Mauricio Lizcano, exintegrante del gabinete de Gustavo Petro, cerró su campaña en Manizales con llamado a un cambio político: “Cabemos todos”

El exministro de las TIC reiteró su intención de congregar a los que no se sientan identificados con los extremos y quieran una Colombia ajena a la polarización - crédito suministrada a Infobae Colombia

Con un acto multitudinario en Manizales (Caldas), el exministro Mauricio Lizcano, uno de los 12 candidatos presidenciales que participará de la contienda del 31 de mayo, concluyó su campaña, en el que reforzó su apuesta por una política incluyente y reiteró su aspiración a convertirse en el primer jefe de Estado que es nacido en este departamento, que hace parte del conocido Eje Cafetero.

El evento, que se llevó a cabo en la plaza principal, reunió a simpatizantes, líderes regionales y representantes de diversos sectores sociales, con la intención de consolidar un mensaje de transformación política de cara a la jornada del 31 de mayo: en la que más de 41 millones de connacionales están convocados para ir a las urnas, con miras a escoger al sucesor de Gustavo Petro.

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Con masiva participación, el exministro Mauricio Lizcano cerró su campaña en Caldas, con miras a la primera vuelta - crédito suministrada a Infobae Colombia

El cierre de campaña del exministro de las TIC estuvo marcado por una serie de recorridos por municipios caldenses como Anserma, San José, Belalcázar y Riosucio. Durante estos trayectos, el candidato mantuvo diálogos con comerciantes y ciudadanos, en los que hizo énfasis en la necesidad de superar la polarización que atraviesa el país, con las aspiraciones impulsadas por Petro y Álvaro Uribe.

“Es un país donde el odio da votos, pero no da progreso. Es un país donde nos vendieron, como si fuera una Guerra Fría, derecha e izquierda, y los que no estamos en la derecha o los que no estamos en la izquierda, pareciera que no tuviéramos posibilidades de ganar las elecciones", afirmó Lizcano, que sigue en su intento de desmarcarse de cualquier vínculo con el actual mandatario de los colombianos.

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Mauricio Lizcano quiere ser el primer presidente caldense de la historia

Insistió en el propósito de su campaña: “El mensaje que yo he recorrido hablando de Colombia tal vez no ha sido el mensaje más popular, pero sí ha sido el necesario y el menos escuchado. Y es decirles a los colombianos: miren, aquí hay una generación diferente, que quiere decirles a nuestros hijos que aquí hay una Colombia diferente, que aquí hay una Colombia distinta".

Mauricio Lizcano destacó su gestión tecnológica durante su campaña y marcó distancia de la estructura política tradicional - crédito Infobae Colombia

Y dejó en claro que su intención es que exista una Colombia que podemos construir todos, “y que cabemos todos”. Durante el acto de cierre, Lizcano enfatizó la importancia histórica de su candidatura para la región, que desde César Gaviria, en 1990, no cuenta con un mandatario nacido en el Eje Cafetero, como ocurrió con ese hijo de Pereira (Risaralda), que tras 36 años sigue metido en la política.

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“Hoy más que nunca quiero decirles a los caldenses: votemos por lo nuestro, votemos por un hijo de esta tierra. Quiero convertirme en el primer presidente de Colombia nacido en Caldas y trabajar para que nuestra región tenga el protagonismo que merece”, declaró el aspirante presidencial, que pese a que no se ha visto favorecido por las encuestas, pues no supera el 1%, confía en dar alguna sorpresa.

Con su fórmula vicepresidencial, Luisa Fernanda Villegas, el candidato Miguel Uribe Londoño cerró su campaña en Manizales (Caldas) - crédito @migueluribel/X

Miguel Uribe Londoño también cerró su campaña presidencial en Caldas

El ambiente electoral en Caldas también contó con la presencia de otros actores, como Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado Miguel Uribe Turbay, que hizo el cierre de su campaña en Manizales, acompañado por la fórmula vicepresidencial Luisa Fernanda Villegas. Un encuentro más cercano con sus seguidores, que aprovecharon para expresar admiración al progenitor del fallecido congresista.

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“Así cerramos nuestra campaña en Manizales, la tierra de mi fórmula vicepresidencial. Gracias por el cariño, por abrirnos las puertas y por decirnos en cada calle que este 31 de mayo contamos con su voto. Llevo conmigo las banderas de Miguel, mi hijo y la convicción de devolverle la seguridad y la esperanza a Colombia”, expresó el político, que confía en un respaldo masivo, pese a la adversidad en las mediciones.