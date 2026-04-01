Así será la rentabilidad de los CDT en Colombia desde abril con la subida de la tasa de interés del Banco de la República

Los CDT se pueden abrir desde aplicaciones móviles. El dinero guardado siempre estará protegido de la volatilidad - crédito Colprensa

El aumento de la tasa de interés de referencia del Banco de la República al 11,25%, que es el costo al que el banco central presta o recibe dinero de las entidades financieras, junto con el distanciamiento anunciado por el Gobierno de Gustavo Petro, marca un momento histórico para los ahorradores en Colombia.

La más reciente reunión de la junta estuvo marcada por la retirada del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien anunció públicamente el distanciamiento del Gobierno respecto al emisor y subrayó la independencia de la entidad monetaria en un contexto de alta tensión institucional.

El incremento, el segundo consecutivo de 2026 y que acumula 200 puntos básicos (pb) en el año, impacta de manera directa las condiciones de inversión en productos como los certificados de depósito a término (CDT), con proyecciones de tasas superiores al 13% efectivo anual (E.A.) en las próximas semanas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La subida incrementa de inmediato los rendimientos ofrecidos por los bancos en los CDT, lo que los convierte en una alternativa atractiva para las personas que buscan preservar y hacer crecer su patrimonio.

De acuerdo con el análisis del cofundador y analista de MejorCDT, David Susa, las condiciones actuales constituyen uno de los escenarios más favorables para la renta fija en los últimos años, sobre todo, ante la persistente volatilidad financiera y la inflación cercana al 5,29%.

El Banco de la República elevó en 100 puntos básicos la tasa de interés y la llevó a 11,25% - crédito John Vizcaíno/Reuters

Para los que invierten en renta fija, la determinación tiene repercusiones inmediatas. Según Susa, “no estamos frente a un ajuste más. Estamos frente a una señal rotunda del Banco de la República de que la inflación es su prioridad, incluso, si eso implica fricción con el Gobierno. Para los ahorradores, esto tiene una traducción directa: las tasas de los CDT pueden seguir subiendo y estamos entrando en uno de los mejores momentos para invertir en renta fija de los últimos años”.

La transmisión de este ajuste se produce sin dilación: cada incremento en la tasa de referencia obliga a las entidades financieras a mejorar el interés de los productos de ahorro. Después del alza de enero, que llevó la tasa oficial al 10,25% ya se registraban ofertas superiores al 12% E.A. Luego del nuevo aumento, el mercado proyecta tasas que podrían sobrepasar el 13% E.A., en particular en plazos entre seis y doce meses.

Efectos en los rendimientos de los CDT

Dicho cambio para los ahorradores resulta evidente. Susa sostiene que “en enero dijimos que era un punto de inflexión. Hoy podemos decir que es una confirmación. Las tasas de los CDT pueden seguir ajustándose al alza en las próximas semanas y no sería sorprendente ver ofertas por encima del 13% E.A., especialmente, en plazos de seis a 12 meses. Estamos ante el mejor escenario para renta fija que hemos visto en años”.

Así las cosas, el atractivo de los CDT reside no solo en los nuevos niveles de interés, sino en la posibilidad de obtener rendimientos reales positivos. Con una inflación que ronda el 5,29%, muchos ahorradores encuentran que los CDT ofrecen una rentabilidad efectiva por encima del aumento de precios, una circunstancia poco habitual en Colombia.

El desempeño de los CDT en Colombia presenta tasas de rentabilidad superiores a las registradas en años previos - crédito VisualesIA/Infobae

Por supuesto, la coyuntura impulsa a replantear las preferencias de inversión, privilegiando instrumentos que brinden seguridad y previsibilidad frente a la inestabilidad local e internacional.

Renta fija como refugio ante la volatilidad financiera

La decisión del Banco de la República ocurre en medio de un contexto de volatilidad global y nacional, que refuerza la migración de capitales hacia la renta fija. El índice Colcap acumula caídas superiores al 13% en lo que va del año, y el S&P500 arrastra un retroceso cercano al 8,5%. La incertidumbre derivada del proceso preelectoral en Colombia incrementa la cautela entre inversionistas y favorece activos más estables.

El distanciamiento entre el Gobierno y el Banco, junto a situaciones internacionales como el conflicto en Irán y dudas en torno a los aranceles globales, incrementan el clima de inestabilidad. En este escenario, los ahorradores buscan alternativas que les permitan resguardar y aumentar el valor de su capital fuera de los mercados volátiles. Los CDT surgen, así, como una opción relevante para quienes valoran la certidumbre en las inversiones.

Desde MejorCDT insisten en que, ante movimientos bruscos y presiones políticas que irradian sobre el sistema financiero, la prioridad por productos conservadores resulta lógica para quienes buscan proteger su patrimonio.

Un certificado de depósito a término corresponde a un producto financiero que ofrecen los bancos o instituciones autorizadas - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Estrategias sugeridas para inversionistas ante las nuevas tasas de interés

La posibilidad de esperar nuevas subidas antes de invertir es tentadora. Sin embargo, Susa advierte que “mientras se pospone la inversión, el dinero pierde valor frente a una inflación que hoy ronda el 5,29%”.

De esta manera, la recomendación técnica es equilibrar la estrategia, con lo que se destina parte del capital a plazos largos con mejores tasas actuales, y otra parte a plazos cortos, con lo que se conserva flexibilidad ante posibles ajustes futuros. “Si bien parece lógico aguardar por nuevas alzas, dejar de invertir en este contexto implica resignar importantes rendimientos reales. Nuestra experiencia muestra que diversificar permite equilibrar oportunidad y protección”, precisó David Susa.

Dicha táctica tiene sustento en la combinación de tasas históricamente elevadas y la flexibilidad de adaptar inversiones si el entorno se modifica. Para los especialistas, aun en condiciones de alta inflación e incertidumbre, actuar de forma proactiva y ajustar estrategias es preferible a mantener los ahorros inmovilizados.