crecido de manera exponencial desde su introducción. De los cuatro animales originales en 1981, hoy se estima que hay alrededor de 200 ejemplares distribuidos en Antioquia, Santander, Boyacá y Bolívar. Esta expansión ha llevado a encuentros más frecuentes con humanos y a impactos ambientales cada vez más notorios.

Según informó el medio ya mencionado, Leonardo Granados, secretario de Medio Ambiente de Barrancabermeja, confirmó que uno de estos hipopótamos recorrió entre 250 y 280 kilómetros desde Nápoles hasta la Ciénaga del Opón, lo que evidencia la capacidad de estos animales para desplazarse grandes distancias y colonizar humedales estratégicos.

Riesgo para la vida humana

La presencia de estos animales representa un peligro directo. Granados recordó que los hipopótamos son considerados los mamíferos más mortíferos de África y que cualquier acercamiento puede ser letal. Las autoridades han recurrido al uso de luces y sirenas para reubicar a los animales hacia los humedales, pero la falta de coordinación entre el Ministerio de Ambiente y las corporaciones autónomas regionales complica los esfuerzos de control.

La especie ha aumentado su presencia en Antioquia, Santander, Boyacá y Bolívar, afectando ecosistemas y la actividad humana. - crédito EFE/ Zoo De Tennoni

Historia y contexto

El historial de conflictos con hipopótamos en Colombia se remonta a finales de la década de 1990, cuando, tras la muerte de Escobar, los animales quedaron a su libre albedrío. Desde entonces, se han registrado daños a cultivos, ataques a ganado y encuentros peligrosos con pobladores y pescadores. Episodios como el sacrificio de dos hipopótamos en Puerto Berrío en 2009 generaron rechazo por parte de ambientalistas y mostraron la complejidad de manejar esta especie invasora.

Actualmente, los hipopótamos se encuentran en múltiples municipios de Antioquia, incluyendo Puerto Triunfo, Puerto Berrío, Puerto Nare y Yondó, y existen reportes de presencia hasta en la depresión momposina, a más de 370 kilómetros de Nápoles.