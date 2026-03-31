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Resultado Super Astro Sol hoy 31 de marzo

El primer sorteo del día ya cuenta con sus números ganadores; puede consultarlos a continuación

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Super Astro (Infobae)
Super Astro (Infobae)

Súper Astro Sol compartió los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este martes, 31 de marzo de 2026.

Este popular juego le da la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Súper Astro Sol

Signo y números ganadores del Super Astro Sol del martes 31 de marzo de 2026. (Infobae)
Signo y números ganadores del Super Astro Sol del martes 31 de marzo de 2026. (Infobae)
  • Fecha: martes 31 de marzo de 2026.
  • Sorteo: 5397.
  • Número ganador: 0 9 7 7.
  • Signo ganador: Leo.

A qué hora se juega Súper Astro

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Súper Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

  • El Súper Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas.
  • El Súper Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

¿Cómo ganar el Súper Astro?

Sorteos de lotería en Colombia, boletos numerados, cultura popular, premios en efectivo y juegos tradicionales nacionales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Boletos de lotería colombiana con números impresos, representando una tradición popular de juegos de azar en Colombia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Súper Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tiene que coincidir con los resultados del día, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Súper Astro?

Sorteos de lotería en Colombia, boletos numerados, cultura popular, premios en efectivo y juegos tradicionales nacionales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Boletos de lotería colombiana con números impresos, representando una tradición popular de juegos de azar en Colombia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios del Súper Astro están sujetos principalmente a dos impuestos:

Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

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