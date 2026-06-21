Bernie Moreno tomó como referencia el sistema electoral colombiano para defender la Ley Salvemos América en Estados Unidos: “No hay voto por correo”

El legislador respondió a comparaciones entre el proceso electoral colombiano y el de distintos territorios estadounidenses, en medio del desarrollo de la jornada presidencial - crédito Kevin Mohatt/REUTERS

El senador estadounidense de origen colombiano Bernie Moreno utilizó la jornada de elecciones presidenciales en Colombia como referencia para respaldar la denominada Ley Salvemos América, una iniciativa relacionada con normas electorales en Estados Unidos.

A través de una publicación en la red social X, el congresista destacó varios elementos del proceso electoral colombiano y los presentó como argumentos a favor de dicha propuesta.

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Moreno respondió a un usuario que comparó el sistema electoral colombiano con el de algunos estados del país norteamericano. En el mensaje citado se afirmaba que las elecciones presidenciales de Colombia se celebraban ese día, que todos los votantes deben presentar su cédula, que no existen excepciones para ese requisito y que los resultados se conocen pocas horas después del cierre de las urnas.

El usuario también señaló: “Las elecciones presidenciales de Colombia se celebran hoy. Todos los votantes deben presentar una identificación con fotografía. No hay excepciones. Treinta millones de votos serán contabilizados en pocas horas. Todas las papeletas en papel se cuentan manualmente. El ganador se conocerá esta misma noche”.

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La publicación añadió una comparación con Estados Unidos al indicar que: “En contraste, los 58 condados de California todavía están procesando los votos de las elecciones primarias realizadas hace 19 días. No se exige identificación con fotografía para votar”.

Moreno utilizó el caso colombiano para respaldar la ley estadounidense

En su intervención en la red social X, afirmó: “todos los argumentos en contra de la Ley Salvemos América son mentira”, al citar características del sistema electoral colombiano - crédito @berniemoreno/X

En respuesta a ese mensaje, Moreno defendió la propuesta legislativa y resaltó características del sistema electoral colombiano.

“Para ser más precisos, cada colombiano debe tener PRUEBA DE CIUDADANÍA, poseer una sola identificación para votar, no existe el sistema de voto por correo, y el resultado de hoy será una participación récord. En otras palabras, ¡todos los argumentos en contra de la Ley Salvemos América son mentira!”, escribió el senador republicano.

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La declaración fue publicada mientras se desarrollaba la segunda vuelta presidencial en Colombia, proceso en el que Moreno participa como observador internacional junto a una misión de veeduría de Estados Unidos.

Horas antes de su publicación en X, Moreno habló con periodistas tras recoger su acreditación como observador internacional y se refirió a la logística de la jornada electoral. “Está todo muy bien, lo tienen todo muy organizado. Esta decisión (la elección del sucesor del presidente Gustavo Petro) es una decisión solamente de la gente de Colombia”, expresó el senador.

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El senador republicano de Ohio participa como observador internacional en la segunda vuelta presidencial colombiana, acompañando una misión de veeduría durante la jornada de votación - crédito Natalia Pedraza/EFE

Cabe recordar que el Consejo Nacional Electoral informó que el senador estadounidense cumplió con el proceso de acreditación para ejercer labores de observación durante la jornada.

Según indicó la autoridad electoral, Moreno “validó su credencial como observador internacional y continúa su recorrido junto a la Misión de Observación Internacional de Estados Unidos, siguiendo de cerca el desarrollo de la jornada electoral”.

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No es la primera vez que Moreno participa en una misión de observación de elecciones presidenciales en Colombia. El congresista también hizo parte de la delegación internacional que acompañó la primera vuelta presidencial celebrada el 31 de mayo.

Moreno también indicó que la jornada electoral representa una “decisión del pueblo colombiano”, subrayando el carácter soberano del proceso - crédito @berniemoreno/X

Un día antes de la segunda vuelta, Moreno publicó otro mensaje en X en el que se refirió a la importancia de la jornada electoral y al papel de los ciudadanos en la definición del rumbo político del país. En esa publicación aseguró que las elecciones representarían una prueba para los colombianos y enfatizó que la decisión sobre el futuro nacional correspondía exclusivamente a los votantes.

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“Permítanme ser absolutamente claro: esta es su decisión. El futuro de Colombia reside, como lo ha hecho durante décadas, en sus propias manos. Ustedes son una nación soberana”, manifestó el senador.

En el mismo mensaje agregó: “Como alguien nacido aquí, con muchos amigos y familiares que aún lo llaman hogar, les pediría que elijan seguridad, prosperidad, unidad y la defensa de las instituciones democráticas”.

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