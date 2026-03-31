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Semana Santa: cómo proteger la piel del sol y evitar quemaduras durante los días festivos

Los cambios de clima y de rutina pueden afectar el rostro y el cuerpo, por lo que es fundamental mantener el cuidado personal, incluso cuando varían los horarios y las actividades diarias

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Primer plano del rostro de una persona con piel brillante y gotas de sudor en la frente, nariz y mejillas. Se ven ojos castaños.
El clima y los cambios en la rutina en vacaciones pueden ocasionar problemas en la piel - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante Semana Santa, periodo en el que muchas personas viajan desde Bogotá y otras ciudades hacia regiones del país con climas cálidos y mayor exposición solar, especialistas en medicina estética recomiendan reforzar el cuidado de la piel. Los cambios en temperatura, humedad, altitud y radiación ultravioleta pueden impactar significativamente su estado.

De acuerdo con información revelada por la Academia Americana de Dermatología, cerca del 60% de las personas presenta cambios visibles en la piel al exponerse a diferentes condiciones climáticas. La humedad y la radiación solar se identifican como los factores de mayor influencia en el aumento de grasa, aparición de brotes de acné y daños cutáneos, por lo que es indispensable seguirse cuidando al estar varios días fuera de casa.

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Cambios frecuentes en la piel durante la temporada de lluvias y calor

Durante estos días, la piel suele aumentar la producción de sebo, presentando un aspecto más grasoso y sensación pegajosa por causa del cambio de clima. También se incrementa el riesgo de obstrucción de poros y brotes de acné, especialmente en pieles grasas o sensibles.

Además, es común la aparición de infecciones leves como dermatitis o foliculitis, junto con daños derivados de la radiación ultravioleta, como manchas, envejecimiento prematuro y deshidratación, pues los cambios en la alimentación y consumo de bebidas también traen consecuencias.

En periodos de alta humedad o exposición solar, la piel puede volverse más vulnerable, independientemente del tipo, aunque los efectos suelen ser más notorios en personas con tendencia a la grasa o sensibilidad cutánea.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los hombres también deben cuidar su rostro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Recomendaciones para el cuidado de la piel durante Semana Santa

Especialistas aconsejan realizar una limpieza adecuada pero suave, empleando productos que controlen el exceso de grasa sin alterar la barrera natural de la piel. Para la hidratación, se sugiere optar por fórmulas ligeras, en textura gel, que mantengan el equilibrio sin añadir peso.

El uso de protector solar se considera obligatorio todos los días, incluso cuando el cielo esté nublado, llueva o si no pretende salir al exterior. Para aquellos que permanecen mucho tiempo al aire libre, la reaplicación de este producto debe hacerse cada dos a tres horas. Se recomienda evitar productos oclusivos o pesados, ya que pueden obstruir los poros y aumentar la probabilidad de brotes.

Como medida adicional, se aconseja protegerse físicamente del sol mediante el uso de gafas, sombreros o gorras, y evitar la exposición directa entre las 10:00 y las 16:00 horas. Mantener rutinas simples y adaptadas al clima favorece la salud cutánea.

Una persona se mira al espejo mientras aplica protector solar blanco en puntos estratégicos de su rostro con las yemas de los dedos, en un baño bien iluminado.
La replicación de protector solar es indispensable a diario - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Adaptar la rutina y observar los cambios que presenta la piel en la temporada de vacaciones

La doctora Viviana Perico recordó a los ciudadanos que la piel es un órgano dinámico, sensible a los cambios ambientales, por lo que es indispensable adecuar los hábitos de cuidado, según se comporte su piel: “En climas húmedos y con exposición solar, es clave mantener rutinas simples, priorizar texturas ligeras y nunca descuidar el uso de protector solar, incluso cuando el día está nublado”, afirmó la experta.

Del mismo modo, reiteró la importancia de observar cómo reacciona la piel ante el entorno y ajustar la rutina a las condiciones climáticas, pues este paso resulta fundamental para evitar la aparición de problemas como brotes o manchas.

Reflejo en un espejo de una mujer con cabello oscuro, aplicando crema blanca en su mejilla derecha enrojecida. Sostiene un envase de crema con la mano izquierda.
Si tiene algún problema previo como rosácea o acné no olvide consultar con su dermatólogo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante la Semana Santa, el cuidado cutáneo no solo responde a motivos estéticos, sino que se convierte en una medida relevante de salud y prevención en el largo plazo.

Y es que el hecho de no usar bloqueador diariamente puede traer consecuencias negativas como el envejecimiento prematuro, cáncer de piel, manchas e incrementar enfermedades como rosácea, acné o lupus.

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