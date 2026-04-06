Colombia

Asesinan a tres adultos mayores en Guachené, Cauca, dentro de un establecimiento público

La Unidad de Restitución de Tierras rechazó el ataque y solicitó a las autoridades capturar a los responsables, alertando sobre la presencia de grupos armados ilegales en la región

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Homicidio - Colombia
Autoridades investigan el ataque ocurrido en un establecimiento de Guachené. - crédito Colprensa

Tres adultos mayores fueron asesinados dentro de un establecimiento público en el municipio de Guachené, departamento del Cauca, por hombres armados que ingresaron y dispararon en repetidas ocasiones, según información confirmada por las autoridades y la Unidad de Restitución de Tierras (URT). El hecho se registró el domingo 5 de abril y ha generado una respuesta institucional que insiste en la urgencia de reforzar las medidas de seguridad en la zona.

Según información conocida por Blu Radio, los hechos ocurrieron cuando tres adultos mayores se encontraban en un establecimiento de la vereda Obando, en Guachené, Cauca, y fueron atacados por sujetos armados que abrieron fuego dentro del local. Las víctimas fallecieron en el sitio. La Policía de Cauca y la Fiscalía General de la Nación iniciaron las investigaciones para esclarecer los móviles y determinar la identidad de los responsables.

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La Unidad de Restitución de Tierras (URT), dirigida por Giovani Yule, condenó el crimen e hizo un llamado a las autoridades competentes para avanzar en la identificación y captura de los responsables.

“La URT condena enfáticamente los hechos de violencia reportados, entre ellos homicidios, desplazamientos forzados, amenazas y demás acciones que atentan contra la vida, la integridad y permanencia en el territorio de estas familias”, se lee en el comunicado emitido por la entidad.

La URT condenó el hecho y expresó solidaridad con las familias de las víctimas. - crédito URT
La URT condenó el hecho y expresó solidaridad con las familias de las víctimas. - crédito URT

Accionar de grupos armados ilegales y contexto humanitario

La URT alertó sobre la continuidad de la violencia perpetrada por grupos armados ilegales en el sur del Cauca. En el comunicado oficial, la entidad advirtió que estas acciones han elevado el temor entre los habitantes y agravado el panorama humanitario en la región. Además, el organismo remarcó la condición de vulnerabilidad de los adultos mayores y habitantes sujetos de especial protección constitucional.

En el pronunciamiento, la Unidad de Restitución de Tierras informó que se están articulando acciones institucionales con entidades del Gobierno para atender las denuncias, acompañar a la comunidad y activar rutas de protección y atención integral para las víctimas.

Grupos armados-Colombia
El suroccidente del país mantiene alerta ante la presencia de grupos armados ilegales. - crédito Colprensa

Reacciones y demandas de la comunidad

De acuerdo con información obtenida por Blu Radio, la población de Guachené ha manifestado preocupación por la seguridad y ha solicitado la intervención urgente de las autoridades estatales frente al aumento de homicidios, desplazamientos forzados y amenazas en la zona. Líderes sociales y organizaciones de derechos humanos han advertido sobre la persistencia de hechos violentos y la necesidad de medidas inmediatas que permitan restablecer la seguridad.

En el comunicado institucional, la URT reiteró la necesidad de que “las autoridades adopten medidas inmediatas y efectivas, que permitan garantizar los derechos de la población civil y restablecer las condiciones de seguridad en la zona”. El organismo también anunció el acompañamiento permanente a las familias afectadas y la coordinación de respuestas integrales ante la situación.

Investigación en curso y antecedentes recientes

La Policía de Cauca y la Fiscalía informaron que se mantienen en curso las investigaciones para determinar los móviles de este homicidio múltiple y la posible relación con la disputa territorial entre actores armados ilegales. Hasta el momento, las autoridades no han reportado capturas relacionadas con el caso.

Según registros de la Unidad de Restitución de Tierras, la región ha enfrentado reiteradas denuncias por vulneraciones a los derechos humanos, incluyendo homicidios, desplazamientos forzados y amenazas. El organismo estatal subrayó que la presencia de actores armados ilegales ha generado un impacto significativo en la vida y seguridad de los habitantes de Guachené y otras zonas rurales del Cauca.

Imagen de referencia
La población de Guachené se ve afectada por la inseguridad en la región. - crédito Colprensa (referencia)

Acciones institucionales y compromiso estatal

La URT señaló que, en articulación con entidades del Gobierno, se están ejecutando acciones para la atención de las denuncias y el acompañamiento a la comunidad de Guachené. Entre las medidas adoptadas figuran la activación de rutas de protección y la atención integral a las víctimas en el marco de las competencias de la entidad.

“La Unidad reitera su compromiso con la defensa de los derechos territoriales y la dignidad de las comunidades, y continuará atenta a la evolución de esta situación, brindando el acompañamiento que corresponda”, puntualizó la entidad en el comunicado conocido por Infobae.

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