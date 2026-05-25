Video viral de un supuesto Ovni en Colombia divide opiniones: “Gracias por su presencia”

Este video documenta un avistamiento de un objeto pequeño que no presenta características de una aeronave convencional - crédito @TTendenciaX / X

A través de las redes sociales se viralizó un video del supuesto avistamiento de un Objeto volador no identificado (Ovni) en Colombia. El hecho fue grabado por una familia y generó debate, lo que lo convirtió en tendencia en pocas horas durante la jornada del 24 de mayo de 2026.

La grabación dura 53 segundos y allí se muestra un objeto pequeño y brillante en el cielo azul, descrito por los testigos como cambiante y con una “esferita amarilla”, lo que llama la atención entre los presentes que no dudan en tomar sus celulares y acercarse a las ventanas para poder ver con más detalle. Entre tanto, se ve a otras personas agradeciendo y mostrándose espirituales ante el fenómeno.

PUBLICIDAD

En medio del furor ocasionado, los usuarios han propuesto diversas explicaciones sobre su naturaleza, desde la posibilidad de que el Ovni sea una nave espacial hasta que solo se trate de globos de aire caliente, lo que reavivó la discusión sobre los fenómenos aéreos en el territorio nacional.

Durante la grabación, la familia expresa frases como “Gracias por su presencia” y se nota que están asombrados ante el objeto en movimiento.

PUBLICIDAD

Los detalles precisos de la ubicación no han sido confirmados, aunque comentarios de los usuarios de la red social X mencionan lugares como Medellín y la cancha El Dorado de Envigado, conocidos por sus tradiciones relacionadas con globos.

En las imágenes de este curioso evento, se puede apreciar que los ciudadanos están en un restaurante y tanto los comensales como los trabajadores se muestran sorprendidos.

PUBLICIDAD

El video captado por una familia mostrando un objeto brillante en el cielo se vuelve viral - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Reacciones y teorías sobre el video viral en Colombia

La grabación sumó rápidamente miles de visualizaciones y provocó opiniones divididas entre los internautas. Algunos usuarios de X mostraron su asombro por las imágenes y mantienen la hipótesis de un avistamiento extraordinario, mientras que otros insisten en explicaciones más habituales.

Entre los mensajes más citados se encuentran algunos muy populares como: “Cuál Ovni 👽 Estos son globos fabricados en Colombia, Medellín”, “Paranoicos”, “No es nada paranormal” y “Nunca han visto un globo solar, muy común en el país”.

PUBLICIDAD

Y es que muchos interpretan el fenómeno como consecuencia de los globos artesanales. Otros ciudadanos que participaron en la conversación reiteraron que elevar globos de aire caliente es una costumbre popular, y que la capital de Medellín y sus alrededores son lugares en los que estas actividades son normales.

Se desató una ola de especulaciones en plataformas sociales sobre su origen - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El debate entre los internautas no cesa

El origen del objeto sigue siendo el eje central de la controversia. Varias personas señalan que sus movimientos y forma coinciden con los típicos globos de aire caliente utilizados en celebraciones, mientras otro sector de la población sostiene la posibilidad de que se trate de un verdadero ovni.

PUBLICIDAD

Un usuario destacó: “Los globos de aire caliente que elevan en la cancha El Dorado de Envigado son de lo mejor” y otro agregó “Como toda imagen de supuestos Ovnis siempre son borrosas temblorosas pésima calidad y por el movimiento que hace es un dron”.

Ante la falta de pruebas concluyentes o anuncios oficiales, el debate entre los seguidores de teorías extraordinarias y los defensores de explicaciones racionales continúa encendido.

PUBLICIDAD

El caso se suma así a la serie de fenómenos que dividen opiniones y despiertan la curiosidad sobre lo inexplicado, pues cabe mencionar que esta no es la primera vez que se presenta un avistamiento de este tipo en el territorio nacional.

Miles de reacciones demuestran las teorías sobre lo que está detrás de las imágenes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Con la circulación tan rápida de las imágenes, queda claro que registros de objetos inusuales, sean novedad o tradición, siguen generando interés y alimentan la imaginación colectiva de los internautas que creen en la vida en otros planetas y en las posibles visitas de estos seres a las ciudades colombianas.

PUBLICIDAD