Juan Daniel Oviedo advirtió que la decisión del Gobierno de apartarse de la junta del Banco de la República es “muy peligrosa” y explicó la razón

Juan Daniel Oviedo señaló al Gobierno Petro que querer generar división - crédito Sergio Acero/Reuters

Cuatro directivos del Banco de la República votaron a favor de la decisión de incrementar en 100 puntos básicos (pbs) la tasa de interés de política monetaria, que quedó en 11,25%. Esta determinación disgustó al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, que desde ahora está distanciado de la banca central de Colombia.

El primer mandatario ratificó la postura oficialista a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que señaló a la junta directiva de actuar con base en una línea opositora al Gobierno actual.

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“Como avisé, la junta del banco de la república sigue en su actitud de matar la economía colombiana. El gobierno se retira de la junta. No somos partícipes de una posición de oposición suicida”, indicó el jefe de Estado en la red social.

El presidente Gustavo Petro respaldó la decisión del ministro de Hacienda de retirarse de la reunión que se realizó con la junta directiva del Banco de la República - crédito @petrogustavo/X

El candidato a la Vicepresidencia Juan Daniel Oviedo rechazó las declaraciones del presidente Petro y la decisión del Gobierno de apartarse de la junta directiva. Desde su perspectiva, esta determinación genera desconfianza en la economía, las instituciones y las reglas que rigen en Colombia.

Advirtió que las consecuencias las tendrá que afrontar la población, que experimentará limitaciones en el manejo de sus finanzas. “Romper con la Junta del Banco de la República es romper la estabilidad y acabar con la confianza. Y eso se traduce en algo concreto: plata más cara, créditos más difíciles, más presión para las familias. El costo llega a la casa de todos”, explicó el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Añadió: “Declarar como enemigo al Banco de la República es una apuesta electoral muy peligrosa para el país”, aseveró Oviedo.

Afirmó, entonces, que se debe esperar a que el Gobierno de Gustavo Petro cambie su forma de administrar el país, indicando que, mientras permanezca, podría haber más división y menos responsabilidad. En consecuencia, indicó que se requiere de un Gobierno distinto.

El candidato Juan Daniel Oviedo rechazó el distanciamiento del Gobierno nacional con el Banco de la República - crédito @JDOviedoAr/X

En otra publicación, el primer mandatario acusó a la junta directiva del Banco de la República de trabajar para aumentar las ganancias de los banqueros, que son dueños de la deuda pública, incrementando la tasa de interés de política monetaria: “Ponen al pueblo a pagarles las ganancias a través del presupuesto nacional”.

Adicionalmente, aseguró que la ciudadanía afrontará problemas en su economía debido a la alza establecida por los directores del banco. Las personas que se dedican a la exportación de productos serían las más afectadas.

“Es una posición política de oposición. La inflación no crece por la cantidad de dinero en la economía, sino por el precio de los alimentos. La subida de la tasa de interés solo revaloriza el peso, perjudica a los exportadores y, al aumentar los costos financieros, produce más inflación y hace más costosa la deuda y busca por allí un colapso fiscal”, precisó el presidente.

Gustavo Petro aseguró que la mayoría de la Junta del Banco de la República busca aumentar las ganancias de los dueños de la deuda pública a costa del presupuesto nacional - crédito @petrogustavo/X

La candidata presidencial Paloma Valencia, cuya fórmula vicepresidencial es Juan Daniel Oviedo, también adoptó una postura de rechazo frente a las declaraciones del jefe de Estado, indicando que el primer mandatario no tiene evidencia para poner en duda las intenciones de la junta directiva al incrementar la tasa de interés.

Lo señaló de buscar generar división y afirmó que su pronunciamiento no es digno de un presidente de la República: “Es una vergüenza”.

La candidata Paloma Valencia criticó el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre las medidas tomadas por la junta directiva del Banco de la República - crédito @PalomaValenciaL/X

“Los datos y los análisis rigurosos de académicos colombianos e internacionales indican que la junta directiva del Banco de la República ha dado un muy buen manejo a la política monetaria (durante los últimos 30 años), controlando la inflación y generando la confianza y certidumbre necesarias para que los agentes económicos puedan tomar buenas decisiones de inversión”, añadió.