Colombia

Video viral de un supuesto Ovni en Colombia divide opiniones: “Gracias por su presencia”

Las imágenes de un objeto luminoso avistado por una familia desataron múltiples interpretaciones entre usuarios de las plataformas digitales, pues reavivaron el debate sobre la veracidad de este tipo de fenómenos aéreos

Guardar
Google icon

Este video documenta un avistamiento de un objeto pequeño que no presenta características de una aeronave convencional - crédito @TTendenciaX / X

A través de las redes sociales se viralizó un video del supuesto avistamiento de un Objeto volador no identificado (Ovni) en Colombia. El hecho fue grabado por una familia y generó debate, lo que lo convirtió en tendencia en pocas horas durante la jornada del 24 de mayo de 2026.

La grabación dura 53 segundos y allí se muestra un objeto pequeño y brillante en el cielo azul, descrito por los testigos como cambiante y con una “esferita amarilla”, lo que llama la atención entre los presentes que no dudan en tomar sus celulares y acercarse a las ventanas para poder ver con más detalle. Entre tanto, se ve a otras personas agradeciendo y mostrándose espirituales ante el fenómeno.

PUBLICIDAD

En medio del furor ocasionado, los usuarios han propuesto diversas explicaciones sobre su naturaleza, desde la posibilidad de que el Ovni sea una nave espacial hasta que solo se trate de globos de aire caliente, lo que reavivó la discusión sobre los fenómenos aéreos en el territorio nacional.

Durante la grabación, la familia expresa frases como “Gracias por su presencia” y se nota que están asombrados ante el objeto en movimiento.

PUBLICIDAD

Los detalles precisos de la ubicación no han sido confirmados, aunque comentarios de los usuarios de la red social X mencionan lugares como Medellín y la cancha El Dorado de Envigado, conocidos por sus tradiciones relacionadas con globos.

En las imágenes de este curioso evento, se puede apreciar que los ciudadanos están en un restaurante y tanto los comensales como los trabajadores se muestran sorprendidos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El video captado por una familia mostrando un objeto brillante en el cielo se vuelve viral - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Reacciones y teorías sobre el video viral en Colombia

La grabación sumó rápidamente miles de visualizaciones y provocó opiniones divididas entre los internautas. Algunos usuarios de X mostraron su asombro por las imágenes y mantienen la hipótesis de un avistamiento extraordinario, mientras que otros insisten en explicaciones más habituales.

Entre los mensajes más citados se encuentran algunos muy populares como: “Cuál Ovni 👽 Estos son globos fabricados en Colombia, Medellín”, “Paranoicos”, “No es nada paranormal” y “Nunca han visto un globo solar, muy común en el país”.

Y es que muchos interpretan el fenómeno como consecuencia de los globos artesanales. Otros ciudadanos que participaron en la conversación reiteraron que elevar globos de aire caliente es una costumbre popular, y que la capital de Medellín y sus alrededores son lugares en los que estas actividades son normales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Se desató una ola de especulaciones en plataformas sociales sobre su origen - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El debate entre los internautas no cesa

El origen del objeto sigue siendo el eje central de la controversia. Varias personas señalan que sus movimientos y forma coinciden con los típicos globos de aire caliente utilizados en celebraciones, mientras otro sector de la población sostiene la posibilidad de que se trate de un verdadero ovni.

Un usuario destacó: “Los globos de aire caliente que elevan en la cancha El Dorado de Envigado son de lo mejor” y otro agregó “Como toda imagen de supuestos Ovnis siempre son borrosas temblorosas pésima calidad y por el movimiento que hace es un dron”.

Ante la falta de pruebas concluyentes o anuncios oficiales, el debate entre los seguidores de teorías extraordinarias y los defensores de explicaciones racionales continúa encendido.

El caso se suma así a la serie de fenómenos que dividen opiniones y despiertan la curiosidad sobre lo inexplicado, pues cabe mencionar que esta no es la primera vez que se presenta un avistamiento de este tipo en el territorio nacional.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Miles de reacciones demuestran las teorías sobre lo que está detrás de las imágenes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Con la circulación tan rápida de las imágenes, queda claro que registros de objetos inusuales, sean novedad o tradición, siguen generando interés y alimentan la imaginación colectiva de los internautas que creen en la vida en otros planetas y en las posibles visitas de estos seres a las ciudades colombianas.

Temas Relacionados

OvniAvistamientos de OVNIsVideo viralMisterioColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Paciente reveló cómo sobrevivió a una lipólisis en una clínica de garaje: “Gritaba que pararan”

La experiencia de una mujer que se sometió a una intervención para reducir grasa reitera los riesgos de elegir centros estéticos solo por recomendaciones o por el valor económico, sin revisar las condiciones legales o sanitarias del lugar

Paciente reveló cómo sobrevivió a una lipólisis en una clínica de garaje: “Gritaba que pararan”

EN VIVO: Siga el minuto a minuto de los cierres de campaña de los candidatos presidenciales en Colombia

Más de 40 millones de colombianos estarán habilitados para los comicios del 31 de mayo

EN VIVO: Siga el minuto a minuto de los cierres de campaña de los candidatos presidenciales en Colombia

Abelardo de la Espriella cerró su campaña presidencial con la promesa de “derrotar el comunismo”: “La era de Petro se acabó”

Desde Medellín, el candidato presidencial afirmó que aspira a ganar en primera vuelta el 31 de mayo y aseguró que busca poner fin al Gobierno de izquierda

Abelardo de la Espriella cerró su campaña presidencial con la promesa de “derrotar el comunismo”: “La era de Petro se acabó”

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, domingo 24 de mayo de 2026

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, domingo 24 de mayo de 2026

Elecciones presidenciales 2026: estos son los beneficios y descuentos que otorga el certificado electoral en Colombia

Las personas habilitadas que acuden a las urnas tienen posibilidades de recibir incentivos definidos por normas vigentes, que incluyen reducciones de costos, descuentos académicos, descansos remunerados, entre otros

Elecciones presidenciales 2026: estos son los beneficios y descuentos que otorga el certificado electoral en Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ENTRETENIMIENTO

Andrés Cepeda decidió cambiar su reacción a los memes políticos de los que fue centro: “Porque usted lo ha pedido”

Andrés Cepeda decidió cambiar su reacción a los memes políticos de los que fue centro: “Porque usted lo ha pedido”

Claudia Palacios confesó que deseó la muerte de su mamá y lo que eso significó en su vida: “Sentía que no podía seguir”

Greeicy emocionó a los fanáticos de ‘Chica Vampiro’ con la posibilidad del regreso de Daisy O’Brian

Maluma sorprendió a Jimmy Fallon, el presentador estadounidense, con un regalo de Paris, su hija, y un carriel: acompañados de un brindis con aguardiente

‘La casa de los famosos Colombia’ ya tiene definida la fecha para la Gala Final y conocer el ganador de la tercera temporada

Deportes

“La selección Colombia tiene mucho estímulo económico”, presidente Gustavo Petro eligió entre James Rodríguez y Falcao García

“La selección Colombia tiene mucho estímulo económico”, presidente Gustavo Petro eligió entre James Rodríguez y Falcao García

Atlético Nacional haría una oferta a David Ospina para que continúe en el club después del Mundial 2026: esto se sabe

Junior de Barranquilla: uno de sus capitanes se refiere a su continuidad en el equipo finalista del fútbol colombiano

Hugo Rodallega dio la cara tras el penal errado que le quitó a Santa Fe la posibilidad de pelear el título en la Liga: “Seguiremos peleando”

Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño quedaron subcampeones del fútbol argentino con River Plate: perdieron ante Belgrano