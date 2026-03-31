Vicky Dávila arremetió contra Enrique Gómez por pulla del abogado contra el expresidente Álvaro Uribe: “No sea majadero”

Enrique Gómez desafió a Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro en Montería y llamó a romper con los clanes políticos - crédito Colprensa

En Montería, el debate electoral sumó un nuevo episodio tras la difusión de un video en la red social X, donde Enrique Gómez, abogado y excandidato presidencial, lanzó críticas directas al actual jefe de Estado y al exmandatario Álvaro Uribe Vélez.

En su publicación, Gómez señaló: “Nuestro presidente bagre seco, que todos los días anda de bagrada en bagrada, yo por más que busco no lo veo en el tarjetón, pero no para de hacerle campaña a alias El heredero, al señor Cepeda (sic)”.

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El mensaje, grabado en el mercado de Montería, reactivó la discusión sobre el papel de los liderazgos históricos en las campañas colombianas.

Gómez cuestionó la presencia activa de figuras que, aunque no aparecen como candidatos, influyen abiertamente en el proceso. “Por más de que miro, al expresidente Uribe en el tarjetón por ningún lado. Y eso es el señor que le está haciendo la campaña a Paloma. Otra vez, otros diez, 20 años de Petro contra Uribe”, afirmó el dirigente.

Enrique Gómez acusó a Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro de dominar la contienda y promueve la candidatura de Abelardo de la Espriella - crédito @Enrique_GomezM/X

Para Gómez, la política nacional enfrentó un ciclo repetitivo, donde los protagonistas de siempre mantienen su dominio sobre el debate público.

La insistencia de Gómez en la necesidad de una opción que no dependa de estructuras tradicionales. El político sostuvo: “¿Sí será eso lo que necesita Colombia? ¿O necesita la independencia del tigre? Necesita realmente un gobernante que esté comprometido con el cambio, la transformación y sobre todo acabar con los privilegios de los de siempre”.

Durante su visita, Gómez respaldó abiertamente al abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella, a quien considera la alternativa capaz de impulsar una transformación política.

El video, que circuló ampliamente en redes sociales y fue replicado por medios nacionales, incluyó una invitación a respaldar propuestas alejadas de los clanes históricos.

“Eso solo se logra con alguien, primero que hace campaña y sí está en el tarjetón, no personas que son, la hija de el uno o el socio y el cómplice del otro”, expresó Gómez en medio de actividades con comerciantes y habitantes de Montería. Para el dirigente, el país requiere un liderazgo que no dependa de apellidos ni alianzas heredadas.

Vicky Dávila exigió respeto a Álvaro Uribe Vélez y cuestionó a Enrique Gómez en redes - crédito @VickyDavilaH/X

Gómez concluyó: “Por eso con Abelardo sigamos, trabajemos, multipliquemos, que vamos a cambiar al régimen y al establecimiento y vamos a lograr la patria milagro. Con Abelardo seguimos firmes por la patria”.

Su postura generó reacciones en distintos sectores políticos, reflejando la tensión entre quienes promueven la renovación y quienes defienden la continuidad de referentes tradicionales.

La periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila respondió a Gómez a través de X, reclamando respeto hacia el expresidente. “Enrique Gómez, respete al expresidente Álvaro Uribe. No sea majadero. Hace Ud daño, mucho daño”, publicó Dávila.

Intercambio entre Hernán Cadavid y Enrique Gómez expuso divisiones sobre alianzas para la segunda vuelta presidencial

Un intercambio en la red social X entre Hernán Cadavid y Enrique Gómez reflejó las tensiones entre sectores que respaldan distintas candidaturas para las próximas presidenciales.

Cadavid, miembro del Centro Democrático, cuestionó a Gómez sobre el trato que recibirían su partido y el expresidente Álvaro Uribe Vélez en caso de que Abelardo de la Espriella avance a la segunda vuelta.

Enrique Gómez desafió al Centro Democrático y planteó condiciones para respaldos en caso de balotaje - crédito @Enrique_GomezM/X

“Le hago una pregunta al señor Enrique Gómez: ¿si el Dr. De La Espriella pasa a la segunda presidencial, este será el trato que nos den al Centro Democrático y a Álvaro Uribe Vélez?”, escribió Cadavid.

Gómez respondió con un mensaje directo, sugiriendo que la reciprocidad dependerá de la postura del uribismo en el eventual escenario de segunda vuelta.

“Si quien pasa es Paloma, ¿Oviedo y todo el santismo que copó tu campaña olvidarán el veto virulento contra De la Espriella, o seguirán tildándolo de radical, extremista, costeño fantoche y sin propuestas?”, expresó Gómez. El dirigente añadió: “El Tigre lo ha dicho hasta el cansancio: le cargamos la maleta a cualquiera que pueda derrotar a Cepeda”.

Finalmente, Gómez preguntó si el Centro Democrático y sus líderes respaldarían a De la Espriella en segunda vuelta, dejando abierto el debate sobre alianzas futuras en el panorama político actual.