Abelardo de la Espriella desafió a Iván Cepeda y agitó la contienda presidencial: “Que no sea cobarde, que me dé la cara”

Abelardo de la Espriella desafía públicamente a Iván Cepeda a un debate durante la campaña presidencial para las elecciones de Colombia 2026 - crédito Composición fotográfica: Colprensa

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial y reconocido abogado, sacudió el escenario político colombiano al lanzar un reto público a Iván Cepeda, aspirante respaldado por el petrismo, durante su intervención en una entrevista.

La confrontación se produjo en el contexto de una campaña marcada por la polarización y la expectativa de cara a las elecciones de 2026. De la Espriella criticó la ausencia de Cepeda en los debates y lo acusó de eludir el enfrentamiento de ideas frente a la ciudadanía.

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El jurista expresó su confianza en avanzar a la segunda vuelta, citando las recientes encuestas que lo posicionan como uno de los favoritos.

“Yo no me voy a pasar la campaña llamando al orden a todo el mundo porque tengo que estar concentrado en las propuestas. (...) Tenemos todo para ser una gran nación”, manifestó De la Espriella a Semana.

La acusación de De la Espriella hacia Cepeda enfatiza la herencia política del petrismo, las Farc y el ELN en el actual panorama electoral - crédito Alejandro Gonzalez - AFP/Reuters

Además, atribuyó a las próximas elecciones el carácter de decisivas, pues considera que está en juego la democracia y la libertad del país.

Un reto y acusaciones directas

El desafío de De la Espriella a Cepeda no quedó en palabras generales. El candidato acusó a su contrincante de encarnar lo que definió como la herencia política de Gustavo Petro, las Farc y el ELN.

“Que no sea cobarde, que me dé la cara y que salga a debatir”, exigió el abogado, agregando: “Si quiere que vaya con los papelitos, que lleve asesores y que le soplen. Que la pinte como quiera que yo lo que quiero es que me dé la cara y que el pueblo colombiano sepa que Cepeda es un farsante y un mentiroso”.

Durante su intervención en el medio citado, De la Espriella amplió sus críticas al señalar que, en su opinión, “Si el candidato del petrismo llega a ganar las elecciones, defenderá el mismo proyecto político de Petro”, el cual, según él, ha “fracasado en todo el mundo y va a llevar a Colombia a la destrucción total”, puntualizó.

De la Espriella asegura que las próximas elecciones presidenciales en Colombia definirán el futuro de la democracia y la libertad del país- crédito redes sociales

Cepeda lidera las encuestas, pero el debate sigue pendiente

En su análisis, De la Espriella reconoció la solidez de la base electoral del petrismo y atribuyó parte de ese respaldo a estrategias populistas. Sostuvo que el actual presidente ha sabido construir una estructura política efectiva.

“Petro podrá ser lo que sea, pero no es un tonto y es un estratega político impresionante”, declaró para Semana. Añadió que, aunque el petrismo mantiene una base amplia, esta no sería suficiente para un triunfo en primera vuelta y auguró un escenario distinto en una eventual segunda vuelta.

El candidato también hizo referencia a recientes controversias, citando que el presidente confesó haberlo tenido interceptado, lo que calificó como una muestra de los excesos del mandatario. “Sabe cómo hacer las cosas y cuándo hacerlas, aunque a veces se equivoca cuando se pasa de ‘rock and roll’, como decimos en el Caribe”, señaló.

El candidato Abelardo de la Espriella sostiene que el petrismo cuenta con una base electoral sólida pero insuficiente para ganar en primera vuelta- crédito Composición fotográfica Colprensa

De la Espriella, convencido de sus posibilidades, anticipó que la verdadera pugna se definirá en la segunda vuelta y no descartó la posibilidad de una alianza con Paloma Valencia, dependiendo de los resultados de la primera ronda.

“Están inventando cualquier cosa porque saben que conmigo se les acaban los privilegios”, afirmó.

Programas de gobierno: diferencias profundas

A seis semanas de la primera vuelta, tanto De la Espriella como Cepeda empiezan a perfilar sus propuestas. El programa del abogado, bautizado como “Patria milagro”, se articula en torno a una narrativa de reconstrucción nacional basada en valores como el orden, la institucionalidad y la prosperidad. Entre sus principales promesas destacan:

Impulsar una “mayoría moral y política” para la reconstrucción nacional.

“Limpiar” las instituciones públicas, comenzando por Ecopetrol.

Elevar a rango constitucional la prohibición de la combinación de todas las formas de lucha.

Erradicar 330.000 hectáreas de cultivos ilícitos.

Aplicar un “plan de choque” para el sistema de salud con una inyección de 10 billones de pesos.

Ambos candidatos, De la Espriella y Cepeda, presentan propuestas contrastantes, desde la limpieza institucional hasta la revolución agraria y la reducción de la pobreza - crédito @delaespriella_style/Instagram - Facebook

Por su parte, Cepeda orienta sus propuestas hacia una agenda social centrada en las víctimas del conflicto armado y en la profundización de los cambios iniciados por el actual gobierno. Sus ejes principales incluyen:

Recuperar lo saqueado por corrupción para resarcir a las víctimas.

Impulsar una “revolución agraria” para fortalecer la seguridad alimentaria y la dignidad rural.

Fomentar oportunidades e infraestructura para alcanzar la paz.

Promover la reducción de la desigualdad y la pobreza.

Estimular el desarrollo productivo desde las regiones con autonomía democrática.