Con sarcasmo, Nicolás Arrieta se refirió a la polémica de Yeferson Cossio por accionar un gas en un avión comercial: “Eso me pasó en el colegio”

Nicolás Arrieta reaccionó al escándalo de Yeferson Cossio luego de una supuesta broma en un avión comercial - crédito @yefersoncossio/ Instagram

Yeferson Cossio, reconocido creador de contenido colombiano, fue expulsado por Avianca después de un incidente ocurrido durante el vuelo AV46 entre Bogotá y Madrid.

La aerolínea tomó la decisión de cancelar su trayecto de regreso y terminar el contrato de transporte, calificando su conducta como “comportamiento disruptivo”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según Avianca, el hecho ocurrió la madrugada del 11 de marzo, cuando Cossio activó un artefacto que generó un olor químico dentro de la cabina. El episodio, que tuvo lugar mientras la aeronave sobrevolaba el océano Atlántico, motivó la intervención inmediata de la tripulación para mantener el orden y la seguridad a bordo.

Avianca fundamentó la decisión en cláusulas del contrato de transporte que protegen la seguridad, el orden y la disciplina dentro de la cabina - crédito Avianca / X

La compañía explicó que, en el ambiente cerrado y presurizado de un avión, este tipo de incidentes representa un riesgo para todos los ocupantes. La medida disciplinaria se apoyó en el contrato de transporte, que prevé sanciones ante conductas que alteren la seguridad, comodidad y disciplina en el vuelo.

En medio de la controversia, Yeferson Cossio emitió un comunicado oficial para dar su versión sobre lo sucedido. Aclaró que no se trató de una broma ni de una estrategia para redes sociales.

Según sus palabras, “aproximadamente una hora antes del aterrizaje, se activó de manera accidental un elemento que llevaba en mi equipaje de mano”. Explicó que el “stink bomb”, el artefacto en cuestión, se despresurizó sin intención y sin activación manual, y que no representa un riesgo real para la aeronave ni para la continuidad del vuelo. Según Cossio, el efecto del olor duró menos de tres minutos y pudo ser controlado con un ambientador manual.

El influenciador recalcó que no había ningún equipo de producción audiovisual a bordo, ni personal grabando contenido para redes sociales. Insistió en que el incidente fue accidental, no malicioso, y que ofreció disculpas a la tripulación tras cumplir con sus indicaciones.

En ese contexto, Nicolás Arrieta, conocido por sus posturas críticas en redes sociales, utilizó sus plataformas para reaccionar con sarcasmo a la situación de Yeferson Cossio. No es la primera vez que Arrieta cuestiona públicamente el comportamiento del empresario paisa.

En medio de risas, Arrieta reaccionó a la situación por la que está pasando Cossio luego de que se le señalara de activar un gas en un avión de Avianca - crédito @nicolasarrieta66/ TikTok

“A Yefito (Yeferson) se le detonó un pedo químico en el avión, no te tocaba”, dijo Nicolás a manera de sátira para luego reaccionar al comunicado de Cossio. “En el comunicado dice que lo llevaba por error en la maleta, que eso no era una broma y que él no se metería con terceros... La verdad es que eso me pasó en el colegio, por eso no toca llevarlo en la maleta”, dijo en medio de burlas.

Aunque Arrieta en ningún momento lanza una crítica a Cossio, las burlas y el ejemplo de lo que le pasó en el colegio fueron tomados como una burla al empresario, tal como lo hizo hace un par de años cuando lo señaló de estafar a seguidores.

“Cossio, ¿qué marca de sal será ?”, “Sarcasmo de Nico jajaja”, “yo esperando con ansias este video 😂“, ”No, no, no, así no era Yefito 😂“, Nicolas no iba a perder esa oportunidad”, “Jajaj Nico te amamos”,El sarcasmomo en su máxima expresión”, (Sic) , dicen algunas de las reacciones en redes sociales.

Por su parte, Avianca reiteró su postura inflexible ante cualquier conducta que comprometa la seguridad y la experiencia a bordo. Además, aprovechó el caso para solicitar al Congreso de Colombia que avance en la discusión del Proyecto de Ley 153 de 2025, que propone endurecer las sanciones contra pasajeros disruptivos, aumentar multas, crear listas de sancionados e imponer responsabilidades económicas y penales según la gravedad del caso.

Cossio invitó a quienes deseen conocer su versión completa a ver el video publicado en su canal de YouTube, donde detalla el incidente. Hasta el momento, el contenido grabado durante el vuelo no ha sido publicado, y el proceso legal anunciado por Avianca sigue en curso.

Yeferson Cossio negó categóricamente que el incidente fuera parte de una estrategia de contenido o una acción maliciosa para redes sociales - crédito yefersoncossio / Instagram

Ante la polémica, las redes sociales se llenaron con comentarios divididos, pero en su mayoría, cuestionando al creador de contenido. “Lo lamentable que es darle fama a gente sin educación”, “Tremendo pronunciamiento, a la altura del personaje 😂“, ”Bien por Avianca", “Los pasajeros deberían también demandar por los daños”, “Como cosa rara sale a dar explicaciones diciendo que es mentira”, (Sic) dicen algunas de las reacciones.