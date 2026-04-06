Colombia

Ataque sicarial o una pelea de borrachos: esto es lo que se sabe del asesinato de “El Patrón” en reconocida playa turística de Cartagena

Un ataque armado registrado en un concurrido sector turístico dejó como saldo una persona muerta, en un episodio que se produjo tras una confrontación entre asistentes que compartían bebidas alcohólicas

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Alias el Patrón fue identificado preliminarmente como la víctima del ataque armado en medio de una multitud en Tierrabomba crédito Colombia Travel/Procolombia/Redes sociales
Alias el Patrón fue identificado preliminarmente como la víctima del ataque armado en medio de una multitud en Tierrabomba crédito Colombia Travel/Procolombia/Redes sociales

El ataque a tiros en una zona turística de Tierrabomba interrumpió abruptamente la calma de la Semana Santa en Cartagena (Bolívar).

Decenas de visitantes nacionales y extranjeros vivieron momentos de pánico el domingo 5 de abril cuando, en plena tarde, un hombre fue asesinado en Fénix Beach, uno de los balnearios más concurridos de la isla.

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La agresión ocurrió aproximadamente a las 3:30 p. m., cuando varias personas se encontraban compartiendo bebidas alcohólicas en la playa el Domingo de Resurrección.

Testigos señalaron que varios individuos arribaron en una lancha y, sin pronunciar palabra, abrieron fuego al parecer contra José Danilo Oviedo Chacón, conocido con el alias El Patrón.

Así fue que intentaron robar a conocida presentadora de televisión en el norte de Bogotá - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó un asesinato a tiros en Fénix Beach, isla de Tierrabomba, el domingo 5 de abril - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, informó que el homicidio fue inicialmente catalogado como “un hecho de intolerancia”. El oficial precisó: “Se presenta un homicidio en el marco de una riña, producto de la intolerancia por la ingesta irresponsable de bebidas embriagantes”.

Según la versión entregada por personas que presenciaron el hecho, entre ellas vendedores de productos turísticos y empleados de hoteles, el grupo consumía cerveza y whisky cuando uno de los presentes disparó contra la víctima. La situación desató el caos entre los asistentes y obligó a evacuar la zona.

Un presunto narcotraficante terminó muerto tras la riña, lo que llevó a la intervención del CTI de la Fiscalía General de la Nación, responsable de las labores para identificar plenamente a la víctima y ubicar a los responsables del ataque. La noticia se propagó rápidamente a través de redes sociales, donde se difundió el alias del fallecido.

La Policía Metropolitana continúa recabando testimonios y evidencia para esclarecer las circunstancias que llevaron al homicidio.

Imagen de referencia. Las autoridades investigan el homicidio de un hombre en el noroccidente de Bogotá - crédito Colprensa
Unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación iniciaron las diligencias urgentes para identificar plenamente al fallecido - crédito Colprensa

Mientras tanto, reforzó la presencia de uniformados en la zona insular con el fin de garantizar la seguridad de turistas y habitantes, y evitar que se repitan episodios similares.

Sobre alias El Patrón

La muerte de José Danilo Oviedo llevó su cuerpo a la sede de Medicina Legal en Zaragocilla, donde los peritos forenses se encargarán de confirmar su identidad mediante documentos y huellas dactilares. La Policía anticipó que ofrecerá información ampliada sobre este homicidio, considerado el primer caso violento registrado en el mes de abril.

Según información revelada por el diario regioanl El Heraldo, “era visto constantemente en Barranquilla rodeado de más de diez escoltas, y tenía, al parecer, negocios en sectores como Villa Carolina, entre ellos un estanco y cavas que eran frecuentados, de acuerdo a dichas versiones, por hombres de confianza, camionetas y movimientos que daban cuenta del poder económico que aún conservaba”.

El ambiente en torno a sus actividades comerciales y el despliegue de seguridad reforzaban la percepción de su influencia local.

La identidad de alias el Patrón circuló en redes sociales mientras la policía sigue en busca de los responsables del asesinato - crédito Redes sociales/X
La identidad de alias el Patrón circuló en redes sociales mientras la policía sigue en busca de los responsables del asesinato - crédito Redes sociales/X

A lo largo de la última década, José Oviedo figuró en reportes policiales que lo vinculaban a redes ligadas a alias Megateo y alias Chucho Mercancía. De acuerdo con dichos informes, se le señalaba como responsable de adquirir base de coca, transportarla y procesarla para su envío fuera del país, principalmente por el Caribe rumbo a Centroamérica y Europa, utilizando lanchas rápidas.

En 2013, El Patrón fue arrestado tras ser señalado como presunto líder de una banda con conexiones tanto al Clan del Golfo como al EPL, según la cobertura periodística de ese momento. Este historial lo mantuvo bajo la mirada de las autoridades y de la opinión pública en la región.

Según un testigo de los hechos el Domingo de Resurración consultado por el diario local Impacto News, el hecho se produjo cuando los agresores arribaron por mar y, tras acercarse a la orilla, ejecutaron al hombre con extrema violencia.

“Los atacantes habrían utilizado pistolas con silenciador y le habrían propinado, al menos, siete impactos de bala en la cabeza a la víctima”, relató.

Las autoridades han enfocado sus primeras investigaciones en esclarecer si el homicidio guarda relación con una deuda vinculada al tráfico de drogas. Por el momento, los responsables del crimen no han sido identificados y continúan prófugos.

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