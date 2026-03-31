Asesinaron a un comerciante de oro durante práctica deportiva de su hija en Tuluá, Valle del Cauca

El hombre era un comerciante dedicado a la compra y venta de oro - crédito La Lupa viral/Facebook

Un comerciante de 51 años fue asesinado la noche del lunes 30 de marzo de 2026 en una pista de patinaje en Tuluá (Valle del Cauca), mientras acompañaba a quien sería su hija en una actividad deportiva frente al Coliseo Benicio Echeverry.

El hecho generó conmoción y escenas de pánico entre los asistentes, que buscaron refugio ante los disparos.

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Según el reporte preliminar de las autoridades locales, la víctima fue identificada como Alexander Sánchez, que se dedicaba a la compra y venta de oro en el municipio.

Testigos relataron que varios hombres armados llegaron al lugar y abrieron fuego, lo que provocó el deceso inmediato de Sánchez por la gravedad de las heridas recibidas. Tras el ataque, los agresores huyeron rápidamente y, hasta el momento, no han sido capturados.

El homicidio se registró en plena hora en que padres de familia acompañaban a sus hijos a practicar patinaje - crédito La Lupa Viral/Facebook

Las autoridades señalaron que, hasta el momento, Alexander Sánchez no tenía reportes de amenazas previas, por lo que la investigación se orientaría hacia otras posibles hipótesis sobre el móvil del crimen.

Al respecto, el secretario de Gobierno de Tuluá, Martín Hincapié, lamentó el crimen y confirmó el inicio de labores de inteligencia para esclarecer el homicidio ocurrido ante la presencia de menores de edad que se dedican al patinaje.

En diálogo con Blu Radio, Hincapié declaró: “Se conoce que la víctima se dedicaba a la venta y compra de oro en el municipio de Tuluá; lamentamos estos hechos y las autoridades ya se encuentran investigando las causas de este crimen, no conocemos si la víctima tenía amenazas”.

La Policía recolecta evidencias en la zona para identificar a los responsables y determinar si el homicidio estaría vinculado con la actividad económica de Sánchez o con posibles extorsiones.

La víctima fue identificada como Alexander Sánchez, comerciante de compra y venta de oro - crédito @emilianogarcia / X

En redes sociales circula un video donde se observa a las autoridades acordonando el área del crimen, mientras otros asistentes permanecían junto al cuerpo durante los procedimientos judiciales.

Capturado alias Gonzalo, presunto cabecilla del frente 57 Yaír Bermúdez, en operativo conjunto en Tuluá

Un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional permitió la captura de alias Gonzalo, presunto cabecilla de las redes de apoyo al grupo armado organizado residual Frente 57 Yaír Bermúdez, en zona rural de Tuluá (Valle del Cauca).

La acción se realizó tras varios meses de seguimiento de inteligencia por parte del Batallón de Montaña N° 5, con apoyo del Batallón de Montaña N° 10 y el Cuerpo Élite de Investigación (Celit).

Durante el allanamiento a una vivienda en la vereda La Cabaña de Sevilla, las autoridades hallaron un arma corta calibre 7.65, una escopeta, cartuchos de diferentes calibres y un radio de comunicaciones.

Alias Gonzalo era considerado hombre de confianza de Edinson Yair Bermúdez Verano, alias Hugo, cabecilla principal del Frente Adán Izquierdo, neutralizado en 2021. Tras cumplir una condena de 48 meses por concierto para delinquir agravado, se vinculó al Frente 57 Yair Bermúdez, estructura creada en 2023 por alias Oscar Barreto.

Recientemente, alias Gonzalo habría sido hombre de confianza de alias Mira, segundo cabecilla del Frente 57, con responsabilidad en municipios como Sevilla, Ceilán y Barragán.

De acuerdo con la investigación, se hacía pasar por líder social y utilizaba esa posición para identificar a quienes se oponían a la estructura, generando homicidios selectivos y desplazamientos forzados.

Entre los hechos atribuidos está el asesinato de Fabián Castaño Serna, presidente de la JAC de la vereda La Alejandría, ocurrido en enero de 2024 en Tuluá.

Cayo alias Gonzálo, presunto integrante de las disidencias de las Farc en Tuluá - crédito Policía Valle

Las autoridades atribuyen al presunto criminal una trayectoria de cuatro años en la zona rural del Valle del Cauca y al menos tres anotaciones por concierto para delinquir.

Entre sus funciones estaban la distribución de panfletos extorsivos, abastecimiento de víveres, ocultamiento de elementos ilícitos y cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos y agricultores de Caicedonia y Sevilla, con exigencias económicas desde $10 millones hasta $200 millones.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente, que le imputó cargos por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, proselitismo y constreñimiento a la población civil.