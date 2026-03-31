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Qué hacer ante una intoxicación por alimentos o licores en Semana Santa: recomendaciones para no dañar sus vacaciones

Los expertos revelan consejos para prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos en esta temporada, lo que representa todo un reto para la salud pública

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Una enfermera con uniforme turquesa y guantes azules supervisa a una paciente recostada en una cama de hospital, conectada a una infusión de ketamina.
La temporada de descanso puede pasarle factura al cuerpo humano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante la Semana Santa, muchas familias en Colombia aprovechan para viajar y probar nuevos alimentos, especialmente pescados y mariscos, así como consumir licor en reuniones y celebraciones. Esta temporada incrementa el riesgo de intoxicaciones alimentarias y por alcohol, debido a cambios en los hábitos de consumo y a la posible ruptura de la cadena de frío de los productos, según explicó la médica Liliana Rojas, docente de la Fundación Universitaria Juan N Corpas.

Las intoxicaciones alimentarias suelen ocurrir por consumir productos en mal estado, siendo más frecuente con pescados y mariscos, sensibles a la falta de refrigeración adecuada. Los síntomas típicos incluyen vómito, fiebre, dolor abdominal y diarrea intensa, que aparecen pocas horas después de la ingesta. Comer en restaurantes con deficientes condiciones de higiene también aumenta el riesgo de contraer infecciones digestivas.

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En cuanto al licor, durante la Semana Santa es común que se consuma cerveza o bebidas alcohólicas, algunas veces en exceso, debido al descanso para muchos de los trabajadores. Un problema adicional es la venta de alcohol adulterado, que puede pasar desapercibido en temporada alta, los signos de intoxicación por este tipo de bebida incluyen visión borrosa, dolor de cabeza intenso, confusión, vómito y, en casos graves, ceguera o paro cardiorrespiratorio.

Vista frontal de tres copas de vino tinto en una mesa blanca, flanqueadas por platos de ensaladas, frutos secos y un filete de pescado, con personas desenfocadas al fondo.
El consumo de alcohol puede llegar a ser frecuente en la temporada - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Si una persona presenta síntomas de intoxicación alimentaria, se recomienda hidratarse abundantemente y evitar ingerir alimentos sólidos durante al menos 24 horas, optando por una dieta líquida hasta que ocurra la recuperación. No se debe automedicar, ya que medicamentos para el dolor o para detener la diarrea pueden interferir con el proceso natural de eliminación de toxinas. En niños, si se presentan más de cinco episodios de vómito o diarrea en seis horas, se aconseja acudir de inmediato a un centro médico, indicó la doctora Rojas.

En caso de sospecha de intoxicación por licor adulterado, como cuando se presentan síntomas neurológicos o visuales graves tras consumir bebidas sin sello o de procedencia dudosa, es fundamental suspender su consumo y buscar atención médica urgente. Generalmente, la intoxicación es causada por metanol, un compuesto tóxico para el organismo.

Consejos para evitar intoxicaciones y recuperar hábitos saludables tras las vacaciones

La Fundación Universitaria Juan N Corpas aseguró que para prevenir intoxicaciones, es fundamental estar atentos al origen de los alimentos y bebidas, asegurarse de que los productos perecederos se mantengan refrigerados y evitar consumir en lugares con higiene dudosa.

Tras Semana Santa, se recomienda retomar una dieta saludable y rica en antioxidantes, priorizando frutas, verduras y alimentos naturales, así como evitar el alcohol por un periodo prolongado y recuperar el ritmo de sueño alterado durante las celebraciones.

La médica Liliana Rojas señaló que, más allá de la temporada, el riesgo está en los desórdenes o permisos alimenticios que se conceden durante las vacaciones. Destacó la importancia de tomar decisiones informadas sobre dónde y qué se consume y de mantener hábitos saludables para proteger la salud individual y familiar.

Una mano sostiene un palito de pescado frito dorado sumergiéndolo en salsa tártara. Una cesta con más palitos y papas fritas se ve al fondo desenfocado.
Los alimentos en esta temporada pueden no ser tan saludables por lo que se recomienda cuidar la dieta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En Colombia la Semana Santa se celebra con un alto consumo de pescado y comida de mar, lo que quiere decir que los picos de consumo aumentan y las intoxicaciones también. En esta temporada es un reto cuidar la salud pública y prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA). De esta manera, los expertos hacen un llamado a la ciudadanía para que sean prudentes y responsables cuando compren estos productos, fijándose en adquirir alimentos en lugares autorizados, donde se cumplan las normas de congelación o en su defecto cocción.

Frente a esto Wilson Daniel Caicedo Chacón Docente Investigador del Departamento de Ingeniería de Alimentos de Uniagraria compartió claves para que los ciudadanos realicen compras inteligentes y saludables de pescado:

  • Revise siempre las características de frescura: ojos brillantes y salientes, agallas rojas y húmedas, escamas bien adheridas, olor suave y carne firme.
  • Exija trazabilidad: observe que el producto esté eviscerado y refrigerado o congelado, y evite recongelarlo.
  • Compre en lugares recomendados y seguros: evite la compra en ventas ambulantes o sin refrigeración adecuada. De igual manera, sea precavido con el pescado seco, puesto que, este también necesita ser protegido del ambiente exterior.
guiso casero, filete de bagre, arroz hervido, receta con salsa, comida reconfortante, estofado sencillo, cocina del hogar - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo de este producto puede ocasionar enfermedades, si no se prepara de forma correcta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Recordemos que hay toxinas que no se eliminan con técnicas culinarias, de modo que elegir especie, tamaño y origen también es una decisión de salud. Esta Semana Santa, informarse y comprar con criterio es tan importante como la receta: elegir bien el pescado es elegir bienestar”, finalizó Wilson Daniel Caicedo Chacón Docente Investigador del Departamento de Ingeniería de Alimentos de Uniagraria.

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