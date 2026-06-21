Colombia

Oso andino quedó registrado en video cuando llegó a un condominio de La Calera, Cundinamarca

Ese hecho se agrega a los múltiples avistamientos que se han reportado en los meses recientes en la sabana de Bogotá

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La sorpresa invadió a los residentes de un condominio en La Calera, Cundinamarca, cuando un oso andino fue captado en video acercándose a la zona residencial y levantando la talanquera de acceso, mientras una familia observaba desde su vehículo - crédito La Lupa Viral / Facebook

Un hecho reciente alteró la rutina de un conjunto residencial en La Calera, Cundinamarca. Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron cómo un oso andino se desplazó hasta la entrada del condominio y, ante la mirada atónita de los vecinos, levantó una talanquera de acceso mientras una familia esperaba dentro de su vehículo.

La presencia de esta especie, también conocida como oso de anteojos, generó una ola de comentarios y preocupación por la convivencia entre la fauna silvestre y las zonas habitadas. Varios usuarios de redes sociales expresaron su inquietud: “El hambre los hace desplazar”, escribió uno, mientras que otro apuntó: “Así como cuando construyen grandes condominios en su hábitat”. Las reacciones reflejaron tanto sorpresa como una crítica hacia el avance humano sobre los ecosistemas montañosos.

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Avistamientos recientes y contexto ecológico

El oso andino apareció en la entrada de un conjunto residencial en el municipio de La Calera - crédito La Lupa Viral / Facebook
El oso andino apareció en la entrada de un conjunto residencial en el municipio de La Calera - crédito La Lupa Viral / Facebook

El registro de este ejemplar coincide con otros avistamientos en el municipio durante los últimos meses. En mayo de 2026, autoridades ambientales reportaron la aparición de otro oso en La Calera, y en enero del mismo año, se documentó un caso similar en la zona rural de Villapinzón. Estos hechos no son aislados, ya que la cuenca alta del Río Bogotá conecta diversos ecosistemas que funcionan como corredor biológico para esta especie.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) confirmó a finales de abril de 2026 la presencia de otro ejemplar juvenil cerca del casco urbano. Este tipo de avistamientos suele suceder porque La Calera se encuentra en una ubicación estratégica: rodeada de bosques altoandinos y páramos, lo que facilita el tránsito de diferentes especies entre áreas protegidas y zonas urbanizadas.

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Una explicación recurrente entre los expertos señala que la fragmentación del hábitat y el cambio en el uso del suelo inciden directamente en la aparición de osos en áreas habitadas. Las actividades humanas, como la construcción de viviendas, vías y la expansión agrícola, obligan a los animales a buscar nuevas rutas o alimento, aumentando la posibilidad de encuentros con las personas.

El avistamiento de un oso andino en La Calera reabre el debate sobre los límites entre desarrollo urbano y corredores ecológicos - crédito @CAR_Cundi / X
El avistamiento de un oso andino en La Calera reabre el debate sobre los límites entre desarrollo urbano y corredores ecológicos - crédito @CAR_Cundi / X

¿Por qué se acercan los osos a zonas habitadas?

Los habitantes de La Calera y expertos ambientales coinciden en que la cercanía entre los corredores ecológicos y las urbanizaciones hace inevitable el cruce de caminos entre humanos y osos. “Consecuencias de la devastación del hábitat de los animalitos”, lamentó un vecino en redes sociales. Según la CAR, el oso andino no representa una amenaza directa si no se siente acorralado, pero advierten que una interacción inadecuada puede alterar su comportamiento, poniendo en riesgo tanto al animal como a los residentes.

El oso andino desempeña un papel crucial en la salud de los ecosistemas de alta montaña. Su función como dispersor de semillas y regulador del equilibrio ecológico es reconocida por biólogos y conservacionistas. Las autoridades insisten en la necesidad de respetar la fauna y evitar la alteración de su comportamiento mediante la alimentación o el acercamiento irresponsable.

Diversidad de nombres y distribución en Colombia

La amplitud geográfica de este mamífero ha dado lugar a diversos nombres en Suramérica: frontino en Venezuela, wii en lengua embera y ukumari en quechua, entre otros. Aunque es la única especie de oso en el continente, está considerada como una de las más amenazadas del planeta, principalmente por la acelerada reducción de su hábitat.

Expertos recuerdan que la fragmentación del hábitat favorece encuentros cada vez más frecuentes entre humanos y fauna silvestre en zonas de alta montaña - crédito @CAR_Cundi / X
Expertos recuerdan que la fragmentación del hábitat favorece encuentros cada vez más frecuentes entre humanos y fauna silvestre en zonas de alta montaña - crédito @CAR_Cundi / X

En Colombia, existen registros de osos de anteojos en los páramos de las cordilleras Central, Occidental y Oriental. Se encuentran en 22 de los 59 Parques Nacionales Naturales, como el Parque Nacional Natural Chingaza en Cundinamarca, Farallones de Cali en Valle del Cauca, Cueva de los Guácharos en Huila y la Reserva Natural de La Cocha en Nariño.

El monitoreo constante de las autoridades ambientales ha permitido estimar que la población de osos andinos en el país podría alcanzar hasta 8.000 ejemplares. Este dato resalta la importancia de los corredores biológicos y la gestión responsable del territorio para garantizar la supervivencia de esta especie.

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